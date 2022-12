Ea este tânăra care vede fantome de la opt ani. Cum a reacționat când un spirit a mângâiat-o pe față noaptea

Aceasta este femeia care susține că vede fantome de când era mică. Povestea ei este înfricoșătoare.

Ea este tânăra care vede fantome de la opt ani. Nu scapă de ele nici în somn

Numele tinerei este Lydia Thomas, din Canada, de 28 de ani. Aceasta chiar a reușit să facă și o carieră din experiențele sale bizare, pe care le numește unele paranormale, fiind acum consilier în experiențe de dincolo.

Tânăra de 28 de ani spune că vede fantome de când avea doar opt ani. Prima fantomă pe care a văzut-o a fost a bunicii sale.

Femeia murise înainte ca ea să se nască și a mărturisit că abia după ani buni a aflat cine era femeia care o bântuia, după ce a văzut o fotografie de la nunta mamei sale cu tatăl său.

„Am fost îngrozită când am văzut-o prima dată pe bunica mea, am crezut că visam. A murit înainte să mă nasc eu și într-o noapte am văzut, în ușă, o tânără în rochie de mireasă.

A venit și m-a sărutat pe frunte. Mi-am dat seama mai târziu că era bunica mea, când am văzut o fotografie de la nunta ei”, a spus Lydia, pentru .

În adolescență, Lydia a avut una dintre cele mai rele experiențe din viața ei, când era în pat și a fost mângăiată pe față de un spirit. Tânăra a mărturisit că a fost de-a dreptul îngrozită și nu știa ce să mai facă pentru a scăpa de fantomă.

„Am fost îngrozită, mi-am tras plapuma peste cap ca să dispară”, a spus Lydia.

Iubitul tinerei o susține în cariera sa paranomală

Lydia Thomas are și o relație, iar la început iubitul ei a fost speriat de ale tinerei, care începuse să îi vadă bunica moartă în preajmă, cântând și dansând.

Dar Daniel a început să o susțină pe iubita lui după aceea. chiar a spus că bunica iubitului ei vrea ca unul dintre nepoții săi viitori să îi poarte numele, lucru pe care i l-a dezvăluit tinerei.

„O pot vedea pe bunica prietenului meu făcându-mi cu ochiul, dar el mă susține cu adevărat în privința experiențelor.

Este obraznică și vrea ca un nepot să poarte numele ei. La început am crezut că s-ar putea să fi fost doar un vis”, a mai spus femeia care vede fantome.