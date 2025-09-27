Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Oţelul Galaţi: “Cei trei revin! O să intre şi Thiam!”

FCSB nu are mult timp la dispoziție să celebreze prima victorie din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Campioana en-titre se pregătește de o partidă foarte grea la Oțelul Galați, iar Gigi Becali a anunțat cum va arăta primul 11.
În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit faptul că meciul cu Oțelul Galați este extrem de important. Drept dovadă, în primul 11 se vor regăsi Florin Tănase, Daniel Bîrligea și Baba Alhassan. Jucătorul under folosit va fi Toma, iar Mamadou Thiam ar putea face parte din echipa de start, atacantul fiind pe placul patronului de la FCSB. Totodată, omul de afaceri e conștient de perioada extrem de foc, acesta exprimându-și dorința de a o învinge pe Universitatea Craiova în runda următoare.
„(n.r. – Aveți meci important la Galați) Vai de capul meu! Dacă am spus că e mai important decât cel din Europa League. L-am ținut pe Tănase rezervă, vă dați seama că e mai important.
(n.r. – Cu cine jucați cu Oțelul?) Nu știu, dar Tănase și Bîrligea vor fi în primul 11. Ei doi vor fi 100% în primul 11. Va fi și Baba în primul 11. Vor fi Tănase, Bîrligea și Baba Alhassan. Ăștia trei vor fi sigur.
Vom vedea la celelalte poziții. E posibil ca și Thiam să fie, îmi place de el. Ține de minge, driblează, e puternic! E posibil să joace și Thiam. Eu cred că am dat lovitura cu Thiam. Nu mă interesează ca el să se transfere, pe mine mă interesează să joace. Eu iau bani din calificări!
Toma va fi folosit ca jucător under, dar depinde unde va juca. Va juca ori fundaș dreapta, ori atacant în dreapta. Tănase va juca în centru lângă Baba. Tănase va organiza jocul, iar Baba va sta.
Avem meci cu Galați acum, Young Boys Berna și după o avem pe Craiova. Pe Craiova e important să o batem! Sunt trei meciuri importante, dar ce să facem? Vreau să aibă și cei de la Craiova meci greu, ca să vină obosiți”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.