Echipa de start a FCSB în meciul decisiv cu Auda. Avem o mare surpriză. Exclusiv

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FANATIK a aflat echipa de start pe care Marius Baciu o va trimite în teren la meciul cu FK Auda. FCSB este obligată să câștige returul din Letonia pentru a-și continua parcursul în UEFA Conference League. Nu lipsesc surprizele din primul „11”.

Surpriză uriașă în echipa FCSB! Gigi Becali s-a ținut de promisiune!

După ce a pierdut cu 2-3 pe stadionul Steaua, din Ghencea, roș-albaștrii merg în Letonia cu gândul la calificare. Se anunță o partidă complicată, iar FK Auda a demonstrat la București că poate pune probleme. Letonii au marcat de trei ori din puținele ocazii pe care și le-au creat.

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, însă a suferit la capitolul eficiență în fața porții. Gigi Becali și Mihai Stoica au declarat că sunt convinși că echipa va trece de FK Auda și se va califica în turul al treilea preliminar din UEFA Conference League. Oficialii roș-albaștrilor s-au plâns și de arbitrajul din prima manșă.

FANATIK a aflat cum va arăta echipa de start a FCSB-ului . Ricardo Pădurariu, jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali în meciul cu Csikszereda din SuperLiga, va fi titular în Letonia. De asemenea, Risto Radunovic va evolua din nou în centrul terenului.

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Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu FK Auda: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Tănase, Radunovic, Cisotti – Boutoutaou, Bîrligea, Tavi Popescu.

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Gigi Becali, dat pe spate de Pădurariu

Gigi Becali l-a lăudat pe Ricardo Pădurariu după meciul cu Csikszereda și a anunțat la finalul partidei că sunt șanse mari ca tânărul fundaș dreapta să fie titular în returul din Conference League. Omul de afaceri s-a ținut de cuvânt, iar Pădurariu are acum șansa să își demonstreze calitățile într-un meci extrem de important pentru FCSB.

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„Am gestionat bine, deși am avut patru jucători tineri. Ăsta e jocul care îmi place mie. Pădurariu trebuie neapărat luat în vedere ca să joace titular la prima echipă. Chiar vorbeam cu MM că el se apără mai bine, pentru că Radunovic joacă bine mijlocaș. Ăștia de la Csikszereda parcă nu sunt pregătiți deloc, noi am început tare”, a declarat Gigi Becali la