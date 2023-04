Ea este tânăra înjurată și dată afară din magazin pentru că era prea indecentă. Cum arăta și ce s-a întâmplat, de fapt

O tânăra a stârnit un adevărat haos într-un magazin. Aceasta a mers la cumpărături, însă a ajuns să fie înjurată, iar mai apoi dată afară din supermarketul respectiv. Angajații au acuzat-o că era prea indecentă.

Cum a ajuns o tânără să fie dată afară dintr-un magazin

Kerolay Chaves este tânăra în vârstă de 21 de ani care a generat întreaga situație. Chiar ea a povestit pe internet întreaga întâmplare, care i-a lăsat un gust amar.

ADVERTISEMENT

Influencerița a catalogat drept anormală atitudinea angajaților din spațiul comercial. Aceata spune că a fost înjurată și după aceea dată afară. Iar pe contul personal de socializare, tânăra a publicat și câteva imagini de la cumpărături, în care putem vedea cum este îmbrăcată.

În opinia ei, această atitudine a fost generată de faptul că ea purta niște pantaloni mult prea scurți. Kerolay Chaves povestește cum unii oameni se uitau la ea cu prejudecăți, în timp ce alții au început să o înjure pentru modul în care s-a afișat.

ADVERTISEMENT

În final, tânăra nu a reușit să își ducă cumpărăturile la bun sfârșit, pentru că a ajuns să fie dată afară. Aceasta povestește că nu înțelege legătura dintre alegerea vestimentară făcută de o femeie și acțiunile ei.

”Suntem tratate așa pentru că suntem prea sexy”

De asemenea, tânăra le-a mai povestit urmăritorilor ei că se simtă jignită de modul în care lumea s-a comportat cu ea la magazinul respectiv. În opinia sa, femeile sunt tratate într-un astfel de mod pentru că sunt ”prea sexy”.

ADVERTISEMENT

„Tocmai m-am întors de la supermarket și am fost dată afară pentru că am purtat pantaloni prea scurți. Unii s-au uitat la mine cu prejudecați, alții m-au înjurat și în final am fost dată afară. Vă vine să credeți?

Mi se pare incredibil că noi, femeile, suntem tratate așa, pentru că ne îmbracăm cum vrem. Adevărul e că suntem tratate așa pentru că suntem prea sexy. Mă simt jignită de felul în care s-au purtat cu mine la supermarket”, a mărturisit tânăra de 21 de ani, pe internet.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că nu doar în magazin, Kerolay Chaves atrage critici dure. Tânăra, este pusă la zid și pe internet. Pe Instagram spre exemplu unii spun că aceasta arată jenant și că nu are ce căuta în anumite locuri.