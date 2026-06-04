Sport

Echipa care a năruit speranțele României a călătorit spre Cupa Mondială într-un mod fabulos! Foto

Naționala Turciei a fost însoțită de un convoi incredibil în drumul spre aeroportul din Istanbul înainte de plecarea la Cupa Mondială.
Bogdan Mariș
04.06.2026 | 16:45
Echipa care a naruit sperantele Romaniei a calatorit spre Cupa Mondiala intrun mod fabulos Foto
ULTIMA ORĂ
3 poze
Vezi galeria
Cum a călătorit naționala Turciei spre aeroportul din Istanbul înainte de plecarea spre SUA. FOTO: tff.org
ADVERTISEMENT

Turcia va evolua din nou la Cupa Mondială după 24 de ani. Naționala antrenată de Vincenzo Montella a învins România și Kosovo la baraj și s-a calificat la turneul final, unde a fost repartizată în grupa D, alături de țara gazdă SUA, Paraguay și Australia. Delegația naționalei a fost însoțită în drumul spre aeroportul din Istanbul de un convoi uriaș de mașini.

Naționala Turciei, însoțită de un convoi imens în drumul spre aeroport înainte de plecarea la Cupa Mondială

Naționala Turciei a călătorit marți spre America de Nord înainte de Cupa Mondială, la o zi după ce a învins Macedonia de Nord cu 4-0 într-o partidă amicală. Delegația naționalei a călătorit spre aeroportul din Istanbul alături de un convoi uriaș, format din vehiculele unei companii care sponsorizează prima reprezentativă din „Țara Semilunii”.

ADVERTISEMENT

Proprietarii acestor vehicule s-au strâns în număr mare și au făcut un adevărat spectacol, mașinile fiind „îmbrăcate” cu steagul Turciei. „Călătoria, care a dus spiritul unității și solidarității naționale pe străzile Istanbulului, a demonstrat încă o dată sprijinul și încrederea acordate echipei naționale”, a transmis Federația Turcă pe site-ul oficial. Selecționerul Vincenzo Montella a anunțat recent lotul pentru Cupa Mondială.

Unde își va juca Turcia partidele de la Cupa Mondială

Turcia va debuta la turneul final pe 14 iunie, de la ora României 07:00, cu un duel contra Australiei, care se va disputa la Vancouver, în Canada. Apoi, echipa pregătită de Vincenzo Montella va întâlni naționala din Paraguay, pe 20 iunie de la ora 06:00, și țara gazdă SUA pe 26 iunie de la ora 05:00. Ultimele două jocuri vor avea loc în Statele Unite, pe Levi’s Stadium din Santa Clara (California).

ADVERTISEMENT
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24.ro
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot

Baza echipei pe parcursul turneului va fi în orașul Mesa din statul Arizona. Înainte de startul Cupei Mondiale, Turcia va mai disputa un meci amical împotriva reprezentativei din Venezuela. Partida se va juca pe 7 iunie, pe Chase Stadium din Fort Lauderdale (Florida), fosta arenă a celor de la Inter Miami, echipa la care evoluează Lionel Messi.

ADVERTISEMENT
Sabrina Voinea, un nou scandal! Gimnasta și-ar fi bătut iubitul de față cu...
Digisport.ro
Sabrina Voinea, un nou scandal! Gimnasta și-ar fi bătut iubitul de față cu toată lumea: ”I-a dat palme și pumni”
Cât de mult o ajută pe Universitatea Craiova înălțimea portarului Alexandru Maxim. Costel...
Fanatik
Cât de mult o ajută pe Universitatea Craiova înălțimea portarului Alexandru Maxim. Costel Pantilimon explică avantajele și dezavantajele unei talii impresionante
Dezastru pentru Aioani! Pus pe lista de transferuri de Rapid, lui Gică Hagi...
Fanatik
Dezastru pentru Aioani! Pus pe lista de transferuri de Rapid, lui Gică Hagi i se cere să nu-l mai cheme la națională
Primul jucător care semnează cu FCSB. Prelungește contractul pe doi ani. Exclusiv
Fanatik
Primul jucător care semnează cu FCSB. Prelungește contractul pe doi ani. Exclusiv
Tags:
Parteneri
Bombă! 'Asta arată că Gică Popescu nu este adevăratul proprietar al Farului. Știți...
iamsport.ro
Bombă! 'Asta arată că Gică Popescu nu este adevăratul proprietar al Farului. Știți ce mi-au zis machidonii de pe lângă echipă?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!