EA Sports a fost vândut pentru 55 de miliarde de dolari! Ce urmează pentru gigantul de jocuri video, după ce a fost preluat de arabi

Compania de jocuri video Electronic Arts (EA), recunoscută pentru zecile de jocuri de sport și nu numai, este gata să scrie istorie. NBA (Baschet), NFL (Fotbal American), F1 (Formula 1), UFC (Arte marțiale mixte) și multe altele.

EA s-a vândut pentru 55 de miliarde de dolari! Cea mai mare tranzacție „all-cash” din industrie

Electronic Arts, gigantul jocurilor video, a anunțat un acord definitiv de vânzare în valoare de 55 de miliarde de dolari către un consorțiu format din Public Investment Funds (PIF) al Arabiei Saudite, Silver Lake și Affinity Partners. Această tranzacție reprezintă cea mai mare achiziție all-cash din istoria industriei de gaming.

Conform acordului, acționarii EA vor primi 210 dolari per acțiune, ceea ce reprezintă o primă de 25% față de prețul neafectat al acțiunilor de 168,32 dolari, înregistrat la încheierea pieței din 25 septembrie 2025. Se estimează că tranzacția va fi finalizată în primul trimestru al anului fiscal 2027, după obținerea aprobărilor necesare și a votului acționarilor. După finalizare, EA va ieși de pe piața publică.

Cine este Electronic Arts și când a fost fondată compania

EA este unul dintre cei mai mari producători de jocuri video din lume, recunoscut pentru francizele sale internaționale și pentru inovațiile din industria gamingului. Compania a fost fondată în 1982, de Trip Hawkins, cu scopul de a transforma dezvoltatorii de jocuri în adevărați artiști.

De-a lungul timpului, EA a crescut spectaculos și a lansat zeci de titluri populare. Compania este extrem de cunoscută pentru simulatoarele de sport, însă dezvoltă și alte genuri de jocuri.

Ce este EA Sports și de ce este atât de influentă

Divizia EA Sports reprezintă unul dintre cele mai puternice branduri din cadrul EA. Aceasta este responsabilă pentru simulatoarele sportive care domină piața, precum FIFA (Noul EA FC), Madden NFL, NHL, F1 sau UFC.

Aceste jocuri au generat miliarde de dolari anual și au transformat modul în care fanii interacționează cu favoriții lor, fie că este vorba de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lewis Hamilton sau Conor McGregor.

Cât costă o acțiune EA după anunțul tranzacției

Acțiunile EA au fost evaluate la 210 dolari per acțiune, valoare pe care acționarii o vor primi la finalizarea tranzacției. Aceasta reprezintă o primă de 25% față de prețul neafectat de 168.32 de dolari, indicând încrederea consorțiului de achiziție în valoarea și potențialul pe termen lung al companiei.

În plus, prețul reprezintă o primă chiar și față de pragul istoric atins de acțiunile companiei, de 179 de dolari, în august 2025, iar acest lucru face ca tranzacția să fie extrem de atractivă pentru acționari.

Cele mai cunoscute jocuri create de EA

Electronic Arts este renumită în special pentru francizele sale sportive, care domină piața globală de gaming. care a fost dezvoltată pentru prima dată în 1993 și continuă până în ziua de azi, când pasionații se pot bucura de noua ediție pentru anul 2026.

Alte titluri remarcabile din portofoliul EA Sports includ Madden NFL (fotbal american), NHL (hochei pe gheață), NBA Live (baschet), EA Sports UFC (arte marțiale mixte).

Cine sunt PIF, Silver Lake și Affinity Partners și de ce au decis să cumpere compania Electronic Arts

Consorțiul care a achiziționat EA include trei investitori: PIF, Silver Lake și Affinity Partners. Public Investment Funds este fondul suveran al Arabiei Saudite, unul dintre cele mai mari din lume, care este principalul acționar al City Football Group, care deține echipa de fotbal Manchester City.

Silver Lake este un fond de investiții american specializat în tehnologie, cu experiență vastă în achiziții și managementul companiilor de top din sectorul tech și divertisment. Affinity Partners, la fel ca Silver Lake, este un fond de investiții din SUA, cunoscut pentru parteneriatele strategice și investiții în companii cu potențial global ridicat.

Obiectivul lor principal este sprijinirea creșterii armonioase a EA și explorarea unor noi modalități de a integra experiențele digitale cu cele fizice, consolidând poziția companiei ca lider în industria jocurilor video sportive.

Ce urmează pentru Electronic Arts după vânzare

După finalizarea tranzacției, la începutul anului 2027, EA va deveni companie privată, ieșind de la bursă, dar își va păstra sediul central din Redwood City, California. Andrew Wilson, CEO-ul companiei, va continua să conducă cu promisiunea că EA va rămâne lider în divertismentul digital. Cu siguranță, această tranzacție reprezintă începutul unei noi ere pentru EA, dar și pentru industria globală de gaming.