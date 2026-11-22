Laurențiu Reghecampf va miza din start pe Boutoutaou și Drăguș în meciul FC Argeș – FCSB, din etapa a 16-a din SuperLiga. Fanatik îți oferă în exclusivitate primul „11” al roș albaștrilor!
Fanii celor de la FCSB au motive de optimism pentru meciul din deplasare cu FC Argeș. Aymen Boutoutaou și Denis Drăguș, vedetele roș-albaștrilor din ofensivă, vor intra din start. Horia Ivanovici a anunțat la FANATIK SUPERLIGA echipa de start a lui Reghecampf:
„Târnovanu în poartă, Crețu dreapta, Pădurariu stânga. Dawa cu Duarte centrali, Muhar cu Radunovici în centru la mijloc, Miculescu în dreapta, Joao Paulo în stânga, Korenica nu mai joacă anul ăsta. Boutoutaou în spatele lui Drăguș, recuperat sută la sută. În sfârșit, vom vedea faimosul arc cu săgeată despre care ni se tot spune Boutoutaou – Drăguș, să-i vedem cum o să joace”.
Cum va arăta FCSB cu FC Argeș: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovici – Miculescu, Boutoutaou, Joao Paulo – Drăguș.
De remarcat este și titularizarea lui Joao Paulo ca extremă stânga. Fotbalistul transferat de la Oțelul îl va înlocui pe Meriton Korenica. Kosovarul este accidentat și cel mai probabil nu va mai jucat în acest an, informație oferită în exclusivitate de FANATIK.
Va fi interesant ce randament poate da jucătorul din Capul Verde pe acest post, având în vedere că de la venirea la FCSB a fost folosit și ca fundaș stânga și mijlocaș central.
FCSB are posibilitatea de a profita de eșecul lui Dinamo cu Petrolul, scor 0-1, și să se apropie de topul din SuperLiga. Înaintea meciului cu FC Argeș, echipa antrenată de Reghecampf are 21 de puncte și trebuie să câștige pentru a urca pe loc de play-off.