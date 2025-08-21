News

Ea este Silvana Dăogaru, profesoara de 44 de ani înjunghiată mortal de soț, în Craiova. Crima, comisă în fața copilului: „Țipa fetița în casă. Au auzit strigătele de disperare”

Femeia ucisă de soț joi, 21 august 2025, în Craiova a fost profesoară de germană la Colegiul Carol I din Craiova. Fetița lor de 11 ani a fost martoră la tragedie.
Mădălina Cristea
21.08.2025 | 20:12
Ea este Silvana Daogaru profesoara de 44 de ani injunghiata mortal de sot in Craiova Crima comisa in fata copilului Tipa fetita in casa Au auzit strigatele de disperare
Ea este Silvana Dăogaru, profesoara ucisă de soţ în Craiova. Fetiţa şi-a văzut mama înjunghiată mortal. Sursa foto: Colaj Fanatik, Facebook

Femeia care a fost ucisă joi, 21 august 2025, este Silvana Dăogaru, profesoară de limba germană la Colegiul Carol I. Avea 44 de ani, colegii o apreciau iar părinții elevilor o respectau. Viața ei a fost curmată brusc chiar de partenerul de viață, cu care avea un copil de 11 ani, martor la scena șocantă.

ADVERTISEMENT

Ea este Silvana Dăogaru, profesoara de 44 de ani ucisă în Craiova

Tragedia s-a produs joi dimineață, în jurul orei 10. Vecinii au povestit că au auzit certuri aprinse, apoi strigăte disperate de ajutor ale copilei, care și-a văzut mama înjunghiată în fața ochilor ei. Un poștaș aflat în bloc și care a auzit sunetele disperate ale femeii a alertat imediat autoritățile, dar pentru profesoară era deja prea târziu. A fost înjunghiată mortal de soțul ei, chiar în fața copilei de 11 ani.

Soțul victimei, în vârstă de 45 de ani, era inginer de profesie, scrie Știrileprotv.ro. După ce firma lui a dat faliment, bărbatul intrase în depresie. Vecinii spun că refuza să caute ajutor de specialitate și devenise tot mai tensionat. În momentul în care polițiștii au intrat în apartament, bărbatul s-a aruncat de la etaj. Bărbatul a fost transportat la spital în stare gravă, însă medicii nu l-au putut salva.

ADVERTISEMENT

”A primit îngrijiri medicale de urgenţă complexe, atât în prespital, cât şi în UPU, investigat rapid şi dus în sala de operaţie a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar şi în sala de operaţie, evoluţia fiind rapid nefavorabilă. Cu toate eforturile depuse de către medici, pacientul a decedat la scurt timp”, au mai afirmat reprezentanţii spitalului.

Bărbatul s-a aruncat de la etaj. A murit la spital

A intrat de mai multe ori în stop cardio-respirator și a murit câteva ore mai târziu. Fetița de 11 ani a rămas acum fără părinți. Ea se află în grija bunicilor și a unei mătuși. Inspectorii de la Protecția Copilului Dolj au anunțat că micuța va primi consiliere psihologică pentru a trece peste trauma uriașă la care a fost martoră.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Numărul femeilor ucise de parteneri a crescut îngrijorător de mult la noi în țară. Silvana Dăogaru este ultima victimă a acestui fenomen însă, cu doar câteva zile în urmă, o altă femeie de 45 de ani din Topraisar, județul Constanța, a fost ucisă de soțul ei, tot în fața copiilor. Reamintim în acest context și de cazul Teodorei Marcu, tânăra împușcată mortal de fostul partener, Robert Lupu, în timp ce își ținea fetița în brațe, în cartierul Cosmopolis. În urma acestui eveniment, românii au ieșit în stradă și au cerut autorităților măsuri mai drastice pentru a combate violența domestică. Lunile au trecut, iar româncele încă sunt ucise de parteneri.

ADVERTISEMENT
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! Cum...
Digisport.ro
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! Cum arată doisprezece ani mai târziu
Amenzi mai mari cu până la 50% pentru o categorie de șoferi. Pot...
Fanatik
Amenzi mai mari cu până la 50% pentru o categorie de șoferi. Pot scoate din buzunare până la 30.000 de lei
Mercenarii lui Horațiu Potra, apropiatul lui Călin Georgescu, au scăpat de arest. Decizia...
Fanatik
Mercenarii lui Horațiu Potra, apropiatul lui Călin Georgescu, au scăpat de arest. Decizia neașteptată a ÎCCJ
Schimbări importante la pașapoartele simple temporare începând cu 15 septembrie. Anunțul făcut de...
Fanatik
Schimbări importante la pașapoartele simple temporare începând cu 15 septembrie. Anunțul făcut de Guvern
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai...
iamsport.ro
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai trăit cu Tania Budi!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!