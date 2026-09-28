Sport

Echipa de start a lui Hagi pentru România – Bosnia. Mari surprize: Strata, Olaru și Eissat, titulari! Exclusiv

România joacă luni seară acasă contra Bosniei. Cum arată echipa de start pregătită de Gică Hagi. Surprize mari în primul „11” al „tricolorilor”.
Cristi Coste
28.09.2026 | 13:15
Echipa de start a lui Hagi pentru Romania Bosnia Mari surprize Strata Olaru si Eissat titulari Exclusiv
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Echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia. Foto Mihai-Antonio Vasile / FANATIK.
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Naționala României joacă luni, pe Arena Națională, în a 2-a etapă din Liga Națiunilor, cu Bosnia & Herțegovina. Gică Hagi vine cu un prim „11” surprinzător pentru meciul programat de la ora 21:45. FANATIK a aflat formula de start.

Primul „11” al României cu Bosnia

După ce a transmis luni dimineață lotul pentru meciul cu Bosnia, în care a decis să nu îi păstreze pe fiul său, Ianis, dar și pe jucători precum Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan, Gică Hagi surprinde și cu primul „11” pe care îl va folosi.

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FANATIK a aflat că România, în cazul în care nu se va întâmpla ceva deosebit până la ora meciului, va începe partida contra Bosniei cu următoarea formulă: Radu – Strata, Burcă, Ilie, Eissat – Screciu, Dragomir, Olaru – Stanciu – Bîrligea, Mihăilă.

Mihai Stoichiță a explicat care este strategia lui Gică Hagi

Deciziile lui Gică Hagi au lăsat loc multor interpretări până acum. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a explicat strategia selecționerului României și este convins că după această serie de meciuri „semi-amicale” din Nations League, situația se va clarifica, în sensul în care antrenorul își va creiona în minte un prim 11 de bază. „El (n.r. Gică Hagi) și-a făcut o strategie pentru meciurile acestea.

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El n-a chemat, decorativ, 33 de jucători la lotul național. Cei care au ieșit vin după un meci greu, în care și factorul fizic a fost important în duelul cu suedezii. Se joacă la trei zile, următorul joc la patru. Probabil că, după primele două jocuri, va fi un mix între unii și alții!”, a spus Mihai Stoichiță în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum a arătat echipa de start a României în meciul contra Suediei

România s-a bazat la precedentul meci, pierdut cu 1-2 pe terenul Suediei, pe o formulă de start de tipul 3-4-3, în care au jucat următorii fotbaliști: I. Radu – Coubiș, Drăgușin, Ghiță – Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu – I. Hagi – Man, L. Munteanu.

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Jucătorii precum Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă și Screciu s-au aflat atunci pe banca de rezerve. În a doua repriză, Screciu îl înlocuia pe Băluță, Mihăilă pe Munteanu, iar Stanciu intra în locul lui Răzvan Marin.

Bosnia, o singură schimbare față de partida precedentă

Sergej Barbarez a ales un lot de 23 de jucători pe care va conta în meciul contra României. Față de meciul de la Varșovia, unde Bosnia a remizat cu Polonia (scor 0-0), Barbarez a operat o singură modificare de lot: Luca Duric i-a luat locul lui Nail Omerovic. Bosnia va păstra foarte probabil sistemul 4-4-2 folosit la partida precedentă, mizând pe cuplul Ermedin Demirovic – Haris Tabakovic, în ofensivă, iar în defensivă pe perechea formată din Nikola Katic și Tarik Muharemovic.

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Cine transmite la TV meciul România – Bosnia

„Tricolorii” vor putea fi urmăriți contra Bosniei pe Antena 1. Postul TV este responsabil de difuzarea tuturor meciurilor României din această campanie de Liga Națiunilor, dar și în preliminariile pentru Campionatul European din 2028.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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