Sport

Echipa celor mai bogați patroni din fotbalul românesc NU a primit licența! Ultimatum pentru frații Pavăl

Situația licențelor în fotbalul românesc a creat deseori probleme uriașe pentru echipe. Recent, o formație importantă din eșalonul secund a aflat că poate rata prezența în Liga 2 din noul sezon.
Mihai Dragomir
06.06.2026 | 15:20
Echipa celor mai bogati patroni din fotbalul romanesc NU a primit licenta Ultimatum pentru fratii Paval
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FC Bacău are probleme cu licența în Liga 2. CS Dinamo poate profita. Sursa Foto: Sport Pictures.
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Sezonul din Liga 2 s-a încheiat de ceva vreme, iar acum echipele pun la cale strategiile pentru stagiunea următoare. Situația nu arată tocmai bine la FC Bacău, echipa susținută financiar de frații Pavăl, patronii Dedeman. Moldovenii au probleme cu licența, iar de necazul acestora pot profita cei de la CS Dinamo, deja retrogradați în Liga 3.

FC Bacău are probleme cu licența

Dacă FC Bihor Oradea a ratat obținerea licenței pentru Superligă, deși echipa se afla în plină luptă pentru promovare în play-off-ul Ligii a 2-a, situația de la FC Bacău este mult mai drastică. Potrivit prosport.ro, echipa susținută de frații Pavăl ar fi primit informația potrivit căreia nu poate fi înscrisă în Liga 2 pentru următorul sezon din eșalonul secund.

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Momentan, nu s-a decis soarta clubului, întrucât decizia nu este definitivă. Moldovenii pot face apel, având la dispoziție 5 zile pentru a face această acțiune în speranța ca hotărârea să se schimbe. „Anumite documente nu s-au putut încărca în platforma Football Connect și au lipsit la licențiere, acesta e motivul pentru care nu ni s-a acordat licențierea. Marți voi fi la București, prezint toate actele la Apel, e o simplă formalitate. Nu avem emoții”, a comunicat Bogdan Ghica, team manager la academie, conform sursei menționate.

CS Dinamo vrea să profite de situația de la FC Bacău

În cazul în care decizia ca FC Bacău să nu poată evolua în noul sezon din Liga 2 rămâne valabilă, CS Dinamo ar putea profita din plin. Mai exact, locul moldovenilor în al doilea eșalon al fotbalului românesc ar urma să fie luat de formația bucureșteană, care a retrogradat recent în Liga 3 în urma eșecului din barajul cu Șelimbăr.

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Cine a promovat și cine a retrogradat din Liga 2

Formațiile care au promovat în Liga 2 în urma sezonului încheiat din Liga 3 sunt Cetatea Suceava, CSL Ștefănești, SCM Râmnicu Vâlcea și Politehnica Timișoara. La capitolul retrogradări, AFC Câmpulung Muscel, CS Tunari, Ceahlăul Piatra Neamț, Olimpia Satu Mare și CS Dinamo sunt echipele care au spus adio eșalonului secund.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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