Ea este sora lui Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid. A evoluat ca libero în naționala Belgiei, dar nu a jucat fotbal

Thibaut Courtois este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lui Real Madrid. Portarul are o soră la fel de cunoscută în țara lui, dar care a evoluat ca libero în naționala Belgiei. Aceasta a practicat un sport diferit de cel în care se face remarcat belgianul. Vă reamintim că acesta se confruntă cu probleme de ordin medical în prezent.

Ce sport practică sora lui Thibaut Courtois

Valerie Courtois s-a născut pe data de 1 noiembrie 1990 și este cu doi ani mai mare decât goalkeeperul Realului. Tânăra a fost o jucătoare cunoscută în țara sa natală, unde a evoluat ca libero pentru Stade Français Paris Saint Cloud. Valerie a practicat volei de performanță și a jucat chiar și pentru naționala Belgiei.

A trecut și pe la numeroase cluburi din Europa. De altfel, în cariera sa a reușit să bifeze și un premiu important în urmă cu 13 ani. Atunci a fost desemnată cel mai bun Libero al Campionatelor Europene.

Din ultimele informații postate pe rețelele de socializare reiese faptul că sora portarului lui Real Madrid este acum bioinginer. În plus, nu a lăsat deoparte adrenalina, Valerie dezvăluind că este pasionată de parașutism. De asemenea, adoră să călătorească în diferite locuri de pe glob.

În social media, nu este o persoană foarte activă, însă are numeroase imagini în natură sau cu animalul său de companie. Are un câine pe care-l plimbă peste tot, indiferent de vreme. Mai mult, sportiva se distrează mergând la meciuri de volei, în sală sau în aer liber.

Ce este un libero în volei

Poziția de libero în volei a fost inventată la începutul anilor 2000. De obicei este ocupată de un jucător / jucătoare mai scund / scundă. Acesta nu ajunge niciodată în linia 1, lângă fileu. Este introdus pe teren atunci când servesc sau atacă adversarii, fiind un om de bază în apărare, un om cu o preluare excelentă.

Ce probleme are Thibaut Courtois

Thibaut Courtois a fost înlocuit la pauza meciului dintre . A dat semne că are un disconfort încă din prima repriză, însă a forțat. A rămas pe teren, belgianul precizând că are dureri care nu îi trec deloc, motiv pentru care, în cele din urmă, nu a mai ieșit de la cabine.

Acesta a fost supus unor teste medicale și rezultatele nu au fost cele așteptate de staff-ul madrilenilor. .

Cine este Thibaut Courtois

Thibaut Courtois s-a născut pe născut pe 11 mai 1992. Și-a început cariera la Genk, iar la seniori a debutat în anul 2009, la doar 16 ani. A continuat să se impună ca titular și a câștigat Liga Pro Belgiană. În 2011, a semnat cu Chelsea, transferul ridicându-se la 8 milioane de lire sterline.

Apoi, a trecut sub formă de împrumut la Atlético Madrid. Alături de această echipă, a câștigat un titlu în La Liga, Copa del Rey și Europa League. Mai mult decât atât, a ajuns în finala Ligii Campionilor UEFA .

În 2014, a revenit la Chelsea și a câștigat două titluri în Premier League și Cupa EFL. În 2018, avea să semneze cu Real Madrid, transferul ajungând la 35 de milioane de lire sterline (38,8 milioane de euro. A devenit, astfel, cel mai scump portar din La Liga.

În palmaresul său se mai găsesc trei titluri în La Liga și 2 titluri în UEFA Champions League. A cucerit Trofeul Ricardo Zamora de 3 ori și o dată Mănușa de Aur din Premier League. A fost desemnat al treilea cel mai bun portar al deceniului (2011–2020) de către Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS).