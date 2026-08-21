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Echipa cu cel mai mare salariu de 2.500 de lei vrea să joace cu FCSB și Dinamo în grupele Cupei României

Una dintre cele mai mici echipe calificate în grupele Cupei României Betano vrea să se ia la întrecere cu granzii capitalei! Cine este formația care vrea să le întâlnească pe FCSB și Dinamo
Ciprian Păvăleanu
21.08.2026 | 05:40
Echipa cu cel mai mare salariu de 2500 de lei vrea sa joace cu FCSB si Dinamo in grupele Cupei Romaniei
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Sporting Liești, formația de Liga a III-a, s-a calificat pentru al doilea sezon consecutiv în grupele Cupei României. Foto: sportpictures.eu
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Sporting Liești a câștigat în trei tururi preliminare din Cupa României Betano pentru a se califica în faza grupelor competiției. Este al doilea an consecutiv când formația de Liga a III-a reușește această performanță, iar antrenorul Cătălin Savu este sigur că nu mai poate fi vorba despre altceva decât foarte multă muncă.

Sporting Liești s-a calificat din nou în grupele Cupei României Betano, deși cel mai mare salariu este de 2.500 de lei

Pe parcursul ei pentru a obține calificarea în grupele Cupei României, Sporting Liești a trecut pe rând de Unirea Braniștea, cu 4-2, de CSM Adjud, tot cu 4-2, iar în play-off a învins-o cu 2-1 pe USV Iași, cu un gol marcat dintr-un corner în prelungiri, mai exact în minutul 105+1.

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Pentru formația gălățeană este a doua calificare consecutivă în această fază a competiției, iar Cătălin Savu, antrenorul echipei, este sigur că nu poate fi vorba despre o pură întâmplare. Tot el a dezvăluit că elevii săi își doresc să întâlnească Dinamo sau FCSB: „Este a doua calificare consecutivă în grupele Cupei României. Am intrat în istorie și am egalat performanța Sănătății Cluj. Anul trecut ni s-a spus că este o surpriză. Când se întâmplă a doua oară, nu mai este surpriză, este muncă.

Am intrat mai greu în joc și am primit gol rapid, dar ne-am revenit și am pus stăpânire pe mijlocul terenului. Am citit că am avut 67% posesie, ceea ce este extraordinar, mai ales în deplasare, cu o echipă care luptă pentru promovare. În prelungiri am fost mai pragmatici și valoarea jucătorilor noștri și-a spus cuvântul. Băieții sunt împărțiți. Jumătate vor cu FCSB, jumătate cu Dinamo. Indiferent cine va fi, experiența va fi memorabilă.

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Nu am ajuns aici peste noapte și nici printr-o zi norocoasă. Este munca jucătorilor, a staffului, a conducerii și a tuturor celor care țin clubul în picioare. Vom întâlni echipe puternice pe care le vedem la televizor, dar mergem să jucăm fotbal și sperăm să reușim mai mult decât anul trecut. Cel mai mare salariu al nostru este 2.500 de lei. Sunt jucători în Liga 3 care au 3.000-4.000 de euro salariu. La noi, niciunul nu ar putea trăi doar din fotbal”, a transmis Savu, conform sport.ro.

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Cum s-a descurcat Sporting Liești în sezonul trecut de Cupa României Betano

Sporting Liești a participat și anul trecut în faza grupelor din Cupa României Betano, iar meciurile sale au adus un spectacol total în ceea ce privește numărul de goluri. În cele trei etape jucate în grupe, meciurile gălățenilor au oferit spectatorilor nu mai puțin de 22 de goluri, adică o medie de 7 goluri pe meci.

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Aceștia au debutat cu un rezultat surprinzător, după ce au remizat contra Oțelului Galați cu scorul de 3-3. Următorul meci, cel cu divizionara secundă Metalul Buzău, a fost de-a dreptul SF. Buzoienii au câștigat cu 7-4, după ce în minutul 38 scorul era deja 3-3. În ultimul meci, Sporting Liești a cedat în fața lui Csikszereda, care i-a aplicat „manita ciucană”, învingând-o cu 5-0.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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