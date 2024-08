Ea este românca ce a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai lung și sănătos păr din lume. Secretele podoabei capilare unicat au fost dezvăluite

deține cel mai lung și sănătos păr din lume. A intrat în Cartea Recordurilor. Află în continuare ce rutină de îngrijire a părului i-a adus acest titlu.

Ea este românca ce a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai lung și sănătos păr din lume

O româncă originară din județul Mureș, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness datorită părului său extraordinar. Cu o lungime impresionantă și o sănătate excepțională a firului de păr, Susanne a stabilit nu unul, ci două recorduri mondiale. Descoperă secretele din spatele acestei frumoase podoabe capilare.

Susanne Kalb Orels, originară din satul Dedrad, comuna Batoș, a devenit celebră în întreaga lume datorită părului său excepțional. Cu două recorduri înscrise în Guinness Book pentru cel mai sănătos și mai lung păr din lume, Susanne și-a transformat pasiunea într-o sursă de inspirație pentru alții.

Cariera și realizările Susannei sunt impresionante. Cosmeticiană de profesie, românca s-a mutat în Germania în 1990. Apoi, în 2001, a stabilit primul său record mondial, fiind inclusă în Guinness World Records cu cel mai sănătos păr, având o lungime de 180 centimetri.

Un an mai târziu, în 2002, a obținut al doilea record mondial, cu o lungime a părului de 194 centimetri, cu 30 de centimetri mai lung decât înălțimea ei.

“Având de mică pasiune pentru un păr frumos şi estetic, am decis să fac şcoala de cosmetică-coafură şi manichiură. Acest lucru m-a ajutat să îmi ating scopul pe care mi l-am propus, de a avea cel mai frumos, lung şi sănătos păr din lume. Pentru atingerea acestui obiectiv am avut nevoie de multă disciplină, ambiţie, seriozitate şi mult optimism pe care am reuşit să-l transmit şi mai departe oamenilor din jurul meu”, a declarat românca, potrivit

Susanne Kalb Orels: secretele unui păr sănătos și frumos

Susanne Kalb Orels și-a împărtășit cunoștințele și experiența în cartea “Părul și recordurile mele. Secretul unui păr sănătos și frumos”. Inițial publicată în limba germană și bucurându-se de succes la Târgul de Carte de la Frankfurt, cartea a fost recent tradusă în română la cererea admiratorilor.

La vârsta de 58 de ani, Susanne continuă să impresioneze. Deși au trecut 23 de ani de la prima sa intrare în Cartea Recordurilor, ea are în continuare un păr sănătos, lung de 140 centimetri, care și-a păstrat culoarea brunet natural, având puține fire albe.

Susanne demontează și mituri despre îngrijirea părului. părul lung poate fi spălat mai des decât o dată pe săptămână, în special după sport. Mai mult, ea subliniază că alimentația joacă un rol esețial pentru a avea o podoabă capilară sănătoasă.

“Dacă vă referiţi la păr sunt multe greşeli pe care le putem face. Trebuie să vedem ce tip de păr avem, ce fel de şampoane cumpărăm, ce mască folosim. Alimentaţia este foarte importantă, nucile să nu lipsească şi pâinea neagră, fructe, tot ce avem în grădină.

Totul ne face bine, nu numai părului, la tot corpul, fiindcă părul se hrăneşte din corp. Podoaba capilară este hrănită prin circulaţia sanguină. De aceea trebuie să periem părul în fiecare zi. Şi sportul este foarte important. Ieşitul la soare, la aer curat”, a mai spus Sussane, conform sursei citate.

De asemenea, Susanne a declarat că nu își vopsește părul și folosește doar șampon pentru strălucire. Ea evită tratamentele dure care pot deteriora firul de păr și subliniază importanța protejării acestuia, inclusiv de soare.

Deși trăiește de 36 de ani în Germania, Susanne își vizitează în fiecare vară casa părintească din satul mureșean Dedrad, locul unde a învățat secretele îngrijirii părului de la bunica sa.