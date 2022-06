EBU (Uniunea Europeană de Radio și Televiziune) a lansat un nou comunicat de presă după ce Ucraina a reacționat în legătură cu organizarea concursului muzical Eurovision 2023 în altă țară. Trupa ucraineană Kalush Orchestra a câștigat competiția anul acesta. EBU își menține decizia anunțată inițial.

EBU, lovitură pentru Ucraina. Ce se întâmplă cu Eurovision 2023

Săptămâna trecută, , chiar dacă este câștigătoarea din acest an. Din cauza războiului cu Rusia, concursul muzical va fi găzduit în altă țară.

După anunțul oficial EBU, Oleksandr Tkacenko, ministrul ucrainean al Culturii, a transmis că Ucraina va cere discuții suplimentare cu privire la această decizie.

Acesta nu a fost de acord cu hotărârea luată de EBU. Ministrul este de părere că Ucraina a fost pusă „în fața faptului împlinit”.

Astăzi, EBU a lansat un nou comunicat cu privire la organizarea Eurovision 2023. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune și-a reafirmat decizia de săptămâna trecută.

„EBU înțelege pe deplin dezamăgirea vizavi de anunțul că Eurovision Song Contest 2023 nu poate fi organizat în Ucraina, țara câștigătoare din acest an.

Decizia a fost ghidată de responsabilitatea EBU de a se asigura că sunt îndeplinite condițiile pentru a garanta siguranța și securitatea tuturor celor care lucrează și participă la eveniment, a cărui planificare trebuie să înceapă imediat în țara gazdă.

De obicei, cel puțin 10 000 de persoane sunt acreditate pentru a lucra la sau la concursul Eurovision, inclusiv echipa, personalul și jurnaliștii.

Se așteaptă ca alți 30.000 de fani din întreaga lume să călătorească la eveniment. Bunăstarea lor este principala noastră preocupare.”, se arată în .

De asemenea, EBU a atras atenția asupra faptului că astfel de decizii în legătură cu un eveniment atât de mare trebuie să fie luate „de profesioniști în domeniul audiovizualului și să nu fie politizate”.

Potrivit Regulamentului concursului Eurovision, cu care sunt de acord toți radiodifuzorii participanți la concursul muzical, este prevăzut faptul că evenimentul „poate fi mutat într-o situație de forță majoră, cum ar fi un război în desfășurare”, se mai precizează în comunicatul EBU.

Răspunsul EBU privind solicitarea Ucrainei de a găzdui Eurovision 2023

EBU a ținut să precizeze faptul că planificarea imediată a unui astfel de eveniment uriaș include riscuri mult prea mari, care pot produce pierderi de vieți omenești.

„Ca răspuns la chestionarul de securitate al UER, evaluarea ucraineană care ne-a fost furnizată a evidențiat o serie de riscuri care ar putea avea un impact asupra planificării imediate a unui eveniment de o asemenea amploare, inclusiv riscul ‘sever’ de raiduri aeriene/atacuri cu avioane sau atacuri cu drone sau rachete, care pot provoca pierderi semnificative de vieți omenești.”, se mai arată în comunicat.

Mai mult, EBU a consultat consultanță de securitate din partea unor experți terți cu privire la organizarea Eurovision 2023.

Aceștia au ajuns la concluzia că „măsurile de contracarare propuse pentru a atenua amenințările care planificau evenimentul din Ucraina erau insuficiente pentru un eveniment public internațional”. Din cauza războiului ar putea exista numeroase victime la un astfel de eveniment.

În contextul războiului din Ucraina, delegațiile și participanți la Eurovision pot fi „reticenți” în legătură cu călătoriile în această țară. EBU ia în calcul și comentariile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg. Acesta a transmis că războiul dintre Rusia și Ucraina „ar putea dura ani de zile”.

Concursul muzical nu poate fi găzduit nici într-o locație de frontieră în apropierea unei țări vecine.

„În ceea ce privește posibilitatea de a găzdui concursul într-o locație de frontieră în apropierea unei țări vecine, specificațiile locațiilor propuse și lipsa infrastructurii înconjurătoare necesare nu corespund cerințelor CES.”, a mai transmis EBU.

Nici turneele internaționale nu vor trece prin Ucraina în 2023, întrucât nu se știe care va fi situația în legătură cu războiul. Acesta reprezintă un alt motiv luat în calcul de EBU atunci când a decis că Eurovision 2023 nu poate fi găzduit de Ucraina.

Ce țară ar putea găzdui Eurovision 2023

În comunicatul de presă, EBU a ajuns la concluzia că nu sunt îndeplinite cerințele necesare pentru găzduirea Eurovision 2023 în țara câștigătoare, în ceea ce privește securitatea și garanțiile operaționale.

În final, EBU a transmis că va continua discuțiile pentru a organiza ediția din 2023 a competiției în altă țară.

EBU a anunțat, în comunicatul transmis pe 17 iunie, că Marea Britanie ar putea găzdui Eurovision 2023. Sam Ryder a obținut locul doi cu melodia „Space Man”. EBU va începe discuțiile cu BBC în vederea organizării concursului în țara care a ieșit pe locul 2.

Eurovision 2022 a fost câștigat de trupa Kalush Orchestra, cu melodia „Stefania”. Aceasta a obținut 631 de puncte, 439 fiind din partea publicului.

Este deja o tradiție ca ediția următoare a concursului să fie organizată în țara câștigătoare. Din păcate, acest lucru nu va fi posibil de data acesta. Situația războiului din Ucraina este incertă și ar fi un risc prea mare ca Eurovision să fi organizat la Kiev.

Ucraina s-a alăturat concursului muzical Eurovision în 2003 și a găzduit competiția în 2005 și în 2017. În 2004, victoria a fost obținută de Ruslana, cu piesa „Wild dances”. În 2016, Jamala a obținut victoria cu pisa „1944”, cu versuri despre război.

Reamintim că a concursului muzical. María Eizaguirre, directoarea de comunicaţii a RTVE, a făcut anunțul la puțin timp după finala Eurovision 2022. Anul acesta, Spania a obținut locul 3, fiind reprezentată de Chanel cu melodia „SloMo”.

„Ceea ce s-a oferit este ca, în cazul în care Ucraina nu va putea găzdui concursul, noi să ne punem la dispoziție ca locație. Însă obiectivul principal este de a ajuta această ţară cu tot ceea ce are nevoie.”, a anunțat María Eizaguirre, conform .

Ministrul ucrainean al Culturii, după ce EBU a decis ca Eurovision 2023 să fie organizat în altă țară

Oleksandr Tkacenko, ministrul ucrainean al Culturii, a solicitat discuții suplimentare în legătură cu hotărârea EBU.

Acesta consideră că trupa Kalush Orchestra a câștigat cinstit concursul Eurovision 2023. Reacția ministrului Culturii din Ucraina nu a reușit să-i convingă pe reprezentanții EBU să organizeze competiția la Kiev.

„Ucraina nu este de acord cu natura unei astfel de decizii – am fost puşi în faţa faptului împlinit fără discuţii sau alte opţiuni. Dar credem ferm că avem toate motivele să negociem pentru găsirea unei soluţii care să satisfacă toate părţile.

Am câştigat cinstit Eurovision şi am îndeplinit toate condiţiile la termen în ceea ce priveşte procesul de aprobare a organizării concursului în Ucraina – am oferit răspunsuri şi garanţii de securitate şi posibile locuri pentru concurs.

Găzduirea Eurovision 2023 în Ucraina este un semnal puternic către întreaga lume că susţine acum Ucraina.

Vom cere schimbarea deciziei, pentru că noi credem că vom putea îndeplini toate cerinţele, după cum am subliniat în dialogul cu EBU. (…)“, a transmis Oleksandr Tkacenko, prin intermediul unui comunicat, la scurt timp după anunțul EBU, notează .

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat că este de partea Ucrainei în acest „conflict”. Acesta consideră că Ucraina „merită” să organizeze concursul la Kiev, fiind țara câștigătoare. „Cred că pot să îl organizeze şi cred că ar trebui să îl organizeze.”, a mai spus el, notează .