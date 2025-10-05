Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv

Cu ce echipă de start atacă FCSB derby-ul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre campioana României în ziua marelui meci.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
05.10.2025 | 11:33
FCSB joacă în această seară pe teren propriu în etapa a 12-a din SuperLiga contra Universității Craiova. Care este primul „11” folosit de campioana en-titre și cine este jucătorul under trimis din primul minut pe teren, lăudat de Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Primul „11” al FCSB-ului cu Universitatea Craiova. Surprize din partea campioanei României

„Stoian va fi titularul under. Nu intră Șut titular, Baba va juca acolo. Târnovanu în poartă, eu vă zic ce este la ora asta. Pantea dreapta, Radunovic stânga. În centru, clar, Ngezana cu Mihai Popescu. Graovac este accidentat.

La mijloc vor fi Olaru, Baba, Tănase. Joacă și Olaru și Tănase! Va fi un 4-3-3. Apoi Stoian, Bîrligea, Cisotti. Acesta este primul 11 pentru diseară, dacă nu se întâmplă nimic până atunci!”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Primul „11” de la FCSB contra Universității Craiova (4-3-3): Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Alhassan, Olaru, Tănase – Stoian, Bîrligea, Cisotti.

 ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE!

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
