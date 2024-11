„Echipa asta a Craiovei poate lua titlul în următorii 5 ani?”. Verdictul lui Cârțu: „Superficialitate! Nu au niciun spirit. Suntem buni cu Buzăul și cu Slobozia”

Universitatea Craiova a ajuns la trei meciuri la rând fără victorie în SuperLiga. spre marea dezamăgire a lui Sorin Cârțu. Fostul președinte al alb-albaștrilor e pesimist în ceea ce privește viitorul echipei.

Sorin Cârțu, foc și pară după Universitatea Craiova – Farul 3-2: „Nu învățăm nimic”

Universitatea Craiova are o singură victorie în ultimele opt etape, cu Unirea Slobozia, scor 3-0. În ciuda acestor rezultate proaste, , cu opt mai puține decât liderul U Cluj.

Șansele la titlu sunt însă infime, crede Sorin Cârțu. Pe Farul, oltenii n-au reușit să o bată chiar dacă au jucat aproape o repriză în superioritate numerică și au beneficiat de două lovituri de pedeapsă.

„Nu învățăm nimic. Am avut situația asta și cu Dinamo. Au avut atunci 2 oameni în minus și tot n-am reușit să rezolvăm meciul. Acum, cât de cât, dădeam impresia că da. După greșelile pe care le-au făcut marinarii și cu penaltyurile care au fost plus roșul lui Vînă.

Erau speranțe că putem să întoarcem meciul. Sunt superficiali, frate, au rămas cu aceeași meteahnă pe care o au de ani de zile”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu începe bine meciul și deja e 2-0 pentru adversar”

„Anul viitor și peste 5 ani, echipa asta poate să ia titlul?”, a întrebat Horia Ivanovici.

„Nu. În modul în care e organizată acum și cum acționează. Eu și când am fost președinte am ieșit de câteva ori și am atenționat lucrul ăsta de superficialitate. Conduceam cu 2-0, se termina cu 2-2. Mihai se supăra că nu e bine să ies să spun, dar asta e caracteristica de bază a acestei echipe.

Superficialitate. Sunt bine din punctul lor de vedere. Ei nu au niciun moment în care să îi intereseze maxim meciul care vine, situația echipei, spiritul Universității Craiova. La cum acționează, numai așa poți să îi caracterizezi. Sunt suficienți în ceea ce gândesc și ce fac.

Când jucăm partide importante cedăm de fiecare dată! Suntem buni când jucăm cu Gloria Buzău sau cu Unirea Slobozia. Când vin meciurile importante cedăm. Nu începe meciul bine și deja e 2-0 pentru adversar. Cum s-a întâmplat aseară”, a adăugat Sorin Cârțu.

„Nu poți juca în felul ăla!”

Fostul președinte al oltenilor l-a certat crunt pe Juraj Badelj (21 de ani). Cârțu consideră că stoperul croat a greșit grav la primul gol al „marinarilor”.

„M-am uitat aseară și la Badelj. Nu poți juca în felul ăla. E minge descoperită, noi facem pasul în față. Nicăieri în lume nu se face pasul în față. E obligatoriu să te strângi ca să îl faci pe adversar să joace în lateral nicidecum printre linii să verticalizeze.

Uitați-vă la primul gol, la atitudinea lui Badelj. El vrea să iasă. Dacă ar fi făcut o linie cu Bancu și Maldonado… El a ieșit în față și pe Bancu nu a avut cine să îl mai dubleze când Alibec a dat pasul ăla pentru Grigoryan”, a mai spus Cârțu.

