Ea este Silvana Dăogaru, profesoara de 44 de ani înjunghiată mortal de soț, în Craiova. Crima, comisă în fața copilului: „Țipa fetița în casă. Au auzit strigătele de disperare”

Femeia care a fost ucisă joi, 21 august 2025, este Silvana Dăogaru, profesoară de limba germană la Colegiul Carol I. Avea 44 de ani, colegii o apreciau iar părinții elevilor o respectau. Viața ei a fost curmată brusc chiar de partenerul de viață, cu care avea un copil de 11 ani, martor la scena șocantă.

Vecinii au povestit că au auzit certuri aprinse, apoi strigăte disperate de ajutor ale copilei, care și-a văzut mama înjunghiată în fața ochilor ei. Un poștaș aflat în bloc și care a auzit sunetele disperate ale femeii a alertat imediat autoritățile, dar pentru profesoară era deja prea târziu. A fost înjunghiată mortal de soțul ei, chiar în fața copilei de 11 ani.

Soțul victimei, în vârstă de 45 de ani, era inginer de profesie, scrie După ce firma lui a dat faliment, bărbatul intrase în depresie. Vecinii spun că refuza să caute ajutor de specialitate și devenise tot mai tensionat. În momentul în care polițiștii au intrat în apartament, bărbatul s-a aruncat de la etaj. Bărbatul a fost transportat la spital în stare gravă, însă medicii nu l-au putut salva.

”A primit îngrijiri medicale de urgenţă complexe, atât în prespital, cât şi în UPU, investigat rapid şi dus în sala de operaţie a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar şi în sala de operaţie, evoluţia fiind rapid nefavorabilă. Cu toate eforturile depuse de către medici, pacientul a decedat la scurt timp”, au mai afirmat reprezentanţii spitalului.

A intrat de mai multe ori în stop cardio-respirator și a murit câteva ore mai târziu. Fetița de 11 ani a rămas acum fără părinți. Ea se află în grija bunicilor și a unei mătuși. Inspectorii de la Protecția Copilului Dolj au anunțat că micuța va primi consiliere psihologică pentru a trece peste trauma uriașă la care a fost martoră.

Numărul femeilor ucise de parteneri a crescut îngrijorător de mult la noi în țară. Silvana Dăogaru este ultima victimă a acestui fenomen însă, cu doar câteva zile în urmă, o altă femeie de 45 de ani din Topraisar, județul Constanța, a fost ucisă de soțul ei, tot în fața copiilor. Reamintim în acest context și de cazul Robert Lupu, în timp ce își ținea fetița în brațe, în cartierul Cosmopolis. În urma acestui eveniment, românii au ieșit în stradă și au cerut autorităților măsuri mai drastice pentru a combate violența domestică. Lunile au trecut, iar româncele încă sunt ucise de parteneri.