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Laurențiu Reghecampf va miza din start pe Boutoutaou și Drăguș în meciul FC Argeș – FCSB, din etapa a 16-a din SuperLiga. Fanatik îți oferă în exclusivitate primul „11” al roș albaștrilor!

Echipa de start FCSB pentru meciul cu FC Argeș

Fanii celor de la FCSB . Aymen Boutoutaou și Denis Drăguș, vedetele roș-albaștrilor din ofensivă, vor intra din start. Horia Ivanovici a anunțat la FANATIK SUPERLIGA echipa de start a lui Reghecampf:

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„Târnovanu în poartă, Crețu dreapta, Pădurariu stânga. Dawa cu Duarte centrali, Muhar cu Radunovici în centru la mijloc, Miculescu în dreapta, Joao Paulo în stânga, Korenica nu mai joacă anul ăsta. Boutoutaou în spatele lui Drăguș, recuperat sută la sută. În sfârșit, vom vedea faimosul arc cu săgeată despre care ni se tot spune Boutoutaou – Drăguș, să-i vedem cum o să joace”.

Cum va arăta FCSB cu FC Argeș: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovici – Miculescu, Boutoutaou, Joao Paulo – Drăguș.

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Joao Paulo, titular în banda stângă

De remarcat este și titularizarea lui Joao Paulo ca extremă stânga. Fotbalistul transferat de la Oțelul îl va înlocui pe Meriton Korenica. , informație oferită în exclusivitate de FANATIK.

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Va fi interesant ce randament poate da jucătorul din Capul Verde pe acest post, având în vedere că de la venirea la FCSB a fost folosit și ca fundaș stânga și mijlocaș central.

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FCSB are posibilitatea de a profita de eșecul lui Dinamo cu Petrolul, scor 0-1, și să se apropie de topul din SuperLiga. Înaintea meciului cu FC Argeș, echipa antrenată de Reghecampf are 21 de puncte și trebuie să câștige pentru a urca pe loc de play-off.