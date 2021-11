Echipa de gimnastică a României are viitor: un american campion național la individual compus vrea să concureze pentru țara noastră

Gimnastul de 17 ani a dat lovitura la Campionatul Național de juniori al României. El a câștigat nu mai puțin de șapte medalii, dintre care patru de aur, două de argint și una de bronz.

Nicholas Țârcă muncește ca să-și facă mai bine integralele

Cel mai prețios este, fără îndoială, titlul cucerit la individual compus la competiția care a avut loc, în week-end-ul trecut, la Izvorani. „Mă simt bine când văd câte medalii am câștigat, dar știu că pot să fac mai bine integralele. Pentru asta muncesc”, a declarat Nicholas Țârcă la finalul competiției.

Sportivul a decis să meargă la colegiu în Statele Unite, dar va concura pentru echipa națională a României. Pandemia l-a ținut pe Nicholas blocat în România un an și jumătate. Abia acum 3 luni a reușit să își viziteze rudele și prietenii din America.

„Am fost în vară, îmi este foarte dor de prietenii mei de acolo și lor de mine. După Crăciun voi merge și vreau să concurez și acolo în câteva concursuri”, a precizat campionul național în proba de individual compus.

Tânărul știe și cum va arăta viitorul lui

„La anul voi merge în State la colegiu, dar voi continua să merg la concursuri cu echipa României”, explică multiplul medaliat la Campionatul Național de gimnastică pentru juniori.

Nicholas Țârcă, legitimat la CSA Steaua București a devenit campion național în proba de individual compus la Juniori I, nivel 5, Norbert Marcu, legitimat la CSM Lugoj, la Juniori II, nivel 4 și Andrei Titi, legitimat la CSM Reșița, la Juniori II, nivel 3.

La competiția care a fost organizată la Izvorani au participat 40 de juniori de la 10 cluburi din țară, ei concurând în probele de individual compus și în finalele pe aparate. Întrecerea a fost organizată pentru Juniori II (nivel 3 și 4) și Juniori I (nivel 5).

Norbert Marcu a terminat primul la cal cu mânere, inele și sărituri

„Mă bucur mult că am terminat cu bine și această competiție. Este multă muncă în spatele acestor rezultate”, a declarat, la rândul lui, Norbert Marcu, campion național în proba de individual compus la Juniori II, nivel 4.

În finalele pe aparate cei trei băieți au câștigat împreună 15 medalii. Nicholas s-a impus la cal cu mânere, inele și paralele, a luat argintul la bară fixă și bronz la sol, plus titlul la individual compus.

Norbert a terminat primul la cal cu mânere, inele și sărituri, al doilea la bară fixă și al treilea la sol și paralele. La rândul lui, Andreia luat trei medalii: aur la inele și paralele plus un argint la sol.

„Mă bucur mult pentru aceste medalii, mai ales că am stat și în carantină înainte de concurs și am lipsit din pregătire. Când m-am întors la antrenament, am luat-o de la început și am reușit la concurs să am o evoluție bună”, a spus Andrei Titi, campion național în proba de individual compus la Juniori II, nivel 3.