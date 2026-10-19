Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Echipa de start a FCSB cu FC Voluntari. Reghecampf a pregătit o mare surpriză! Exclusiv

Cristi Coste
19.10.2026 | 11:43
Echipa de start a FCSB cu FC Voluntari Reghecampf a pregatit o mare surpriza Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Laurențiu Reghecampf a pregătit o mare surpriză în primul „11” al FCSB pentru meciul cu FC Voluntari. foto: colaj Fanatik
Laurențiu Reghecampf pregătește o mare surpriză în echipa de start a FCSB-ului la partida din deplasare cu FC Voluntari de luni seara. Cu cine îi înlouiește pe accidentații Drăguș și Boutoutaou.
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FCSB joacă în deplasare cu FC Voluntari, în ultimul meci al etapei cu numărul 12 din SuperLiga. Echipa lui Laurențiu Reghecampf are mare nevoie de victorie, după ce contracandidatele la titlu Dinamo, Rapid și U Craiova s-au impus pe linie. FCSB va avea o misiune dificilă din cauza indisponibilităților din lot. Cum arată echipa de start pe care Reghe intenționează să o utilizeze.

Surpriza pregătită de Laurențiu Reghecampf pentru meciul cu FC Voluntari. Cum arată echipa de start a FCSB

Laurențiu Reghecampf are două absențe de marcă la meciul cu FC Voluntari, Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou, așa cum FANATIK v-a informat în exclusivitate. Primul a simțit o încărcare la antrenamente și s-a decis că nu e cazul să riște, iar al doilea nu e deplin refăcut după o accidentare, deși a fost tratat și de celebra Marijan Kovacevic la Belgrad. Boutoutaou va fi în lot, dar sunt șanse mici să și joace. Lor li se alătură Adrian Stoian, care are COVID. E posibil totuși ca Stoian să fie pe banca de rezerve.

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În aceste condiții, Reghecampf a pregătit unele surprize în primul „11”, cea mai mare fiind apariția lui Radunovic la mijlocul terenului în locul lui Muhar. Este singura modificare față de meciul cu Oțelul, primul de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.

„O mare surpriză în primul 11 al FCSB, și din punct de vedere strategic. FCSB joacă diseară la Voluntari cu Târnovanu în poartă, Crețu în dreapta, Dawa și Duarte în centru, Pădurariu fundaș stânga. La mijloc, Muhar cu Radunovic… Deci Radunovic în locul lui Ofri Arad.  Cei trei de la mijloc sunt Miculescu, Cisotti și Korenica, iar în față Garita. Deci Cisotti joacă număr 10. În față cu Garita, că altcineva nu are cine să joace. Stoian are COVID, cu Drăguș situația o știți foarte bine care este. Și, marea surpriză, Radunovic în locul lui Arad la mijloc”, a anunțat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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„Joacă din nou în sistemul 4-2-0. Că Garita… Am crezut că Baciu a făcut echipa, că l-a băgat pe Radunovic la mijloc. Numai Baciu voia să joace pe acel post cu el. Deci Reghecampf îl ascultă pe Baciu, ca să spun așa”, a fost comentariul ironic al lui Vivi Răchită când a văzut echipa de start a FCSB. „4-1-4-1, cam așa se duce sistemul. Muhar o să joace inter. Vor fi doi interi, Muhar și Cisotti, iar în spatele lor Radunovici”, i-a dat replica Mihai Stoichiță, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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  • Echipa de start a FCSB la meciul cu FC Voluntari: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita.

IRONII la adresa FCSB pentru PRIMUL 11 cu FC Voluntari

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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