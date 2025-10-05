Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv

FCSB joacă în această seară pe teren propriu în etapa a 12-a din SuperLiga contra Universității Craiova. Care este primul „11” folosit de campioana en-titre și cine este jucătorul under trimis din primul minut pe teren, lăudat de Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.
„Stoian va fi titularul under. Nu intră Șut titular, Baba va juca acolo. Târnovanu în poartă, eu vă zic ce este la ora asta. Pantea dreapta, Radunovic stânga. În centru, clar, Ngezana cu Mihai Popescu. Graovac este accidentat.
La mijloc vor fi Olaru, Baba, Tănase. Joacă și Olaru și Tănase! Va fi un 4-3-3. Apoi Stoian, Bîrligea, Cisotti. Acesta este primul 11 pentru diseară, dacă nu se întâmplă nimic până atunci!”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.
Primul „11” de la FCSB contra Universității Craiova (4-3-3): Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Alhassan, Olaru, Tănase – Stoian, Bîrligea, Cisotti.
ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE!