Ea este tânăra care a fost surprinsă zâmbind după ce a fost arestată de poliție. Ce i-ar fi făcut iubitul ei

Stephanie Carlquist este tânăra care a fost surprinsă zâmbind după ce a fost arestată de poliție. Imaginile cu ea au făcut înconjurul internetului, însă puține persoane știu povestea din spate.

ADVERTISEMENT

Cine este Stephanie Carlquist, tânăra care a fost surprinsă zâmbind după ce a fost arestată de poliție

Cu siguranță multe persoane au observat pe internet niște imagini cu o tânără care a fost surprinsă zâmbind după ce a fost arestată de poliție. Ce se ascunde însă în spatele acestora?

Stephanie Carlquist are 31 de ani și într-un mod inedit. Mai departe, bărbatul a făcut plângere la poliție, iar rezultatul s-a văzut în imaginile respective.

ADVERTISEMENT

Cum s-a răzbunat tânăra pe iubitul ei

Tânăra a decis să toarne sare în rezervorul maşinii fostului ei iubit. Aceasta nu s-a oprit însă doar aici. Tot ea a pus și sclipici în aerul condiționat, a tăiat un cauciuc și a distrus și oglinda retrovizoare, inclusiv ecranul radioului.

Totul ar fi pornit de la niște , după cum a declarat bărbatul poliției. În primă fază, pe 6 iulie, tânăra i-ar fi tăiat un cauciuc. Ulterior, pe 15 iulie au continuat și restul pagubelor.

ADVERTISEMENT

De menționat e faptul că Stephanie Carlquist este și însărcinată. Aceasta i-a trimis ulterior un mesaj fostului iubit în care și-a cerut scuze pentru cele întâmplate. Ea dezvăluia atunci că a recurs la acest gest pentru că era stresată din cauza sarcinii.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat mai departe cu Stephanie Carlquist

Se pare însă că bărbatul nu a iertat-o. Astfel, în urma avariilor pe care le-a produs, mașina a fost declarată daună totală. În ceea ce privește valoarea pagubelor, aceasta se ridică undeva la 12.500 de dolari, arată .

Iar după cum mulți au observat în imagini, Stephanie Carlquist a fost reținută pentru vandalism la centrul de detenție din Madison County. Mai mult de atât, i-a fost stabilită și o cauțiune în valoare de 12.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

Acest lucru nu a făcut-o însă tristă pentru niciun moment. Mai exact, tânăra care a fost surprinsă zâmbind după ce a fost arestată de poliție pentru că în realitate nu regretă cele întâmplate. Aceasta s-a declarat ”mulțumită” de modul în care s-a răzbunat pe fostul ei partener.