Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Echipa de start a lui Gică Hagi în România – Suedia. Ce se întâmplă cu Ianis Hagi – explicațiile din spatele deciziei de ultimă oră. Exclusiv

Echipa de start pregătită de Gică Hagi pentru România – Suedia. Ianis Hagi, Alex Cicâldău și Vali Mihăilă nu se află printre titularii de pe Arena Națională.
Cristi Coste, Tibi Cocora
05.10.2026 | 12:49
Echipa de start a lui Gica Hagi in Romania Suedia Ce se intampla cu Ianis Hagi explicatiile din spatele deciziei de ultima ora Exclusiv
breaking news
Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate echipa de start pregătită de Gică Hagi pentru România – Suedia. Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Gică Hagi a stabilit deja echipa de start pentru partida dintre România și Suedia, iar una dintre surprizele majore ar fi absența lui Ianis Hagi din primul „11”. FANATIK dezvăluie în exclusivitate, așa cum v-a obișnuit, formula pe care „Regele” vrea să o trimită pe teren în această seară, în condițiile în care nu vor apărea probleme de ultim moment.

Echipa de start a României cu Suedia. Ce se întâmplă cu Ianis Hagi

Din informațiile FANATIK, Gică Hagi s-a decis asupra unei formule cu patru fundași și fără Ianis Hagi, Alexandru Cicâldău sau Valentin Mihăilă în echipa de start. „Primul 11, la ora actuală, e următorul. Acum s-au mai separat grâul de neghină. Este primul 11 în proporție de 95%, dacă nu apar probleme de ultimul moment. Cojocaru e în poartă, Rațiu dreapta, Bancu stânga, Coubiș cu Ilie fundași centrali, la mijloc Dragomir cu Răzvan Marin.

ADVERTISEMENT

Vor fi trei în fața lor, Man în dreapta, Stanciu la mijloc, Olaru în stânga și cu Tănase vârf. Asta e echipa, fără Cicâldău, fără Ianis Hagi, fără Mihăilă“, a prezentat Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Echipa României pentru meciul cu Suedia, dacă nu mai apar modificări de ultim moment: Valentin Cojocaru – Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Matei Ilie, Nicușor Bancu – Vlad Dragomir, Răzvan Marin – Dennis Man, Nicolae Stanciu, Darius Olaru – Florin Tănase. Selecționer Gică Hagi.

ADVERTISEMENT
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat,...
Digi24.ro
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată

Întrebarea care l-a iritat pe Gică Hagi înainte de Suedia – România

În ultimele zile au apărut informații cum că problema principală la lotul național ar fi una de comunicare și că fotbaliștii nu ar înțelege exact ceea ce își dorește Gheorghe Hagi de la ei. Întrebat despre această presupusă problemă, selecționerul României a explicat că nu vrea să comenteze orice lucru care apare de nicăieri în spațiul public:

ADVERTISEMENT
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Digisport.ro
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit

„Au apărut detalii în presă, dar se vede și din jocul echipei naționale. Sunt ceva probleme de comunicare între dumneavoastră și ei? Nu reușiți să le transmiteți ce vă doriți, iar ei nu înțeleg ce trebuie să facă?”, a fost întrebarea jurnalistului de la conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia.

ADVERTISEMENT

„Scopul meu aici nu este să comentez ce zice fiecare. Scopul meu, v-am spus data trecută, este unul singur: să creez o echipă care să joace un fotbal complet, care să-i facă fericiți pe suporterii României. De-asta am venit, de-asta sunt în fața dumneavoastră. Nu vin aici să comentez tot ce se zice. Sunt multe comentarii, dar scopul meu este să fac o echipă competitivă. Energia mea vreau s-o folosesc în acest sens. Nu vreau să comentez ce spune unul sau altul. Comentariile există, pentru că suntem la echipa națională (n.r. – A existat un moment cu Darius Olaru?) Cu mine nu. Nu știu despre așa ceva. Suntem la început, iar până ne înțelegem cu toții este nevoie de timp”, a răspuns Gică Hagi.

Echipa de start a lui Gică Hagi în România - Suedia

FRF are planul B: „Dacă Hagi renunță, el va deveni selecționer în secunda...
Fanatik
FRF are planul B: „Dacă Hagi renunță, el va deveni selecționer în secunda 1!” Exclusiv
Subiectul Hagi, incendiar înainte de România – Suedia: „Bagă-l pe Ianis diseară să...
Fanatik
Subiectul Hagi, incendiar înainte de România – Suedia: „Bagă-l pe Ianis diseară să vedem ce face!”
„8-1 pentru Suedia!” Marcel Pușcaș, dezlănțuit! Propunere uluitoare de portar pentru Gică Hagi:...
Fanatik
„8-1 pentru Suedia!” Marcel Pușcaș, dezlănțuit! Propunere uluitoare de portar pentru Gică Hagi: „Numai acolo nu l-a folosit. Rupe mingea!” Exclusiv
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Ce au putut să scrie suedezii despre naționala României, după dezastrul din Liga...
iamsport.ro
Ce au putut să scrie suedezii despre naționala României, după dezastrul din Liga Națiunilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!