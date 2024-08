Ecaterina Szabo, multipla campioană olimpică, a reacționat după scandalul de la JO din Paris la gimnastică feminină: „E urât că americancei i-au acceptat contestaţia şi Sabrinei nu!”

. Inițial,

Întâmplarea nefericită a fost amplu comentată. Ecaterina Szabo, fosta sportivă română, a comentat pe seama deciziei finale de la proba de gimnastică la sol.

Ecaterina Szabo, reacție după ce României i-a fost „furat” bronzul la gimnastică feminină

Multipa campioană olimpică a mărturisit că pentru astfel de competiții este necesară o pregătire temeinică, reamintind sfaturile primite de aceasta pe vremea când era în activitate.

„Trebuie să fim mai tari, trebuie să fim mai buni ca să avem o medalie, mult mai buni. Îmi aduc aminte că atunci când făceam gimnastică antrenorii mei tot timpul îmi spuneau ‘Cati, tu tot timpul trebuie să te pregăteşti pentru 15, ca la concurs să ai 10’.

Şi aşa şi este, trebuie să fii deasupra lor cu 10 puncte, ca să ai o medalie. Fiindcă suntem români, poate că americanii au mai multă şansă, nu ştiu ce să spun. Dar trebuie să ne pregătim mult mai mult, să fim de 15, ca să luăm 10″, a declarat fosta mare gimnastă, pentru AGERPRES.

„E urât că americancei i-au acceptat contestaţia şi Sabrinei nu!”

Dacă contestația americancei Jordan Chiles a fost acceptată, cea depusă de românca Sabrina Voinea a fost respinsă. Ecaterina Szabo a fost dezamăgită de această decizie.

„Mi s-a părut un concurs foarte deschis astăzi, atât la bârnă, cât şi la sol. Greu mental pentru toată lumea şi care a fost mai tare, s-a văzut.

Nu ştiu ce s-a întâmplat la sol, asta mi-aş dori şi eu să ştiu, fiindcă eu când am ieşit din sală Ana Bărbosu era pe trei, apoi am făcut doi paşi pe hol şi am auzit că se schimbase. E urât că americancei i-au acceptat contestaţia şi Sabrinei nu. Ce putem spune?”, a mai spus Ecaterina Szabo, conform sursei citate.

Preț de câteva zeci de secunde, Bărbosu a fost medaliată cu bronz, dar americanca Jordan Chiles a beneficiat de o mărire a notei, după contestație, de la 13,666 la 13,766. Astfel, românca a fost devansată, americanca fiind cea care a terminat pe poziţia a treia.