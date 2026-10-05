Echipa de start a lui Gică Hagi în România – Suedia. Ce se întâmplă cu Ianis Hagi – explicațiile din spatele deciziei de ultimă oră. Exclusiv

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Gică Hagi a stabilit deja echipa de start pentru partida dintre România și Suedia, iar una dintre surprizele majore ar fi absența lui Ianis Hagi din primul „11”. FANATIK dezvăluie în exclusivitate, așa cum v-a obișnuit, formula pe care „Regele” vrea să o trimită pe teren în această seară, în condițiile în care nu vor apărea probleme de ultim moment.

Echipa de start a României cu Suedia. Ce se întâmplă cu Ianis Hagi

Din informațiile FANATIK, cu patru fundași și fără Ianis Hagi, Alexandru Cicâldău sau Valentin Mihăilă în echipa de start. „Primul 11, la ora actuală, e următorul. Acum s-au mai separat grâul de neghină. Este primul 11 în proporție de 95%, dacă nu apar probleme de ultimul moment. Cojocaru e în poartă, Rațiu dreapta, Bancu stânga, Coubiș cu Ilie fundași centrali, la mijloc Dragomir cu Răzvan Marin.

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Vor fi trei în fața lor, Man în dreapta, Stanciu la mijloc, Olaru în stânga și cu Tănase vârf. Asta e echipa, fără Cicâldău, fără Ianis Hagi, fără Mihăilă“, a prezentat Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Echipa României pentru meciul cu Suedia, dacă nu mai apar modificări de ultim moment: Valentin Cojocaru – Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Matei Ilie, Nicușor Bancu – Vlad Dragomir, Răzvan Marin – Dennis Man, Nicolae Stanciu, Darius Olaru – Florin Tănase. Selecționer Gică Hagi.

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Întrebarea care l-a iritat pe Gică Hagi înainte de Suedia – România

În ultimele zile au apărut informații cum că problema principală la lotul național ar fi una de comunicare și că fotbaliștii nu ar înțelege exact ceea ce își dorește Gheorghe Hagi de la ei. , selecționerul României a explicat că nu vrea să comenteze orice lucru care apare de nicăieri în spațiul public:

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„Au apărut detalii în presă, dar se vede și din jocul echipei naționale. Sunt ceva probleme de comunicare între dumneavoastră și ei? Nu reușiți să le transmiteți ce vă doriți, iar ei nu înțeleg ce trebuie să facă?”, a fost întrebarea jurnalistului de la conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia.

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„Scopul meu aici nu este să comentez ce zice fiecare. Scopul meu, v-am spus data trecută, este unul singur: să creez o echipă care să joace un fotbal complet, care să-i facă fericiți pe suporterii României. De-asta am venit, de-asta sunt în fața dumneavoastră. Nu vin aici să comentez tot ce se zice. Sunt multe comentarii, dar scopul meu este să fac o echipă competitivă. Energia mea vreau s-o folosesc în acest sens. Nu vreau să comentez ce spune unul sau altul. Comentariile există, pentru că suntem la echipa națională (n.r. – A existat un moment cu Darius Olaru?) Cu mine nu. Nu știu despre așa ceva. Suntem la început, iar până ne înțelegem cu toții este nevoie de timp”, a răspuns Gică Hagi.