Ea este românca Anca Şelariu, femeia care a făcut parte din experimentul NASA ”viața pe Marte”. Timp de un an a stat în izolare

Românca Anca Şelariu și alți trei astronauți au simulat, timp de un an, viața pe Marte într-o capsulă situată în Texas. După 378 de zile petrecute în izolare aceștia au ieșit zâmbitori, iar acum

Ea este românca Anca Şelariu, femeia care a făcut parte din experimentul NASA ”viața pe Marte”

Pentru experimentul ”viața pe Marte” a acestei planete pe care l-a denumit Mars Dune Alpha.

Acesta este o instalație de 160 de metri pătrați, imprimată 3D, dotată cu dormitoare, o sală de sport, zone comune și o fermă verticală pentru cultivarea alimentelor.

De asemenea, a fost amenajată și o zonă exterioară, umplută cu nisip roșu, pe care Anca Șelaru și colegii săi au utilizat-o pentru simulări de plimbări marțiene.

În cele 378 de zile petrecute în izolare românca și cei trei astronauți au cultivat legume, au mers pe nisip roșu și au lucrat sub “factori suplimentari de stres”. Mai mult, ei au experimentat inclusiv comunicarea încetinită cu Pământul și familiile lor.

În urmă cu un an, Anca Şelariu şi colegii săi cu care a experimentat cum este viața pe Marte, s-au oferit voluntari să studieze cum ar putea decurge colonizarea Planetei Roșii.

După succesul misiunii lor, Agenţia Spaţială americană a transmis că speră să trimită o misiune cu oameni pe Marte până la finalul deceniului următor.

Românca Anca Selariu este microbiolog în cadrul Marinei SUA, iar de-a lungul timpului, a lucrat la descoperirea și fabricarea vaccinurilor, transmiterea prionilor (agenți infecțioși nonconvenționali care produc un grup de boli neurodegenerative transmisibile ale animalelor și omului), dezvoltarea terapiei genice și managementul proiectelor de cercetare a bolilor infecțioase.

Ea a absolvit filologia la Universitatea Transilvania, are o licență în biochimie la Universitatea Montclair, New Jersey și un doctorat în științe biomedicale interdisciplinare de la Universitatea Rutgers, New Jersey.

Totodată, românca a finalizat o bursă postdoctorală la Centrul de Cercetare Prion, din cadrul Universității de Stat din Colorado, potrivit NASA.