Echipa de start a Universității Craiova pentru duelul cu Getafe! Cele două dileme ale lui Filipe Coelho. Exclusiv

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FANATIK a aflat care este, în mare, echipa de start a oltenilor pentru meciul de joi dintre Universitatea Craiova și Getafe, din prima etapă a fazei ligii din Conference League. O necunoscută rămâne prezența în primul 11 a lui Teles. În condițiile în care mijlocașul Carlos Mora este suspendat, cel mai probabil locul acestuia va fi suplinit de Samuel Teles.

Cine îl va înlocui pe suspendatul Carlos Mora în Universitatea Craiova – Getafe? Varianta la care se gândește Filipe Coelho

Problema cu Teles e că portughezul nu a fost în lot cu Miercurea Ciuc după ce a acuzat o ușoară accidentare. Cel mai probabil, Teles va fi recuperat de staff-ul medical până joi seara, când va avea loc meciul cu Getafe. O altă dilemă a lui Filipe Coelho este postul de atacant dreapta. O variantă ar fi tânărul David Matei, însă este luat în considerare pentru acest post și Alexandru Cicăldău.

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cel mai probabil la mijloc lângă Tudor Băluță va fi prezent Joao Lameira. Așadar, 9 dintre cei 11 titulari se cunosc deja, iar decizia finală va fi luată la ședința tehnică de dinainte de meci. Partida dintre Craiova și Getafe este programată joi, 15 octombrie, de la ora 19:45.

Cum va arăta primul 11 al Craiovei în meciul cu Getafe: Popescu – Romanciuk, Stevanovic, Screciu – Teles (Tavares), Băluță, Cicâldau (Lameira), Bancu- Matei (Cicâldău), Baiaram, Assad.

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Getafe are mari probleme de lot. Spaniolii au lăsat acasă mai multe nume grele înainte de meciul de la Craiova

Vestea bună pentru Craiova e că adversarul de mâine are mari probleme de lot. Astfel, așa cum anunța și Marca, antrenorul Jose Bordalas, antrenorul celor de la Getafe, a decis să lase acasă mai mulți jucători de bază printre care Enes Unal, Zaid Romero, Mangala și Ivan Azon. De asemenea, Juanmi și Uche sunt accidentați.

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Nu face parte din lot nici vedeta Dani Carvajal, fostul jucător al celor de la Real Madrid nefiind legitimat la timp pentru a fi trecut pe lista UEFA. În aceste condiții, spaniolii au venit la București cu un lot format din Letacek, David Soria, Diego Ferrer, Djené, Davinchi, Sazonov, Abqar, Boselli, Femenía, Andrés García, Mojica, Valou, Mario Martín, Gudelj, Terrats, Francho, Risco, Borja Mayoral și Satriano.

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Filipe Coelho îi consideră în continuare extrem de periculoși pe cei de la Getafe, în ciuda problemelor de lot

În ciuda acestor probleme, antrenorul Filipe Coelho îi avertiza pe fani să se aștepte la un meci complicat. Mai mult, portughezul a mărturisit că-i consideră pe cei de la Getafe cel mai periculos adversar, în ciuda absențelor.

. Știm că vom înfrunta o echipă de top. Cu tot respectul față de echipele întâlnite anterior, cu siguranță Getafe este cea mai puternică formație împotriva căreia jucăm. Dar avem ambiție și ne dorim să începem cât mai bine posibil. Știm că trebuie să fim la un nivel maxim pentru a putea evolua bine împotriva unor echipe de acest nivel.

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Mora, Rus și Etim sunt trei jucători foarte importanți care nu pot juca mâine. Trebuie să fim uniți și să dăm tot ce putem. Getafe este o echipă care joacă foarte des împotriva unor formații puternice. Se apără foarte bine”, a explicat antrenorul Craiovei.