Ea este singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA. Are o poveste de viață care a ajuns subiect de carte

Anastasia Soare, unica româncă din topul celor mai bogate femei din SUA, își împărtășește pentru prima dată povestea de viață impresionantă.

Anastasia Soare, de la un apartament modest din Constanța în topul Forbes

Pornind dintr-un apartament modest din Constanța, ea a transformat pasiunea pentru artă într-un imperiu internațional al frumuseții. Cu brandul său global, Anastasia Beverly Hills, a redefinit standardele industriei cosmetice și a cucerit clientele celebre ale lumii: de la Michelle Obama și Jennifer Lopez, la Kim Kardashian și Hailey Bieber.

Criticile, scepticismul celor din jur și indiferența instituțiilor bancare nu au reușit să o oprească. Anastasia a demonstrat că dedicarea, talentul și perseverența pot transforma orice vis în realitate.

Toate aceste experiențe și lecții de viață sunt reunite în cartea Conturul unui vis, un volum-eveniment care nu doar prezintă parcursul unei femei remarcabile, ci transmite și un mesaj inspirațional pentru cititori: să nu renunți niciodată la visul tău, indiferent cât de imposibil ar părea.

Cum a cucerit românca lumea frumuseții

Despre parcursul său, despre lecțiile învățate și despre puterea de a crede în visurile proprii, Anastasia Soare vorbește cu sinceritate și pasiune. În paginile cărții Conturul unui vis, fondatoarea Anastasia Beverly Hills împărtășește , ci și mesajul său pentru cei care își caută calea.

„Îți spun povestea mea ca să te inspir și să te încurajez să-ți asculți visurile, instinctul și vocea interioară. Să-ți creezi o viață plină de sens, de uimire și de împlinire – oricum ai defini tu aceste lucruri. Eu cred cu tărie că fiecare om are o contribuție unică de adus în lume.

Poate că știi deja care este darul tău și ai un vis clar, dar nu ai avut încă curajul să-l urmezi. Sau poate încă îl cauți. În orice punct te-ai afla, îmi doresc să te ajut să-l descoperi și să-l eliberezi”, declară Anastasia Soare.

Ce lecții i-au adus cele două vieți Anastasiei Soare

Singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA povestește în cartea sa despre două etape definitorii ale vieții sale: copilăria și formarea sa în România, unde a învățat valoarea muncii, perseverenței și curajului, și viața în America, unde și-a câștigat încrederea în sine, și-a dezvoltat abilitățile și a atins succesul internațional. Legătura dintre cele două vieți este credința, în destin și în propriile forțe.

„Am trăit două vieți: una în România, cealaltă în America. Primii ani din viața mea în România m-au format ca persoană, modelându-mi valorile în jurul muncii asidue, hotărârii și tenacității. Aceste calități mi-au revelat importanța perseverenței și m-au inspirat să am mereu curajul de a aspira la mai mult.

A doua mea viață, cea din America, a pus la încercare tot ceea ce învățasem în România și chiar mai mult – în America mi-am câștigat încrederea în mine, mi-am perfecționat abilitățile, mi-am ascultat vocea mai presus de orice și am cunoscut un succes pe care nu mi l-aș fi imaginat vreodată. Ceea ce unește cele două vieți ale mele este credința – credința în destin, credința în mine însămi”, scrie singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA.

Care este secretul succesului

În Conturul unui vis, Anastasia Soare dezvăluie nu doar parcursul său profesional, ci și principiile care au ghidat fiecare decizie și fiecare succes. Printre rândurile cărții, cititorii descoperă și secretele din spatele reușitei sale.

„Oamenii mă întreabă adesea care este secretul succesului. Desigur, acesta are mult de-a face cu munca asiduă, construirea unor relații autentice, căutarea excelenței în tot ceea ce faci, hotărârea și dorința de a face întotdeauna mai mult decât ceea ce ți se cere. Acestea sunt principiile după care trăiesc.

Dar este vorba și despre ceva mai puțin tangibil și mai degrabă magic, care apare atunci când cultivi o anumită atitudine care te împinge înainte. În cazul meu, este o convingere de neclintit care îmi șoptește la ureche din clipa în care mă trezesc până când adorm și care spune… Poți face orice. Am crezut întotdeauna acest lucru și a fost fundamentul și motorul tuturor realizărilor mele.”, sunt alte rânduri care se regăsesc în volumul Conturul unui vis.