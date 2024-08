Echipa de start a FCSB-ului a creat controverse în direct: „Eu nu înțeleg asta! / Plătești 25 de jucători și joci doar cu 11?”

Echipa de start a lui FCSB a fost prezentată în direct de Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA, însă echipa arătată de moderatorul emisiunii a creat controverse între invitații săi, Robert Niță și Vivi Răchită.

Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste, a prezentat formula de start a , moment în care invitații săi au reacționat.

„Se va schimba aproape toată echipa. Nana în dreapta, Kiki în stânga, posibil cei doi fundași centrali de care am vorbit, Baba cu Chiricheș, Edjouma între ei și vârful Daniel Popa. Este aproape aceeași echipă care a jucat și cu Oțelul”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Târnovanu – Nana, Chiricheș, Dawa, Kiki – Haruț, Alhassan – Luis Phelipe, Edjouma, Musi – Popa

Vivi Răchită e de părere că jucătorii Campioanei României nu ar trebui menajați pentru partida , pe când Robert Niță consideră că lotul trebuie rulat.

„Eu când eram jucător, îmi convenea sa joc, decât să fac doar antrenament și să stau pe banca. Cel mai bun antrenament e meciul.. e un meci cu Farul, care a început destul de slab acest campionat.

Eu nu cred că era un capăt de țară să joace majoritatea jucătorilor care vor juca și marți, pentru că antrenamentul este un simplu antrenament, nu poți să-l faci la o intensitate foarte mare. Acum poți să ai ritm de joc, pentru că jocul de la Sparta a fost destul de bun. Dacă faci o pauză astăzi, nu știu dacă marți o sa fii la același ritm că săptămâna trecută”, a declarat Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță a reacționat imediat: „E mult prea important meciul acesta, financiar și sportiv că să lași ceva la voia întâmplării. Asta și vor, să îi aibă proaspeți la meciul retur, să fie în vână”.

„Ai 25 de jucători pe care îi plătești”

Vivi Răchită și-a susținut ideea continuității jucătorilor printr-un exemplu din cariera sa de jucător, pe când a reușit să câștige Cupa și Campionatul în 3 zile, fotbaliștii folosiții fiind aceeași.

„În 96-97 am jucat finala cupei cu Progresul miercuri seara. Ne-am dus la „Contesa”, în cantonament, la restaurant. Am stat până dimineață, joi am ajuns in Ghencea, unde aveam cantonamentul, ne-am culcat. Ne-am trezit după-masa, iar cei care au jucat au făcut doar o recuperare. Vineri dimineața am făcut antrenament și sâmbătă am jucat iar în campionat cu Progresul, și i-am bătut 3-1. Am câștigat Cupa și Campionatul în trei zile”, a rememorat Vivi Răchită.

Robert Niță a răspuns rapid, spunând că pe vremea aceea nu era un lot atât de numeros de jucători și totodată nu exista ideea de rulare, fotbaliștii folosiți fiind aceeași mereu.

„La vremea aia nu ne trecea nici prin cap de rotația jucătorilor. Aveai un prim 11 și jucau din ianuarie până în ianuarie. Acum e păcat si managerial, ai 25 de jucători pe care îi plătești, și îi plătești bine că sunt la FCSB, și să joci cu același 11 tot timpul….în Campionat, Cupa României și în Cupele Europene”, a completat Robert Niță.

Dezbaterea dintre Robert Niță și Vivi Răchită despre primul 11 al FCSB-ului