Echipa de start a României cu Austria! Horia Ivanovici și Ioan Becali, pariu în direct după gafa lui Ionuț Radu, debuturile lui Eissat și Ciubotaru și revenirea lui Ianis Hagi

Horia Ivanovici a anunțat în direct echipa de start a României pentru meciul crucial cu Austria! Ce se întâmplă cu Ionuț Radu după gafa din amicalul cu Republica Moldova și pariul pus cu Ioan Becali în emisiune
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.10.2025 | 11:53
Echipa de start a Romaniei cu Austria Horia Ivanovici si Ioan Becali pariu in direct dupa gafa lui Ionut Radu debuturile lui Eissat si Ciubotaru si revenirea lui Ianis Hagi
EXCLUSIV FANATIK
Cum va arăta primul 11 al României la meciul cu Austria. Foto: colaj Fanatik

După greșeala uriașă comisă de Radu la golul marcat de moldoveni, Ioan Becali a transmis că, în viziunea sa, în poartă la meciul cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială ar trebui titularizat Răzvan Sava de la Udinese.

Horia Ivanovici a anunțat echipa de start a României pentru meciul cu Austria

În schimb, Horia Ivanovici a informat că Mircea Lucescu urmează să mizeze pe Ștefan Târnovanu de la FCSB. De asemenea, realizatorul emisiunii a anunțat cu această ocazie și care va fi primul 11 al României pentru meciul decisiv cu Austria.

„Mi-a plăcut integrarea lui Ianis Hagi și a lui Moruțan, doi jucători pentru viitor. Nu știu dacă pot să fie titulari (n.r. contra Austriei), pentru că Moruțan joacă exact unde joacă Dennis Man. În locul lui Moruțan joacă Dennis Man. Dennis Man e titularul de drept, hai să fim sinceri.

În stânga, ori va juca Hagi, ori la mijloc. Atunci acolo poate să joace Baiaram, mi-a plăcut Baiaram. Test nerelevant (n.r. amicalul cu Republica Moldova), doar că am văzut capacitatea fizică a acestor doi jucători sau a noilor jucători care sunt de viitor și rezerve de lux, care pot intra și răsturna situația.

(Horia Ivanovici: Mă gândeam la tine aseară, când a scăpat mingea Radu) E posibil așa ceva? Să mergi pe un portar care nu are înălțime? Nici Moldovan, nici Radu nu au înălțime de portar, 1.83, 1.84. Și tu ai portar de 1.93. Toată lumea caută… Donnarumma, 2.02. Și atunci stau și mă întreb. Câtă nedreptate i se face lui Târnovanu. Ce aveți, bă, cu el? Că e moldovean, ce?

Cum să o scapi, mă? Dacă nu ajungi, o boxezi. Îmi apăr jucătorul meu, care face față, demonstrează la club. Știi cine va juca titular? Cel de la Udine (n.r. Răzvan Sava) Măcar e îndreptățit decât toți să joace, pentru că apără la Udine. Udine e echipă de mijlocul clasamentului în Italia în orice an”, a spus Ioan Becali la GIOVANNI SHOW. 

Marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu

Moment în care Horia Ivanovici a intervenit și a punctat următoarele chestiuni:

„Hai să facem un pariu. Târnovanu va fi titular cu Austria. (Ioan Becali: Am făcut pariul, gata) Va apăra Târnovanu. Îți spun și echipa, primul 11. Primul 11 va fi așa: după ce s-a întâmplat cu Radu, va începe în poartă Târnovanu. Rațiu va fi pe dreapta, fundași centrali vor fi Burcă și Mihai Popescu, pe stânga va juca titular Kevin Ciubotaru, copilul de la Hermannstadt. 

La mijloc nu vor juca cei doi Marin, va juca Marius Marin cu Screciu. Ianis, în dreapta Man, în stânga Mihăilă și atacant Bîrligea, asta e echipa”. 

Echipa de start a României pentru meciul cu Austria:

(4-2-3-1) Târnovanu- Rațiu, M. Popescu, Burcă, Ciubotaru- Screciu, M. Marin- Man, Hagi, Mihăilă- Bîrligea

Ce a spus Ioan Becali despre Lisav Eissat, Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan

Impresarul de fotbaliști s-a arătat puțin reticent vizavi de tânărul fundaș central, dar tot a apreciat că el are calitățile necesare pentru a deveni o soluție la naționala României în viitorul apropiat. În plus, el a salutat revenirile lui Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan după accidentările suferite de ei în ultimul timp.

„(n.r. Despre Eissat) Are un picior stâng bun, e puțin cam lent. Mi se pare cam lent, neglijent puțin, pentru că la o minge ei ar fi putut să deschidă scorul sau nu știu să egaleze mult mai înainte.

Da, a venit foarte greu, o minge sus, pe care pur și simplu putea să o ia din aer și să o respingă. Dar are 20 de ani, e israelian de origine română, noi ducem lipsă de fundași centrali. Îi trebuie meciuri, nu e rău. Să-l vedem în viitor, el poate să joace și la U21. Eu zic să joace mai multe meciuri și la U21 și să ne bazăm pe el în continuare.

(n.r. Despre Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan) Amândoi vin după niște accidentări și ieri, cum au jucat amândoi, mi-au dat impresia că nu au fost accidentați. Și că nu au lipsit atât de mult. (n.r. Despre Ianis Hagi) Când dai gol, e ceva. Și o bară atunci.

E ceva. Hai să zicem un 8 Ianis și un 7.5 Moruțan. Sunt mândru că sunt jucători care parcă nu au fost accidentați. Au intrat la minge, au făcut. Hagi intră decisiv. Ca înainte de a fi accidentat. (n.r. Dacă l-ar juca titular cu Austria) Da, da.

Ianis poate să fie și căpitanul echipei. Păi cine să fie căpitan dacă nu joacă Marin? Dacă nu joacă Stanciu, Ianis e căpitan, e părerea mea. Ce bucurie pentru familia lui, pentru Gică!”, a mai spus Ioan Becali.

Cum se poate califica România la Cupa Mondială din 2026

În primul rând este nevoie ca „tricolorii” lui Mircea Lucescu să câștige această grupă din preliminarii. Doar că acest deziderat pare destul de greu de atins în acest moment, întrucât Austria și Bosnia se află în prezent peste naționala României în clasament.

Este nevoie deci ca echipa lui „Il Luce” să își câștige toate meciurile rămase din această campanie de calificare și să spere că cele două adversare se vor încurca. Chiar dacă nu va fi obținută această calificare directă, mai rămâne posibilitatea accederii la turneul final prin baza acelor două meciuri de baraj care urmează să se dispute în martie 2026.

România și-a câștigat acest drept prin câștigarea grupei de la ultima ediție de Nations League. La acele baraje va conta însă foarte mult poziția pe care „tricolorii” vor termina în aceste preliminarii, pentru a avea adversari ceva mai accesibili acolo sau, din contră, mai grei.

Echipa de start a României pentru meciul cu Austria

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
