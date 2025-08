Ecaterina Andronescu, despre haosul din învățământ și decizia ministrului educației, Daniel David, cu privire la bursele elevilor: „Efectiv, n-ai cum!”

Fostul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, lansează un atac dur la adresa guvernanților din cauza măsurilor luate în ultima perioadă, unele care se adresează inclusiv sistemului de învățământ.

Ecaterina Andronescu, despre măsurile luate de ministrul educației, Daniel David, și decizia cu privire la bursele studenților

Andronescu acuză guvernul că a lovit exact în pilonii care ar trebui protejați în vreme de criză, din punctul ei de vedere: profesorii, elevii și studenții. În exclusivitate pentru FANATIK, fostul ministru a spus că există un lucru care i s-a părut incorect din deciziile luate, și anume acordarea de burse chiar și pentru elevii care au avut medii sub 5.

„Dă-mi voie să-ți spun, la modul general, că dacă țara are nevoie de bani nu începi cu educația. Încerci să găsești alte soluții, iar ele există. Cred că ar fi trebuit să se găsească suficiente momente de negociere, pentru că avem acest deficit bugetar și nu-l putem ascunde, puteam să avem destule argumente în fața Comisiei Europene. Sunt multe companii în România, de exemplu, care declară că au profit zero. E imposibil ca marile companii să obțină profit zero. Soluția pe care au găsit-o a fost să externalizeze profitul. Am fi putut căuta niște soluții, astfel încât să nu trimitem în sărăcie populația. Dacă, totuși, nu existau soluții, lăsai educația ultima, ca să spun așa”, a punctat Ecaterina Andronescu, pentru FANATIK.

Fostul rector critică intenția de creștere a normei didactice

Fostul ministru a explicat că măsurile de reducere a cheltuielilor, chiar și în educație, au fost luate prea târziu, fără o minimă înțelegere a funcționării sistemului. Ex-rectorul de la Universitatea Politehnică din București avertizează că modificările vor duce la haos în sistemul preuniversitar, vorbind despre ideea creșterii normei didactice, de la 18 la 20 de ore, precum și la creșterea ratei abandonului școlar și scăderea calității educației.

Referindu-se la studenți, fostul rector a punctat că limitarea burselor doar la perioada cursurilor și doar pentru studenții de la buget nu este tocmai echitabilă. Totodată, Ecaterina Andronescu a criticat și acordarea burselor de merit din trecut pentru elevii cu rezultate slabe la învățătură, considerând că astfel de decizii au decredibilizat sistemul.

„Nu te poți trezi în septembrie că n-ai normele acoperite!”

„Învățământul preuniversitar are specificitatea lui, ca să poți să scoți posturile la titularizare, posturi în concurs. Începând cu luna februarie, îți analizezi cifrele de școlarizare, îți constitui clasele și normele didactice să știi ce ore rămân neacoperite, pentru că aici o clasă nu poate fi lăsată fără profesori. Toate normele și orele trebuie să fie acoperite cu profesori.

Faci bilanțul din timp, asta înseamnă că în martie-aprilie ai deja situația consacrată. Câte clase ai, câte norme, ce profesori titulari, câte nome rămân vacante, cum le acoperi… Nu te poți trezi în septembrie că n-ai normele acoperite și trebuie să intre cineva la clasă, că nu îi poți lăsa liberi și neacoperite orele.

„Când s-a decis reducerea cheltuielilor, s-a decis târziu”

Când s-a decis reducerea cheltuielilor, s-a decis târziu, după ce aceste etape au fost parcurse. Nu poți să te apuci să faci norme dacă nu ai o legislație. Sigur, s-au generat destul de multe lucruri care au supărat profesorii. Se creează disfuncționalități în sistem. La clasa a 9-a, să spunem că ar putea să fie ceva mai ușor de rezolvat. Poți să crești clasa de la 20 la 30 de elevi, normele profesorilor. De ce spun că e mai ușor la clasa a 9-a? Pentru că încă nu sunt constituite clasele decât ca număr, nu și efectiv. De la clasele mai mari, a 10-a și a 11-a, clasele sunt organizate inclusiv și pe limbile străine pe care elevii trebuie să le parcurgă.

Ca urmare, într-o clasă a 10-a, unde ai engleză și franceză, nu poți să aduci elevi din alte clase unde se învață engleză și germană, pentru că se creează niște perturbații, care ar fi trebuit cunoscute de cei care au luat această decizie. Ne aflăm într-un moment în care îngrijorarea se apropie de cotele maxime în legătură cu ce se va întâmpla cu sistemul de învățământ preuniversitar”, a spus Ecaterina Andronescu, pentru FANATIK, cu privire la creșterea normei didactice.

Ecaterina Andronescu susține că abandonul școlar va crește și mai mult

În continuare, fostul ministru ne-a spus de ce crede că nu e bine ca statul să se atingă de bursele studenților. A dat și un exemplu despre cât de importantă poate fi bursa pentru anumiți studenți, din perioada în care preda la Universitatea Politehnică. Studenții de la de pildă, au început să aibă rezultate mai slabe la examene după ce s-au angajat part-time.

„Cu experiența pe care o am, cred că este greu de presupus că nu va exista abandon școlar. În legătură cu bursele, dacă vorbim de învățământul preuniversitar, n-avem cum să nu facem referire la numărul de familii care aveau oricum vulnerabilități, dar acum cu atât mai mult, toți suportăm acest deficit, prin reducerea de salarii, pensii, și așa mai departe. Ca urmare, sunt lovite de două ori: ai redus și bursa, care era folosită pentru susținerea familiei, ai redus și pentru părinți veniturile… Ce mă îngrijorează e că va crește abandonul școlar. Nimeni nu poate să conteste această afirmație. Bursa pentru studenți contează foarte mult. Când eram rector, am urmărit pe Facultatea de Automatică și Calculatoare, unde aveam cei mai mulți studenți care se angajau.

După primul an, aveau medii peste 9, iar din momentul în care se angajau, fie și part-time, rezultatul lor cobora sub 7. Sigur, poți să faci și școală, să ai și slujbă, dar cu niște consecințe. Sigur, nu media contează, ci nivelul de pregătire pe care media îl reflectă. Înseamnă o pierdere pentru angajatorii acestor absolvenți de facultăți. Se va resimți asta în pregătirea studenților”, a completat Andronescu.

Ecaterina Andronescu nu e de acord ca bursele să se acorde și pentru elevii cu note mici: „Efectiv, n-ai cum!”

În opinia fostului demnitar, deciziile ministrului pot fi privite și din altă perspectivă, a unei ”greșeli” pe care autoritățile au făcut-o când au stabilit cote de acordare a burselor de merit la clase fără să se țină cont neapărat de notele elevilor.

„Cei care au decis acest lucru au pornit de la o greșeală pe care o plătim acum. Cred că în anul școlar 2022-2023 s-au dat burse pentru medii foarte mici și se numeau burse de merit. Atunci trebuiau corectate imediat. Într-adevăr, nu poți să dai un elev care a luat sub nota 5 la Evaluarea Națională bursă de merit, pentru că trimiți în derizoriu bursa de merit.

Tu vrei să îl motivezi pentru a învăța Au impus un criteriu care nu e cel mai potrivit, și anume ca o proporție a elevilor din clasă să ia bursă de merit. Cred că a fost 15% sau 30%, uitând că o parte din școli, și mă refer la liceele tehnologice, au elevi care au luat sub 5 la Evaluarea Națională. Dacă și acolo ai dat 30% și nu ai impus un criteriu de medie, așa s-a ajuns aici. În mod normal, puteai să pui 30%, dar și un criteriu de medie.

„Trebuie să ne gândim că producem și un efect educativ nefericit”

Nu poți să dai bursă de merit unui elev care a luat sub 5, n-ai cum, efectiv! De la greșeala aceea, s-a înțeles că bursele curg șuvoaie și atunci s-a înțeles că trebuie reduse. Trebuie să ne gândim că producem și un efect educativ nefericit atunci când dăm burse de merit celor care n-au luat nici măcar 5.

Orice măsură are și efecte educative, cum a fost, de exemplu, repartizarea computerizată. Nimeni, cu o medie X, nu primește loc într-un liceu înaintea unuia care are medie mai mare decât el. Media era tabu, respectul pe care societatea îl dă prin criterii celui care învață”, a declarat Ecaterina Andronescu, pentru FANATIK.

Ce măsuri s-au luat prin ordinul de ministru și ce se întâmplă, de fapt, cu bursele studenților

Măsurile contestate de elevi au fost oficializate prin ordin de ministru. Printre ele se numără reducerea cuantumului burselor de excelență, eliminarea burselor pentru studenții de la taxă pe perioada vacanțelor și tăierea sprijinului pentru olimpici în primul an de facultate.

acuză lipsa de transparență, cerând să se facă dezbateri publice și consultări atunci când se iau astfel de hotărâri, precizând, la fel ca fostul ministru, că sunt șanse mari să crească abandonul școlar.