Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Oţelul Galaţi: “Cei trei revin! O să intre şi Thiam!”

Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum va arăta echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Oțelul Galați.
Iulian Stoica
27.09.2025 | 10:56
Echipa de start a FCSBului in meciul cu Otelul Galati Cei trei revin O sa intre si Thiam
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a anunțat cum va arătat FCSB în meciul cu Oțelul Galați. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB nu are mult timp la dispoziție să celebreze prima victorie din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Campioana en-titre se pregătește de o partidă foarte grea la Oțelul Galați, iar Gigi Becali a anunțat cum va arăta primul 11.

ADVERTISEMENT

Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Oţelul Galaţi: “Cei trei revin! O să intre şi Thiam!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit faptul că meciul cu Oțelul Galați este extrem de important. Drept dovadă, în primul 11 se vor regăsi Florin Tănase, Daniel Bîrligea și Baba Alhassan. Jucătorul under folosit va fi Toma, iar Mamadou Thiam ar putea face parte din echipa de start, atacantul fiind pe placul patronului de la FCSB. Totodată, omul de afaceri e conștient de perioada extrem de foc, acesta exprimându-și dorința de a o învinge pe Universitatea Craiova în runda următoare.

„(n.r. – Aveți meci important la Galați) Vai de capul meu! Dacă am spus că e mai important decât cel din Europa League. L-am ținut pe Tănase rezervă, vă dați seama că e mai important.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cu cine jucați cu Oțelul?) Nu știu, dar Tănase și Bîrligea vor fi în primul 11. Ei doi vor fi 100% în primul 11. Va fi și Baba în primul 11. Vor fi Tănase, Bîrligea și Baba Alhassan. Ăștia trei vor fi sigur.

„Cred că am dat lovitura cu Thiam! Toma va acoperi postul under”

Vom vedea la celelalte poziții. E posibil ca și Thiam să fie, îmi place de el. Ține de minge, driblează, e puternic! E posibil să joace și Thiam. Eu cred că am dat lovitura cu Thiam. Nu mă interesează ca el să se transfere, pe mine mă interesează să joace. Eu iau bani din calificări!

ADVERTISEMENT
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit...
Digi24.ro
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași

Toma va fi folosit ca jucător under, dar depinde unde va juca. Va juca ori fundaș dreapta, ori atacant în dreapta. Tănase va juca în centru lângă Baba. Tănase va organiza jocul, iar Baba va sta.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Digisport.ro
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”

Avem meci cu Galați acum, Young Boys Berna și după o avem pe Craiova. Pe Craiova e important să o batem! Sunt trei meciuri importante, dar ce să facem? Vreau să aibă și cei de la Craiova meci greu, ca să vină obosiți”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB în meciul cu Oțelul Galați

Dinamo, mesaj războinic înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: “Mergem să câştigăm!”. Reacţia surpriză...
Fanatik
Dinamo, mesaj războinic înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: “Mergem să câştigăm!”. Reacţia surpriză după victoria FCSB-ului în Europa
Semnalul de alarmă tras de Şumudică înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: “Să...
Fanatik
Semnalul de alarmă tras de Şumudică înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: “Să nu fie cu gândul acolo!”
Lovitură pentru naţionala României! Fotbalistul remarcat la Euro a ales altă naţională: “Nu...
Fanatik
Lovitură pentru naţionala României! Fotbalistul remarcat la Euro a ales altă naţională: “Nu e o veste bună!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Gardul palatului lui Gigi Becali, vandalizat din nou!
iamsport.ro
Gardul palatului lui Gigi Becali, vandalizat din nou!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!