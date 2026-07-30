Sport

Echipa de start a FCSB în meciul decisiv cu Auda. Avem o mare surpriză. Exclusiv

FANATIK a aflat în exclusivitate echipa de start pregătită de FCSB pentru returul cu FK Auda. Nu lipsesc surprizele. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Ce se întâmplă cu Târnovanu
Alex Bodnariu, Cristi Coste
30.07.2026 | 12:05
Echipa de start a FCSB in meciul decisiv cu Auda Avem o mare surpriza Exclusiv
breaking news
Surpriză uriașă în echipa FCSB! Gigi Becali s-a ținut de promisiune!
ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat echipa de start pe care Marius Baciu o va trimite în teren la meciul cu FK Auda. FCSB este obligată să câștige returul din Letonia pentru a-și continua parcursul în UEFA Conference League. Nu lipsesc surprizele din primul „11”.

Surpriză uriașă în echipa FCSB! Gigi Becali s-a ținut de promisiune!

După ce a pierdut cu 2-3 pe stadionul Steaua, din Ghencea, roș-albaștrii merg în Letonia cu gândul la calificare. Se anunță o partidă complicată, iar FK Auda a demonstrat la București că poate pune probleme. Letonii au marcat de trei ori din puținele ocazii pe care și le-au creat.

ADVERTISEMENT

FCSB a dominat partida, mai ales în repriza secundă, însă a suferit la capitolul eficiență în fața porții. Gigi Becali și Mihai Stoica au declarat că sunt convinși că echipa va trece de FK Auda și se va califica în turul al treilea preliminar din UEFA Conference League. Oficialii roș-albaștrilor s-au plâns și de arbitrajul din prima manșă.

FANATIK a aflat cum va arăta echipa de start a FCSB-ului în returul cu FK Auda. Ricardo Pădurariu, jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali în meciul cu Csikszereda din SuperLiga, va fi titular în Letonia. De asemenea, Risto Radunovic va evolua din nou în centrul terenului.

ADVERTISEMENT
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă...
Digi24.ro
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară, cu un an înainte de căderea comunismului

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu FK Auda: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Tănase, Radunovic, Cisotti – Boutoutaou, Bîrligea, Tavi Popescu.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu...
Digisport.ro
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent

Gigi Becali, dat pe spate de Pădurariu

Gigi Becali l-a lăudat pe Ricardo Pădurariu după meciul cu Csikszereda și a anunțat la finalul partidei că sunt șanse mari ca tânărul fundaș dreapta să fie titular în returul din Conference League. Omul de afaceri s-a ținut de cuvânt, iar Pădurariu are acum șansa să își demonstreze calitățile într-un meci extrem de important pentru FCSB.

ADVERTISEMENT

„Am gestionat bine, deși am avut patru jucători tineri. Ăsta e jocul care îmi place mie. Pădurariu trebuie neapărat luat în vedere ca să joace titular la prima echipă. Chiar vorbeam cu MM că el se apără mai bine, pentru că Radunovic joacă bine mijlocaș. Ăștia de la Csikszereda parcă nu sunt pregătiți deloc, noi am început tare”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Gianni Infantino rupe tăcerea după planul controversat al FIFA de a privatiza Cupa...
Fanatik
Gianni Infantino rupe tăcerea după planul controversat al FIFA de a privatiza Cupa Mondială
Scandal uriaș în jurul Fonbet, platformă de pariuri ilegală! Compania rusă asociată cu...
Fanatik
Scandal uriaș în jurul Fonbet, platformă de pariuri ilegală! Compania rusă asociată cu Vladimir Putin poate fi accesată și din România, deși este pe lista neagră
Fostul jucător al FCSB, aproape să semneze cu CFR. E deja la Cluj!...
Fanatik
Fostul jucător al FCSB, aproape să semneze cu CFR. E deja la Cluj! Exclusiv
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul fotbalist al Stelei a șters pe jos cu Coelho: 'Ciocu’ mic, dacă...
iamsport.ro
Fostul fotbalist al Stelei a șters pe jos cu Coelho: 'Ciocu’ mic, dacă ai fi bun, nu ai antrena la noi! Că suntem slabi știm, ești aici să ne înveți fotbal, altfel ce rost ai?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!