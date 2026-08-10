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Echipa de start a celor de la FCSB cu Sepsi. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt cu căpitanul Florin Tănase! Exclusiv

FANATIK a aflat primul „11” pregătit de Marius Baciu pentru duelul cu Sepsi. Antrenorul FCSB a luat o decizie importantă în privința lui Florin Tănase.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
10.08.2026 | 11:08
Echipa de start a celor de la FCSB cu Sepsi Gigi Becali sa tinut de cuvant cu capitanul Florin Tanase Exclusiv
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Marius Baciu a decis! Ce se întâmplă cu Florin Tănase la meciul cu Sepsi
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FCSB va da piept în această seară cu Sepsi, în deplasare. FANATIK a aflat primul „11” pe care Marius Baciu, antrenorul roș-albaștrilor, l-a ales. Din echipa de start nu lipsește Florin Tănase, fotbalistul despre care s-a scris că a intrat într-un mic conflict cu tehnicianul.

Marius Baciu a decis! Ce se întâmplă cu Florin Tănase la meciul cu Sepsi

FCSB merge la Sfântu Gheorghe după eliminarea rușinoasă din Conference League și după remiza dezamăgitoare cu Farul, de pe teren propriu. Roș-albaștrii stau bine însă în campionat și, cu o victorie, trec pe primul loc în SuperLiga României după primele patru etape.

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Partida se anunță una nu tocmai ușoară. Nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe are patru puncte după primele trei jocuri și a produs deja o surpriză. A învins-o pe U Cluj, vicecampioana României. Formația din Covasna vrea acum să o încurce pe FCSB.

Primul „11” al FCSB pentru meciul cu Sepsi

FANATIK a aflat primul „11” pe care Marius Baciu l-a ales pentru meciul cu Sepsi. În poartă va apărea din nou Mihai Popa, cel care i-a luat locul experimentatului Ștefan Târnovanu. La mijlocul terenului va juca Florin Tănase, mijlocașul care, în etapa precedentă, a început partida cu Farul pe banca de rezerve.

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Echipa de start a FCSB pentru meciul cu Sepsi: M. Popa – Crețu, Duarte, Batubinsika, Pădurariu – Joao Paulo, Gnahoré, Tănase – Boutoutaou, Bîrligea, Cisotti.

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Ce spunea Marius Baciu despre Florin Tănase cu o zi înainte de Sepsi- FCSB

Cu o zi înainte de meciul cu Sepsi, Marius Baciu a vorbit despre situația lui Florin Tănase. Antrenorul celor de la FCSB a dat de înțeles că sunt șanse mari ca mijlocașul să fie titular în partida din deplasare și că nu există niciun fel de conflict între cei doi.

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„Echipa se poate baza și pe Florin Tănase la început, poate va fi rezervă. Păstrăm suspansul. Am văzut că s-au speculat o groază de chestiuni. La un club cum e FCSB, există speculații, mai ales când nu sunt rezultatele dorite, dar în realitate nu există absolut niciun conflict în vestiar”, a precizat Marius Baciu.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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