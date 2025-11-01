Ea este românca despre care americanii spun că merită să apară într-un film spectaculos pe Netflix. „A fost un fenomen în adolescență”

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai cunoscute românce din lumea sportului a atras din nou atenția peste hotare. Grație talentului său și performanțelor pe care le are la activ, străinii nu s-au ferit să spună că ar merita să apară într-un film pe Netflix.

Românca faimoasă care ar merita să aibă un documentar pe Netflix

O româncă a reușit să se facă remarcată în lumea mondială a sportului. Performanțele din teren, dar și determinarea de a fi mereu cea mai bună au dus-o pe culmile gloriei. Este vorba despre , care poate spune că a avut un an foarte bun.

Începutul anului 2025 o găsea pe Sorana Cîrstea pe locul 200 în clasament. Câteva luni mai târziu, tenismena a ajuns pe locul 44. Deși diferența este una uriașă, avansul nu este deloc o pură coincidență. O urcare de peste 90 de locuri în mai puțin de un an poate părea pentru multe jucătoare scenariul unui documentar Netflix. Totuși, este realitatea.

Ceea ce a făcut din această revenire o adevărată surpriză este faptul că nimeni nu o aștepta. Sorana Cîrstea este de o „veșnicie” în circuit. Românca a devenit profesionistă înaintea multor jucătoare actuale din top 10, potrivit site-ului oficial al WTA.

„A fost un fenomen în adolescență, o jucătoare de pluton, o cap de serie surpriză și, uneori, cea care elimina o favorită doar pentru a pierde discret în runda următoare.”, o descriu jurnaliștii străini pe româncă.

Câștigurile Soranei Cîrstea spun o poveste

Performanța ei de la Cleveland, la turneul Tennis in the Land, a fost ceva special, susțin americanii. Nu doar faptul că a câștigat titlul contează, ci felul în care a făcut-o. Pe tot parcursul meciului, Sorana a arătat că s-a eliberat de orice presiune, iar rezultatele au fost pe măsură.

De asemenea, câștigurile Soranei Cîrstea din turnee spun o poveste în sine. Anul acesta, Cîrstea a obținut peste un milion de dolari în premii. Este o sumă impresionantă pentru cineva considerat „veteran” în alte tenisului. Sorana Cîrstea a reușit să demonstreze că economia tenisului nu favorizează tinerețea și punctele din clasament, două aspecte care păreau că-i scapă tenismenei printre degete.

Tenismena româncă a schimbat ecuația, câștigând ca o jucătoare de top. Totuși, a jucat cu relaxarea cuiva care nu mai are nimic de demonstrat. Această combinație de calm și încredere e letală în tenis, iar jucătoarea a știut cum să o folosească în favoarea ei.

Ce anume a favorizat evoluția Soranei Cîrstea

Transformarea unui sportiv de performanță nu se bazează exclusiv pe factori externi, precum schimbarea antrenorului, a echipamentului, sau a regimului alimentar. În cazul Soranei Cîrstea, evoluția sa pare să fie în primul rând rezultatul unui proces interior.

Deși nu are o statură impunătoare, comportamentul ei pe teren sugerează o prezență puternică și încrezătoare. Se remarcă prin capacitatea de a-și gestiona momentele dificile cu calm și determinare, resetându-se mental și menținându-și concentrarea chiar și după pierderea unui set.

Atitudinea sa reflectă o tărie de caracter evidentă, exprimată prin gesturi simple, precum o respirație adâncă înainte de a continua jocul. Într-un context sportiv dominat de idealul perfecțiunii, Sorana Cîrstea se distinge prin autenticitate și umanitate.

Revenirea spectaculoasă a Soranei Cîrstea

La 35 de ani, Sorana Cîrstea ar fi trebuit să fie pe final de carieră. În jurul ei, jucătoarele sunt tot mai tinere și mai rapide. Totuți, tenisul din 2025 pare că și-a schimbat subtil perspectiva. Venus și Serena au redefinit longevitatea, iar Caroline Wozniacki a revenit după maternitate jucând ca și cum n-ar fi lipsit niciodată. Acum, poate învinge precizia adversarelor de 20 de ani.

De obicei, partea cea mai grea a revenirii în tenis nu e să-ți învingi adversarii, ci să te convingi că merită să mai încerci. De aceea, ceea ce face Sorana Cîrstea e o mică revoluție făcută în tăcere. În timp ce multe jucătoare de vârsta ei s-au mutat în cabinele de comentatori sau au devenit antrenori, ea încă joacă pe terenuri de zgură.

Revenirea Soranei Cîrstea nu este spectaculoasă. Jucătoarea nu are lovituri virale și nici nu este prezentă în social media. În schimb, preferă să apară pe teren și să joace, iar asta este cea mai frumoasă parte a poveștii sale. Și anume, faptul că totul nu este despre reinventare, ci despre redescoperire. După ani și ani petrecuți pe terenul de tenis, jucătoarea a reușit să își răspundă la cele mai importante întrebări, iar asta o ajută să meargă mai departe.