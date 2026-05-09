Ea este românca celebră care a fost surprinsă alături de Messi. E cea mai bogată femeie din România

E considerată cea mai bogată româncă, cu toate că a plecat din țară în urmă cu ani buni. Anastasia Soare este femeia care a fost surprinsă alături de Leo Messi, la unul dintre cele mai importante evenimente ale lumii. Mesajul transmis de celebra afaceristă.

Românca care s-a fotografiat cu Leo Messi

Leo Messi (38 ani) nu are nevoie de nicio prezentare, fiind renumit pe tot globul datorită meseriei sale. Jucătorul de fotbal o duce excelent în carieră, de curând anunțând că a preluat Unio Esportiva Cornella, din liga a cincea spaniolă. În planul personal, sportivul are o relație sentimentală specială cu o frumoasă șatenă.

E însurat de foarte mulți ani cu Antonela Roccuzzo, cea care i-a dăruit trei băieți. Vedeta a avut o apariție uimitoare la un eveniment notabil, dovadă că . Aceasta este supranumită „regina sprâncenelor”. Acum, Anastasia Soare a avut șansa să se fotografieze cu celebrul star argentinian.

Fondatoarea companiei Anastasia Beverly Hills a profitat de faptul că a semnat cu colaborare cu soția fotbalistului. Cele două au stat împreună la cursa de Formula 1 de la Miami, sportivul care fiind nelipsit. Cu această ocazie, au reușit să imortalizeze momentul unic prin intermediul unor imagini de colecție. Cu siguranță, pozele vor dăinui peste ani.

Mai mult decât atât, afacerista care are o avere estimată la 800 de milioane de euro a făcut o dezvăluire specială. Anastasia Soare a povestit că adoră sportul pe care-l practică Leo Messi datorită tatălui său. Bărbatul era un suporter înfocat al unei echipe cunoscute din orașul în care s-a născut, și anume Constanța.

Mesajul transmis de cea mai bogată româncă

„Am crescut la Constanța, așa că tatăl meu era un fan înfocat al lui FC Farul Constanța. Pe la 6 ani, una dintre cele mai mari bucurii ale mele era să merg duminica alături de el la stadion și să vedem meciurile împreună. Dacă echipa lui câștiga, plecam de acolo sărbătorind alături de ceilalți suporteri pasionați.

Dar dacă pierdea, trebuia să așteptăm până când stadionul se golea aproape complet înainte să ieșim, altfel tata era tachinat fără oprire de ceilalți fani pentru înfrângere. Fanii fotbalului sunt pur și simplu la alt nivel. După școală, jucam fotbal cu băieții din cartier.

Iubeam jocul, știam toate trucurile, iar faptul că făceam gimnastică mă ajuta să fiu rapidă, flexibilă și foarte competitivă. Așa că în timpul cursei de Formula 1, să petrec timp cu incredibila noastră prietenă și ambasadoare Anastasia Beverly Hills, Antonela Roccuzzo și cu Lionel Messi a fost ceva ireal și extrem de special”, a scris Anastasia Soare, pe contul de Instagram.

”Mi-a semnat un tricou și am făcut foarte multe poze”

„Pentru mine, Lionel este pur și simplu cel mai mare fotbalist din toate timpurile. Mi-a semnat un tricou și am făcut foarte multe poze. Nu doar pentru mine, ci mai ales pentru verii și nepoții mei din România, care sunt fani uriași.

Weekend-ul de Formula 1 a devenit de neuitat din multe motive, dar momentul acesta m-a dus instant înapoi la duminicile copilăriei petrecute cu tata pe stadion”, a adăugat Anastasia Soare, pe social media.

Unul dintre comentariile primite de cea mai bogată femeie din România a venit chiar de la soția lui Leo Messi. Antonela Roccuzzo a mărturisit că o iubește pe româncă, semn că între cele două s-a legat o prietenie foarte frumoasă. Postarea a adunat sute de like-uri de la internauți.