Echipa de start a FCSB, cu 3 stoperi! Revoluția de sistem a lui Gigi Becali începe cu FC Botoșani. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB poate reveni pe primul loc în SuperLiga în cazul în care se va impune pe terenul lui FC Botoşani, care va avea loc luni, de la ora 21:30. Roş-albaştrii ţintesc cele trei puncte, după remizele cu Farul Constanţa şi Sepsi.

Echipa de start a FCSB-ului cu FC Botoşani: trei fundaşi centrali în echipa de start!

că de acum echipa va avea trei fundaşi centrali în echipa de start. Patronul s-a ţinut de cuvânt şi schimbă sistemul de la FCSB pentru meciul cu FC Botoşani. FANATIK a aflat echipa de start a campioanei cu FC Botoşani:

ADVERTISEMENT

FCSB (3-4-3): Popa – Dawa, Duarte, Batubinsika – Cisotti, Radunovic, Joao Paulo, Pădurariu – Boutoutaou, Bîrligea, Tănase

Riscă FCSB cu schimbarea sistemului? „FC Botoşani are jucători foarte tehnici”

Horia Ivanovici este de părere că FCSB riscă în meciul cu FC Botoşani pentru că jucătorii au nevoie de timp ca să poată face schimbarea de sistem, mai ales că moldovenii au jucători foarte tehnici, pe viteză:

„Este un risc ceea ce fac, mai ales într-un meci cu jucători foarte tehnici cum sunt cei ai lui FC Botoşani”, a dezvăluit Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA. Eugen Trică a spus că s-ar putea ca acest sistem să nu fie înţeles în câteva zile de jucători: „Sistemul ăsta trebuie lucrat foarte mult, Nu ştiu dacă au înţeles în trei zile jucătorii ce au de făcut”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunţat în direct schimbarea de sistem: „Nu mai trece nimeni”

FANATIK SUPERLIGA că începând de la meciul cu FC Botoşani se schimbă sistemul şi de acum încolo FCSB va începe cu trei fundaşi centrali. Patronul roş-albaştrilor e sigur că asta e formula de succes:

ADVERTISEMENT

„Am schimbat noi sistemul acum și imbatabili vom fi! Nu mai trece nimeni. Cred că de la Dumnezeu mi-a venit ideea. (n.r. Jucați cu 3 fundași?) Numai cu 3 de acum încolo. Jucăm în acest sistem și o să fie spulberați. Nu mai suflă nimeni în fața noastră cu 3 fundași. Noi avem 5 fundași de clasă. De ce să jucăm cu 2 când avem 5 de clasă?

ADVERTISEMENT

Noi avem 5 fundaș centrali cei mai buni din România. Păi să nu jucăm cu 3? Pune în valoare jucătorul. Scapă de Crețu într-un fel. Nu o să joc cu Crețu mijlocaș. (n.r. Cine vor fi benzile?) Pe benzi poate să fie Cisotti… Pe o bandă, sigur, va fi Pădurariu. Că mai mult de asta s-a schimbat sistemul, pentru el. Am încredere că va fi mare fotbalist. Atunci, pe o bandă va fi Pădurariu, a doua va fi Miculescu, Cisotti, cine vrei. Abia aștept să văd cum nimeni nu suflă în fața noastră cu acest sistem”, a spus Gigi Becali.