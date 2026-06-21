Echipa de play-off si-a pierdut vedeta: „Mai facem trei transferuri! Îl amăgesc agenții”

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FC Argeş a fost una dintre surprizele plăcute ale sezonului din SuperLiga. la primul sezon de la revenirea în SuperLiga şi a ajuns până în semifinalele Cupei României, fiind eliminată de U Cluj.

Adel Bettaieb nu a acceptat oferta lui FC Argeş: „Îl amăgesc agenţii”

În această vară, piteştenii au suferit o pierdere importantă. Adel Bettaieb şi-a încheiat contractul cu FC Argeş şi nu a acceptat oferta de prelungire. Dani Coman a dezvăluit pentru FANATIK că jucătorul este amăgit de agenţi şi dacă îşi va micşora pretenţiile este aşteptat înapoi la echipă:

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„El și-a terminat contractul și de-asta nu a venit la reunire. I-am făcut o ofertă de prelungire și nu ne-am înțeles. Deocamdată el nu are alte oferte, dar își dorește mai mulți bani. Dacă nu își găsește echipă, noi îl așteptăm să se întoarcă pentru că a fost un jucător foarte important pentru noi, dar nimeni nu e de neînlocuit. Îl amăgesc agenții, dar nu mă deranjează pentru că sunt obișnuit cu astfel de discuții”, a spus Dani Coman pentru FANATIK.

Dani Coman vrea trei jucători noi la echipă: „Avem în vizor un jucător din liga a doua spaniolă”

Preşedintele lui FC Argeş a dezvăluit că la echipă vor mai veni trei jucători noi, unul dintre fotbaliştii vizaţi fiind din liga secundă spaniolă. Piteştenii şi-au pierdut şi unul dintre antrenorii secunzi. Marius Suller a plecat la Rapid în :

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„Vom mai aduce trei jucători. Avem în vizor un jucător din liga a doua spaniolă, pe care secundul Alexandru Ungurianu îl cunoaște deoarece el a fost la Villarreal. Ne dorim și sperăm să avem un parcurs mai bun decât sezonul trecut. La plecări nu știu, sunt jucători care au discuții. Marius Suller a plecat la Rapid pentru că așa trebuia să se întâmple. Dacă nu eram de acord nu pleca pentru că mai avea un an de contract”, a spus Dani Coman.

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