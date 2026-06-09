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Echipa de Champions League care-l vrea pe Darius Olaru, căpitanul FCSB. Nu e din Olanda, cum a anunțat Gigi Becali. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit că Darius Olaru este dorit de un club din vestul Europei şi e gata să îi dea drumul. Fanatik a aflat echipa care îl vrea neapărat pe mijlocaş şi care va juca în preliminariile Champions League.
Horia Ivanovici
09.06.2026 | 20:11
Echipa de Champions League carel vrea pe Darius Olaru capitanul FCSB Nu e din Olanda cum a anuntat Gigi Becali Exclusiv
breaking news
Echipa de Champions League care-l vrea pe Darius Olaru, căpitanul FCSB. Nu e din Olanda, cum a anunțat Gigi Becali. Sursa: colaj Fanatik
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Darius Olaru este foarte aproape să plece în această vară de la FCSB. Căpitanul fostei campioane a României a avut mai multe oferte, iar Gigi Becali a dezvăluit că e gata să îi dea drumul pentru trei milioane de euro, micşorându-şi pretenţiile financiare.

Darius Olaru, dorit de Royale Union, echipă care a evoluat în faza principală din Champions League

FANATIK a aflat că echipa care îl vrea neapărat pe Darius Olaru este Royale Union Saint-Gilloise. Este vicecampioana Belgiei şi nu este o echipă din Olanda, aşa cum a anunţat iniţial patronul Gigi Becali. În stagiunea recent încheiată, Royale Union a evoluat în faza principală din Champions League, unde a încheiat pe locul 27.

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Royale Union a încheiat campionatul în urma celor de la Club Brugge şi vor evolua şi în acest sezon în preliminariile Ligii Campionilor, în turul trei preliminar. Este o echipă care a legat cinci participări consecutive în cupele europene, fiind una dintre forţele din fotbalul belgian în acest moment.

Gigi Becali vrea trei milioane de euro pentru Darius Olaru: „Acum aşteaptă răspunsul”

Gigi Becali a dezvăluit că, iniţial, Darius Olaru a avut o ofertă din ţările arabe de trei milioane de euro. Patronul FCSB a dorit patru milioane de euro, dar când Darius Olaru i-a vorbit despre interesul celor de la Royale Union, Becali şi-a micşorat pretenţiile din respect pentru ce a făcut căpitanul pentru club:

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„E posibil Olaru, am avut ofertă de 3 milioane de euro din Arabia Saudită. Nu am vrut, am cerut 4. A venit el ofertă din Olanda cu 2,3 milioane de euro (n.r. din Belgia, de la Royale Union). I-am zis că pentru că a fost cuminte, îți dau drumul cu 3 milioane de euro și să dea banii și în 3 rate că nu am nevoie de bani. El acum așteaptă răspunsul din Olanda (n.r. Belgia), da. Chiar în primul meci mi se pare că jucăm cu ei. În amicale. Nu știu dacă se rezolvă până atunci. Eu vă spun lucrurile așa cum stau, adevărul”, a spus Gigi Becali la Digisport.

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Darius Olaru joacă la FCSB din ianuarie 2020. Mijlocaşul a fost transferat de la Gaz Metan Mediaş pentru 600.000 de euro. Alături de roş-albaştri a câştigat două campionate (2024, 2025), Cupa României (2020) şi două Supercupe ale României (2024, 2025).

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Horia Ivanovici
Horia Ivanovici
Horia Ivanovici este acționarul brandului “Fanatik”, director General al revistei "Fanatik", iar din 2013 este editorialist al site-ului “Fanatik.ro”.
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