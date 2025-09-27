. Campioana en-titre se pregătește de o partidă foarte grea la Oțelul Galați, iar Gigi Becali a anunțat cum va arăta primul 11.

ADVERTISEMENT

Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Oţelul Galaţi: “Cei trei revin! O să intre şi Thiam!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit faptul că meciul cu Oțelul Galați este extrem de important. Drept dovadă, în primul 11 se vor regăsi Florin Tănase, Daniel Bîrligea și Baba Alhassan. Jucătorul under folosit va fi Toma, i . Totodată, omul de afaceri e conștient de perioada extrem de foc, acesta exprimându-și dorința de a o învinge pe Universitatea Craiova în runda următoare.

„(n.r. – Aveți meci important la Galați) Vai de capul meu! Dacă am spus că e mai important decât cel din Europa League. L-am ținut pe Tănase rezervă, vă dați seama că e mai important.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cu cine jucați cu Oțelul?) Nu știu, dar Tănase și Bîrligea vor fi în primul 11. Ei doi vor fi 100% în primul 11. Va fi și Baba în primul 11. Vor fi Tănase, Bîrligea și Baba Alhassan. Ăștia trei vor fi sigur.

„Cred că am dat lovitura cu Thiam! Toma va acoperi postul under”

Vom vedea la celelalte poziții. E posibil ca și Thiam să fie, îmi place de el. Ține de minge, driblează, e puternic! E posibil să joace și Thiam. Eu cred că am dat lovitura cu Thiam. Nu mă interesează ca el să se transfere, pe mine mă interesează să joace. Eu iau bani din calificări!

ADVERTISEMENT

Toma va fi folosit ca jucător under, dar depinde unde va juca. Va juca ori fundaș dreapta, ori atacant în dreapta. Tănase va juca în centru lângă Baba. Tănase va organiza jocul, iar Baba va sta.

ADVERTISEMENT

Avem meci cu Galați acum, Young Boys Berna și după o avem pe Craiova. Pe Craiova e important să o batem! Sunt trei meciuri importante, dar ce să facem? Vreau să aibă și cei de la Craiova meci greu, ca să vină obosiți”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.