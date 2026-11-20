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Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a oferit, la FANATIK SUPERLIGA, prima reacție după tragerea la sorți a barajului din Liga Națiunilor, acolo unde România a picat cu Estonia. Oficialul FRF este optimist și spune că „tricolorii” lui Gică Hagi (61 de ani) pot tranșa soarta calificării încă din meciul tur, de la Tallinn.

Mihai Stoichiță, prima reacție după tragerea la sorți a barajului din Liga Națiunilor: „Suntem favoriți cu Estonia”

În primăvara anului viitor, echipa națională a României se va duela cu reprezentativa Estoniei, la barajul de menținere în Liga B din Nations League. În ciuda faptului că naționala statului baltic nu a pierdut niciun meciu în grupa ei din Liga C a Ligii Națiunilor, oficialii Federației Române de Fotbalul sunt optimiști în perspectiva acestei „duble”.

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Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a spus că, în opinia sa, elevii lui Hagi . Contează mult, notează oficialul, și faptul că prima manșă este la Tallinn, astfel că România poate lua o opțiune pentru a rămâne în Liga B din UEFA Nations League încă din deplasare.

„Eu cred că am căzut cu o echipă abordabilă și suntem favoriți în acest meci din Estonia. Nu e nici o deplasare foarte lungă, două ore și patruzeci de minute de zbor. Primul meci va fi acolo, deci poți să decizi calificarea din primul meci, zic eu. Al doilea meci la București, nu știu cum se va juca, că se joacă joi / duminică sau sâmbătă / marți.

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Asta urmează să aflăm acum și când se va juca, cum se va juca. Avantajul e că dacă joci formula sâmbătă / marți ai mai multe zile în care să pregătești echipa împreună, adică cu două zile mai mult. Dacă joci joi / duminică, atunci e diferit”, spune Stoichiță. Conform UEFA, naționala României va disputa manșa retur pe teren propriu. Datele barajului vor fi joi, 25 martie 2027, sau sâmbătă, 27 martie 2027, respectiv duminică, 28 martie 2027, sau marți, 30 martie 2027. Mihai Stoichiță spune că tot în cursul acestei zile se vor stabili cu exactitate datele de disputare.

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Va fi vremea un adversar al României în Estonia: „Nu știi ce e în martie”

Mihai Stoichiță admite că ar fi preferat ca România să pice cu Cipru, întrucât, în martie, . „Îmi doream să cădem cu Cipru. Era mai aproape, o climă mai blândă. Nu știi ce e în martie în Estonia. Nu e ok vremea acolo”, a spus oficialul FRF. Statistic, România nu s-a descurcat deloc bine în baraje când a jucat în deplasare primul meci. Stoichiță este optimist și spune că e bine modul în care a picat acum naționala lui Hagi.

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„(n.r. Nu e bine pentru noi nici că jucăm primul meci în deplasare. Toate barajele în care am jucat în deplasare primul meci am pierdut) Ba e bine, stați liniștiți”, spune Stoichiță. Iată cum arată barajele de tristă amintire pentru România:

Ungaria – Romania 1-1, 2-2, 2-1 (baraj EURO 1972)

Slovenia – România 2-1, 1-1 (baraj CM 2002)

Grecia – România 3-1, 1-1 (baraj CM 2014)

Islanda – România 2-1 (baraj EURO 2020)

Turcia – România 1-0 (baraj CM 2026)

Din studioul FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie și-a exprimat convingerea că România va învinge tur – retur pe Estonia. Stoichiță a fost de aceeași părere: „Sunt convins și eu că învingem în ambele meciuri, dar nu vreau să o spun. Apoi iar spuneți că sunt prea optimist. Suntem favoriți clar”.

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