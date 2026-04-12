Echipa care l-a umilit pe Cristi Chivu în Champions League, rezultat șocant în weekend

Inter a fost eliminată în mod surprinzător în play-off-ul UEFA Champions League. Deși era văzută drept marea favorită în dubla cu Bodo/Glimt, echipa pregătită de Cristi Chivu a cedat atât în tur, cât și în retur. Totodată, norvegienii au fost aproape și de calificarea în sferturile de finală, după 3-0 cu Sporting, însă lusitanii au întors soarta dublei în retur.

Bodo/Glimt, înfrângere dureroasă în campionat

Rezultatele incredibile obținute de , în contextul în care campionatul Norvegiei nici măcar nu începuse. Totodată, Bodo/Glimt nu era nici măcar campioana în exercițiu.

Elevii lui Kjetil Knutsen au început campionatul cu două săptămâni mai târziu decât adversarele, participarea în cea mai importantă competiție continentală dându-le peste cap planurile. În prima etapă, Bodo/Glimt s-a impus la scor de neprezentare, 3-0, în fața lui Kristiansund.

În Sâmbăta Mare, Bodo/Glimt a evoluat pe terenul lui Viking, în etapa a 2-a din campionat, iar ceea ce a urmat i-a șocat pe toți a cedat la un scor neverosimil, 0-5. De menționat este faptul că Viking este campioana en-titre și că va reprezenta Norvegia la „masa bogaților” în sezonul următor.

Ce a declarat Cristi Chivu după eliminarea din Champions League

din play-off-ul UEFA Champions League. Antrenorul român mărturisea că supărarea este mare, iar norvegienii au avut parte de șansă în manșa retur. Deși a fost eliminată din competiția continentală, Inter este marea favorită la titlu în Seria A.

„Am încercat totul de la început. Bodo, bloc jos, 11 jucători sub minge, nu am reușit să marcăm și au căpătat încredere. Am încercat totul, nu am ce reproșa, am făcut totul, cu toată energia noastră. Am dat tot ce aveam pentru a deschide scorul, nu am reușit. Ei în partea a doua au marcat două goluri. Supărare mare, am încercat calificarea, dar ei au avut mai multă energie. Au avut și șansa avantajului din tur. Trebuie să îi felicităm, merită calificarea.

Obiectivul e să fim competitivi. Nu aveam intenția să ne gândim la lucruri îndepărtate necontrolabile. Am început bine, cu 4 victorii (n.r. în grupa de Champions League), am pierdut apoi câteva puncte. În Champions se cunoaște nivelul. Dacă nu ești concret la finalizare, dacă nu ai luciditate, dai de adversari care te taxează la prima greșeală”, declara Cristi Chivu la acel moment.