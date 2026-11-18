ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a lansat un avertisment dur la adresa naționalei României, după campania dezamăgitoare din Liga Națiunilor. Impresarul consideră că Gică Hagi a supraestimat valoarea lotului pe care îl are la dispoziție și că tricolorii pornesc cu șanse reduse în lupta pentru calificarea la EURO 2028. În exclusivitate la Giovanni Show, Becali a analizat posibilii adversari ai României, a vorbit despre diferența de valoare față de alte reprezentative europene și a criticat optimismul afișat înaintea meciurilor decisive.

Giovanni Becali, verdict dur despre naționala lui Gică Hagi: „Nu are marfa pe care credea că o are!”

, după cinci înfrângeri în șase partide. Singura victorie, 2-1 cu Polonia, nu a fost suficientă pentru a schimba bilanțul unei campanii care a ridicat numeroase semne de întrebare în privința viitorului echipei.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali consideră că rezultatele l-au obligat pe Gică Hagi să își reevalueze așteptările. Impresarul este de părere că selecționerul a fost încurajat de primele două meciuri amicale și a ajuns să creadă că dispune de un lot mai valoros decât arată rezultatele oficiale.

„Hagi trebuie să se gândească bine. Entuziasmul nu a fost exagerat după victoria cu Polonia. E foarte calm, pentru că s-a convins că nu are marfa pe care credea el că o are. Se uita la primele două amicale, s-a încântat, l-a încântat și funcția de selecționer după o calificare la European, după o cădere cu Lucescu și ce a zis, că au venit alea două amicale și că are marfă. Uite că nu are marfă deloc”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT

România, șanse mici la EURO 2028? Giovanni Becali: „Suntem o echipă de rangul 3”

Impresarul a analizat și perspectivele României în preliminariile Campionatului European din 2028. În opinia sa, chiar și adversarii considerați mai accesibili din prima urnă valorică ar reprezenta provocări serioase pentru tricolori.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a nominalizat Grecia și Croația drept două dintre variantele pe care le-ar considera mai acceptabile, dar a subliniat că ambele naționale sunt, în prezent, peste România: „Din prima urnă ai Grecia și Croația cele mai acceptabile și oricum sunt peste noi ambele. Grecia are cinci jucători care joacă în Top 5. Avem o șansă dacă facem și noi pași în față. În momentul ăsta suntem o echipă de rangul 3”, a spus Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, ironic după promisiunile lui Gică Hagi și Ilie Dumitrescu

Giovanni Becali a comentat și . Impresarul a amintit de declarațiile lui Gică Hagi și Ilie Dumitrescu privind numărul de puncte pe care România ar putea să le obțină.

În opinia sa, optimismul este necesar în fotbal, dar trebuie însoțit de o evaluare realistă a valorii lotului și a dificultății adversarilor: „Cea mai interesantă chestie și declarație a lui Hagi a fost că ia 12 puncte, iar Dumitrescu că ia 10. Deci îți dai seama ce calde a avut Hagi de la Ilie, de la FRF. Trebuie să visezi, dar să fii calculat”, a concluzionat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT