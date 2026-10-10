Sport

Echipa de start a FCSB cu Oțelul. Cum joacă Reghecampf la primul meci de la revenire. Exclusiv

După trei săptămâni în care a analizat toți fotbaliștii de la FCSB, Laurențiu Reghecampf a tras concluziile! Cum va arăta echipa de start a roș-albaștrilor în meciul cu Oțelul Galați
Ciprian Păvăleanu, Cristi Coste
10.10.2026 | 13:20
Echipa de start a FCSB cu Otelul Cum joaca Reghecampf la primul meci de la revenire Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce „prim 11” a ales Reghecampf pentru meciul cu Oțelul Galați. Foto: Renato Anghelescu / Colaj FANATIK
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FCSB – Oțelul Galați va fi meciul de debut pentru doi antrenori. Laurențiu Reghecampf se va afla la primul meci din al treilea mandat pe banca lui FCSB, în timp ce Rui Duarte se află la prima experiență în România. FANATIK a aflat echipa de start pe care antrenorul roș-albaștrilor o va alinia sâmbătă seară.

Cum arată echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Oțelul Galați

În funcție de cum i-a simțit pe fotbaliști în ultimele trei săptămâni, dar și de accidentările cu care se confruntă, Laurențiu Reghecampf s-a decis în privința primului 11 care va începe în meciul contra Oțelului Galați. Boutoutaou este ultima indisponibilitate apărută la FCSB și nu va fi prezent în lot. FANATIK vă oferă echipa de start a roș-albaștrilor din meciul de sâmbătă seară încă de la ora prânzului.

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Poarta va fi apărată de Ștefan Târnovanu, iar „gladiatorul” Vali Crețu l-a câștigat deja pe tehnicianul roș-albaștrilor și i-a luat fața, momentan, lui Ronny Labonne. După cum ne-am obișnuit, fotbalistul ce va îndeplini regula U21 va fi nimeni altul decât Ricardo Pădurariu. Mijlocul va fi ținut de Karlo Muhar și Ofri Arad, iar vârful de atac, în absența lui Denis Drăguș, va fi Arnold Garita. Formula de start completă arată în felul următor, în sistem 4-2-3-1: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Arad – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita. Această formulă a fost folosită de Reghecampf drept principală și la ultimul antrenament al roș-albaștrilor.

Pentru mijlocul terenului, Laurențiu Reghecampf a luat serios în calcul și varianta Joao Paulo, care ar fi putut începe partida în locul lui Ofri Arad. În cele din urmă, antrenorul a decis să mizeze pe Arad, fotbalistul care a adunat 10 selecții la naționala Israelului.

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Când ar putea reveni Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou în lotul lui FCSB

Momentan, FCSB se confruntă cu câteva probleme de ordin medical. Problema veche a lui Siyabonga Ngezana este deja bine-cunoscută, iar sud-africanul va reveni la începutul anului 2027. De asemenea, Denis Drăguș a ratat și acțiunea naționalei din cauza accidentării din meciul cu U Craiova, iar Boutoutaou este ultimul fotbalist care a devenit indisponibil.

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La conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, Laurențiu Reghecampf s-a arătat încrezător în legătură cu situația internaționalului român, despre care a spus că speră să-l poată avea în lot pentru următorul meci din SuperLiga României, cel cu FC Voluntari. De partea cealaltă, Aymen Boutoutaou a suferit o accidentare musculară și ar putea fi și el apt pentru meciul împotriva ilfovenilor, însă asta doar dacă va alege să meargă în Serbia, la celebra Marjana.

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În caz contrar, algerianul va absenta pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 4 săptămâni și ar putea lipsi de la partidele împotriva următoarelor echipe: FC Voluntari (deplasare), Rapid București (acasă), Gloria Bistrița (deplasare Cupa României), U Cluj (acasă) și Corvinul Hunedoara (acasă).

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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