Echipa de Champions League sărbătorește golurile pe manele! Tzancă Uraganu și Prințesa de Aur i-au înnebunit pe fani

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Vicecampioana Austriei, SK Sturm Graz, a ales o manieră inedită pentru a promova cele mai spectaculoase goluri ale echipei în mediul online. Reprezentanții clubului de pe Merkur Arena au observat că melodiile românești prind la publicul larg, așa că pe fundalul videoclipurilor au folosit piese de la artiștii autohtoni de manele, printre aceștia numărându-se Tzancă Uraganu și Prințesa de Aur

Tzancă Uraganu, prezent pe TikTok-ul celor de la Sturm Graz!

Unul dintre cele mai populare videoclipuri postate pe contul oficial de TikTok al celor de la Sturm Graz are în prim-plan golurile marcate de Jurgen Heil și Luca Weinhandl. Splendoarea respectivelor reușite este completată însă și de coloana sonoră aleasă de reprezentanții clubului austriac, acolo unde ii putem auzi pe artiștii noștri autohtoni, Tzancă Uraganu și Prințesa de Aur, rolul lor fiind acela de a răspândi conținutul la cât mai mulți utilizatori din întreaga lume.

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When dreams come true – Jürgen Heil with his first goal! 🤩

17 year old Luca scores against the Hearts! 🖤

Sturm Graz nu este însă singurul club din străinătate care folosește melodiile românești în scop de marketing. Pionierii au fost cei de la Inter Milano, care au utilizat în mod repetat melodia „Made in Romania” pe fundalul videoclipurilor postate pe rețelele de socializare, în special atunci când au câștigat ultimul „Scudetto”, eveniment care s-a petrecut în luna mai a acestui an, cu pe banca tehnică.

Sturm Graz luptă pentru calificarea în Liga Campionilor!

Gruparea de pe Merkur Arena a pierdut la limită campionatul în sezonul precedent, terminând pe locul al doilea în Bundesliga austriacă, la doar două lungimi distanță de LASK Linz. Chiar și așa, echipa condusă de Fabio Ingolitsch a obținut biletele pentru tururile preliminare ale UEFA Champions League, iar până în prezent, lucrurile merg excelent.

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Datorită coeficientului consistent, Sturm Graz nu a jucat în primul tur de calificare, intrând în scenă abia la mijlocul săptămânii curente, atunci când a dat de pământ pe teren propriu cu scoțienii de la Hearts, , scor 4-0. Returul va avea loc marți, 28 iulie, de la ora 21:45, însă elevii lui Fabio Ingolitsch sunt cu un picior în turul al 3-lea, acolo unde vor da piept cu învingătoarea „dublei” dintre Fenerbahce și Gornik Zabrze (1-0 pentru turci în meciul tur).