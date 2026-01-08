Echipa anului în EA FC 26: Andrei Rațiu, printre nominalizați. Cum îți votezi favoritul în jocul adorat de milioane de români

ADVERTISEMENT

Iubitorii jocului EA FC 26 au șansa, în acest an, să se bucure la maximum de simulatorul de fotbal. FIFA a lansat, spre vot, peste 80 de carduri speciale din care se va alege cea mai bună echipă a anului. Vezi pe FANATIK cine sunt pretendenții și cum poți vota.

Echipa anului în EA FC 26. Când și cum poți vota

„Team Of The Year” (TOTY) este denumirea utilizată în jocul EA FC 26 pentru cea mai bună echipă, formată din jucătorii care s-au remarcat și, desigur, au fost votați de iubitorii jocului.

Etapa de votare începe pe 7 ianuarie și va dura până pe 12 ianuarie, iar pentru a intra și tu în ea trebuie să accesezi . Apoi, se așteaptă ca promoția oficială să înceapă, iar toți jucătorii cu ratinguri ridicate vor fi incluși în pachete. FANATIK îți arată cine sunt cei pe care îi poți vota pentru fiecare post.

Portarii pe care îi poți vota pentru echipa anului în EA FC 26

Primul post este, bineînțeles, cel de portar. Favoriții în acest an sunt Donnarumma, Courtois și David Raya, însă există și alte nume foarte interesante care luptă pentru marele loc. Iată portarii nominalizați:

Alisson (OVR 89)

Thibaut Courtois (OVR 89)

David Raya (OVR 87)

Gianluigi Donnarumma (OVR 89)

Manuel Neuer (OVR 84)

Jan Oblak (OVR 88)

Mile Svilar (OVR 82)

Fundașii pe care îi poți vota pentru echipa anului în EA FC 26. Andrei Rațiu, prezent pe listă!

Numărul fundașilor nominalizați este unul și mai mare. În lista propusă se află chiar și elevi de-ai lui Cristi Chivu, de la Inter, dar și alți jucători legitimați la cluburile de top din Europa. Nu lipsește nici românul Iată fundașii din care poți alege:

Alessandro Bastoni (OVR 87)

Denzel Dumfries (OVR 84)

Gabriel (OVR 88)

Marc Guéhi (OVR 82)

Dean Huijsen (OVR 82)

Jules Koundé (OVR 87)

Marc Cucurella (OVR 84)

Marcos Llorente (OVR 84)

Marquinhos (OVR 87)

Maximilian Mittelstädt (OVR 82)

Nuno Mendes (OVR 86)

Willian Pacho (OVR 86)

Andrei Rațiu (OVR 79)

David Raum (OVR 82)

Amir Rrahmani (OVR 83)

William Saliba (OVR 88)

Nico Schlotterbeck (OVR 85)

Jonathan Tah (OVR 87)

Micky van de Ven (OVR 82)

Virgil van Dijk (OVR 90)

Mijlocașii pe care îi poți vota pentru echipa anului în EA FC 26

Și mijlocașii alcătuiesc o listă destul de lungă. Deși România nu are un reprezentant aici, unul dintre cei mai buni fotbaliști autohtoni în FC 26 este

Interesant este că, anul acesta, fotbaliști precum Lamine Yamal, Salah sau Raphinha au fost catalogați ca fotbaliști de mijlocul terenului, astfel că se află în această categorie în loc să fie prezenți printre atacanți/jucătorii cu profil ofensiv. Iată pe cine poți alege:

Maghnes Akliouche (OVR 80)

Salem Al Dawsari (OVR 82)

Nicolò Barella (OVR 87)

Jude Bellingham (OVR 90)

Bruno Guimarães (OVR 86)

Moisés Caicedo (OVR 87)

Frenkie de Jong (OVR 87)

Luis Díaz (OVR 85)

Ritsu Doan (OVR 82)

Evander (OVR 79)

Ryan Gravenberch (OVR 85)

Grimaldo (OVR 84)

Pierre-Emile Højbjerg (OVR 82)

João Neves (OVR 88)

Joshua Kimmich (OVR 89)

Lamine Yamal (OVR 89)

Riyad Mahrez (OVR 84)

Scott McTominay (OVR 85)

Jamal Musiala (OVR 88)

Nico Paz (OVR 79)

Nico Williams (OVR 86)

Felix Nmecha (OVR 82)

Michael Olise (OVR 86)

Riccardo Orsolini (OVR 82)

Cole Palmer (OVR 87)

Pedri (OVR 89)

Raphinha (OVR 89)

Declan Rice (OVR 87)

Mohamed Salah (OVR 91)

Angelo Stiller (OVR 83)

Corentin Tolisso (OVR 81)

Federico Valverde (OVR 89)

Vitinha (OVR 89)

Kenan Yıldız (OVR 79)

André-Frank Zambo Anguissa (OVR 82)

Atacanții pe care îi poți vota pentru echipa anului în EA FC 26

Probabil cea mai așteptată listă, cea a atacanților. România nu are nici aici reprezentanți, deși vârfuri precum

Printre numele din generația nouă și-au făcut loc și veteranii de legendă precum Leo Messi sau Cristiano Ronaldo. Iată cine sunt atacanții din care poți alege anul acesta: