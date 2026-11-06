Sport

Echipa de play-off din SuperLiga, încă un milion de euro datorii! Falimentul bate la ușă

Bogdan Ciutacu
06.11.2026 | 08:17
Echipa de playoff din SuperLiga inca un milion de euro datorii Falimentul bate la usa
EXCLUSIV FANATIK
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O echipă de tradiție din SuperLiga este în pericol să intre în faliment. Datoriile au crescut. Foto: sport.pictures.eu.
Un club care se află pe loc de play-off în SuperLiga se confruntă cu o situația extrem de delicată din punct de vedere financiar.
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Petrolul Ploiești este surpriza acestui sezon din SuperLiga, după ce lupii-galbeni au urcat pe locul al cincilea, cu 24 de puncte în 14 meciuri. „Găzarii” sunt peste echipe precum FCSB, CFR Cluj sau Farul, fiind singura echipă care a reușit să învingă liderul la zi, Dinamo. Cu toate astea, situația economică a clubului e din ce în ce mai complicată.

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FANATIK a aflat în exclusivitate că masa credală se va mări cu nu mai puțin de 4.000.000 de lei, adică aproximativ 800.000 de euro. Curtea de Apel a acceptat să introducă în tabelul preliminar sumele pe care erau făcute contestații.

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Este vorba despre pretențiile salariale ale lui Valentin Țicu, precum și suma integrală a companiei aeriene TAROM. În aceste condiții, datoriile totale ale celor de la Petrolul Ploiești ajung la aproape 10 milioane de euro, peste 41 de milioane de lei.

În acest moment, clubul cu doar 15 angajați aflat în insolvență se confruntă cu mari probleme financiare, singurele bunuri mobile fiind autocarul evaluat la doar 57.000 de euro, două mașini și doar 15 salariați conform ultimului raport de insolvență în posesia căruia site-ul nostru a intrat (vezi documentele în galeria foto).

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În aceste condiții, din informațiile FANATIK, cei de la Petrolul sunt îngrijorați în mod real că echipa ar putea intra în insolvență, chiar dacă insolvența protejează clubul și în urma procedurii ploieștenii vor scăpa de un procent din această sumă. Astfel, autoritățile locale au luat în calcul acest scenariu sumbru, precum și mutarea clubului CSM (n.r. Club Sportiv Muncipal).

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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