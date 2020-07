Ea este tânăra din Motru care a terminat în primii 10 o universitate de top din Londra! Ce îi spunea Klaus Iohannis în urmă cu 4 ani

FANATIK ți-o prezintă pe tânăra din Motru care a terminat în primii 10 o universitate de top din Londra! Delia Ionete a impresionat încă din România și a lăsat Europa cu gura căscată.

În 2016 a avut media 10 la Bacalaureat și a fost felicitată chiar de președintele României, Klaus Iohannis. După alți 4 ani de zile, Delia a absolvit cursurile City University of London cu rezultate deosebite.

„După 4 ani de muncă grea am absolvit oficial cu o clasă dublă (cu onoruri – top 10 studenți) – burlac de știință în științe matematice cu finanțe și economie.

Delia Ionete l-a impresionat pe Klaus Iohannis

Sunt atât de recunoscătoare că am avut o experiență universitară atât de uimitoare timp de 4 ani și aș dori să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și susținut pe parcurs.

Mulțumiri speciale mamei mele, care a fost mereu alături de mine. Abia aștept să-mi încep cariera în septembrie 2020. Felicitări promoției 2020 și fiți în siguranță!“, a transmis Delia Ionete pe pagina ei de Facebook.

Delia Ionete a ales să plece în Anglia după ce a absolvit Colegiul Naţional George Coşbuc din Motru. A făcut acest pas, deși primise o scrisoare din partea Preşedinţiei, în care era sfătuită să dea României „prima şansă” în parcursul său profesional.

Nu a ales rău deloc având în vedere felul în care s-a dezvoltat. Tânăra a obținut un internship, după ce a susţinut şapte interviuri și a ajuns să lucreze pentru o scurtă perioadă chiar în centrul Londrei, la South Bank.

“Am absolvit Colegiul Naţional George Coşbuc din Motru. Privind în urmă, nu îmi vine să cred că au trecut deja ani de când m-am mutat în Londra, de când viaţa mea s-a schimbat complet”, spunea aceasta.

În Anglia, Delia Ionete a muncit chiar din primul an de facultate. A ținut meditații de matematică la o școală privată, acolo unde toată lumea a primit-o cu zâmbetul pe buze.

“Îmi aduc aminte perfect ziua de 16 august 2016, când am coborât din avion şi am realizat că viaţa mea s-a schimbat complet. Da, am fost speriată! Da, nu am ştiut ce mă aşteaptă, dar încrederea în mine şi încrederea dată de toţi din jurul meu m-au ambiţionat mai mult.

Viaţa mea în Londra s-a împărţit între cursurile de la universitate, job-ul part-time pe care îl am şi care mă ajută sa îmi acopăr toate cheltuielile, funcţia de student reprezentativ în Departamentul de Matematică al Universităţii, internship-uri.”, povesteşte Delia.

Un an de zile a lucrat Delia pentru IBM, una dintre cel mai mari companii din lume la care doar 1-2% dintre aplicanţi reuşesc anual să primească o ofertă.