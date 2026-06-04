Echipa care a năruit speranțele României a călătorit spre Cupa Mondială într-un mod fabulos! Foto

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Turcia va evolua din nou la Cupa Mondială după 24 de ani. Naționala antrenată de Vincenzo Montella a învins România și Kosovo la baraj și s-a calificat la turneul final, unde a fost repartizată în grupa D, alături de țara gazdă SUA, Paraguay și Australia. Delegația naționalei a fost însoțită în drumul spre aeroportul din Istanbul de un convoi uriaș de mașini.

Naționala Turciei, însoțită de un convoi imens în drumul spre aeroport înainte de plecarea la Cupa Mondială

Naționala Turciei a călătorit marți spre America de Nord înainte de Cupa Mondială, la o zi după ce a învins Macedonia de Nord cu 4-0 într-o partidă amicală. Delegația naționalei a călătorit spre aeroportul din Istanbul alături de un convoi uriaș, format din vehiculele unei companii care sponsorizează prima reprezentativă din „Țara Semilunii”.

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Proprietarii acestor vehicule s-au strâns în număr mare și au făcut un adevărat spectacol, mașinile fiind „îmbrăcate” cu steagul Turciei. „Călătoria, care a dus spiritul unității și solidarității naționale pe străzile Istanbulului, a demonstrat încă o dată sprijinul și încrederea acordate echipei naționale”, a transmis Federația Turcă pe . .

Unde își va juca Turcia partidele de la Cupa Mondială

Turcia va debuta la turneul final pe 14 iunie, de la ora României 07:00, cu un duel contra Australiei, care se va disputa la Vancouver, în Canada. Apoi, echipa pregătită de Vincenzo Montella va întâlni naționala din Paraguay, pe 20 iunie de la ora 06:00, și țara gazdă SUA pe 26 iunie de la ora 05:00. Ultimele două jocuri vor avea loc în Statele Unite, pe Levi’s Stadium din Santa Clara (California).

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Baza echipei pe parcursul turneului va fi în orașul Mesa din statul Arizona. Înainte de startul , Turcia va mai disputa un meci amical împotriva reprezentativei din Venezuela. Partida se va juca pe 7 iunie, pe Chase Stadium din Fort Lauderdale (Florida), fosta arenă a celor de la Inter Miami, echipa la care evoluează Lionel Messi.