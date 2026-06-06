Echipa celor mai bogați patroni din fotbalul românesc NU a primit licența! Ultimatum pentru frații Pavăl

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Sezonul din Liga 2 s-a încheiat de ceva vreme, iar acum echipele pun la cale strategiile pentru stagiunea următoare. Situația nu arată tocmai bine la FC Bacău, echipa susținută financiar de frații Pavăl, patronii Dedeman. Moldovenii au probleme cu licența, iar de necazul acestora pot profita cei de la CS Dinamo, deja retrogradați în Liga 3.

FC Bacău are probleme cu licența

Dacă , deși echipa se afla în plină luptă pentru promovare în play-off-ul Ligii a 2-a, situația de la FC Bacău este mult mai drastică. Potrivit , echipa susținută de frații Pavăl ar fi primit informația potrivit căreia nu poate fi înscrisă în Liga 2 pentru următorul sezon din eșalonul secund.

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Momentan, nu s-a decis soarta clubului, întrucât decizia nu este definitivă. Moldovenii pot face apel, având la dispoziție 5 zile pentru a face această acțiune în speranța ca hotărârea să se schimbe. „Anumite documente nu s-au putut încărca în platforma Football Connect și au lipsit la licențiere, acesta e motivul pentru care nu ni s-a acordat licențierea. Marți voi fi la București, prezint toate actele la Apel, e o simplă formalitate. Nu avem emoții”, a comunicat Bogdan Ghica, team manager la academie, conform sursei menționate.

CS Dinamo vrea să profite de situația de la FC Bacău

În cazul în care decizia ca FC Bacău să nu poată evolua în noul sezon din Liga 2 rămâne valabilă, CS Dinamo ar putea profita din plin. Mai exact, locul moldovenilor în al doilea eșalon al fotbalului românesc ar urma să fie luat de formația bucureșteană, care

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Componența Ligii 2 pentru sezonul 2026/2027 nu este încă pe deplin cunoscută. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 17:30, SC Popești Leordeni – CSM Unirea Alba Iulia vor juca pe stadionul Inter Gaz din Popeşti-Leordeni pentru accederea în eșalonul secund.

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Cine a promovat și cine a retrogradat din Liga 2

Formațiile care au promovat în Liga 2 în urma sezonului încheiat din Liga 3 sunt Cetatea Suceava, CSL Ștefănești, SCM Râmnicu Vâlcea și Politehnica Timișoara. La capitolul retrogradări, AFC Câmpulung Muscel, CS Tunari, Ceahlăul Piatra Neamț, Olimpia Satu Mare și CS Dinamo sunt echipele care au spus adio eșalonului secund.