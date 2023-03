Ea este prima femeie care a reușit să obțină trei cuțite de aur. Cine e Nina Hariton și cum a impresionat la Chefi la cuțite

Ea este prima femeie care a reușit să obțină trei . Cine e și cum a impresionat în emisiunea culinară de la Antena 1, moderată de Gina Pistol. Cu ce chef a dorit să meargă mai departe, în etapele următoare.

Cine este Nina Hariton de la Chefi la cuțite. E prima concurentă care primește de la jurați trei cuțite de aur. Ce a gătit

Nina Hariton este participanta de la Chefi la cuțite care i-a impresionat pe jurații show-ului. în vârstă de 31 de ani locuiește în Paris, acolo unde este agent imobiliar, însă unul dintre visele sale a fost să ajungă în fața chefilor de la Antena 1.

Concurenta a vrut inițial să pregătească Crepes Suzette, dar a renunțat la idee. Ulterior, a început să gătească un piept de găină cu piure de broccoli și sote de varză de bruxelles și kumquats care i-a dat gata pe jurați.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au ridicat cloșurile și i-au arătat femeii că i-au oferit trei cuțite. Surpriza cea mare a venit abia când concurentul de la America Express i-a dat cuțitul de aur.

Nu a durat prea mult și a făcut același gest și chef Dumitrescu, în timp ce câștigătorul de la Asia Express s-a lăsat convins chiar de concurentă. „Dacă Bontea îmi dă cuțitul de aur, mă duc la el în echipă!”, a spus femeia, notează .

„Doamne, ce talent am! Vinzi foarte mult. Ai și vrăjeală!”, a declarat Sorin Bontea, bucuros că și-a găsit un cuțit de aur pentru sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, mai arată sursa menționată mai devreme.

Nina Hariton de la Chefi la cuțite, despre pasiunea pentru gătit

Nina Hariton a fost lăudată de jurații de la Chefi la cuțite pentru pasiunea pe care o are pentru gătit, în ciuda faptului că lucrează în domeniul imobiliar. Concurenta a povestit că a primit telefon de la producție când era la chimioterapie cu tatăl său și inițial nu a răspuns.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim. Mi-a lăsat un mesaj vocal.

Când am ascultat mesajul mi-a zis că e de la Chefi la cuțite. Și am sunat imediat. A venit într-un moment în care îmi era foarte greu. Este foarte greu să te ocupi de părinții bolnavi.

După un an de experiență și de studii în gastronomie franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am experiență puternică, evident că am emoții”, a povestit Nina Hariton de la Chefi la cuțite.