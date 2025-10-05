Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv

. Care este primul „11” folosit de campioana en-titre și cine este jucătorul under trimis din primul minut pe teren,

Primul „11” al FCSB-ului cu Universitatea Craiova. Surprize din partea campioanei României

„Stoian va fi titularul under. Nu intră Șut titular, Baba va juca acolo. Târnovanu în poartă, eu vă zic ce este la ora asta. Pantea dreapta, Radunovic stânga. În centru, clar, Ngezana cu Mihai Popescu. Graovac este accidentat.

La mijloc vor fi Olaru, Baba, Tănase. Joacă și Olaru și Tănase! Va fi un 4-3-3. Apoi Stoian, Bîrligea, Cisotti. Acesta este primul 11 pentru diseară, dacă nu se întâmplă nimic până atunci!”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Primul „11” de la FCSB contra Universității Craiova (4-3-3): Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Alhassan, Olaru, Tănase – Stoian, Bîrligea, Cisotti.

