Sport

Echipa „de suflet” a lui Gică Popescu. Mesajul postat chiar în ziua de Crăciun: „E cea mai frumoasă!”

Mesajul lui Gică Popescu chiar în ziua de Crăciun. Cine este, de fapt, echipa preferată a fostului mare internațional român.
Mihai Dragomir
25.12.2025 | 19:57
Echipa de suflet a lui Gica Popescu Mesajul postat chiar in ziua de Craciun E cea mai frumoasa
ULTIMA ORĂ
Mesajul lui Gică Popescu de Crăciun. Cine este echipa lui favorită. Sursa Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Crăciunul anului 2025 a sosit, iar sportul a luat o pauză. Gică Popescu, actualul președinte al celor de la Farul Constanța, a decis să îl sărbătorească tot alături de asociatul său, Gică Hagi. Cum s-au pozat, dar și ce mesaj a postat, de fapt.

Echipa preferată a lui Gică Popescu. Mesajul postat de Crăciun

Crăciunul este cunoscut pentru sărbătorirea lui alături de familie. Mulți dintre fotbaliștii și oamenii din sport au ales să petreacă Nașterea Domnului astfel, Gică Popescu fiind unul dintre exemple.

ADVERTISEMENT

Mai exact, fostul internațional român, care a investit peste 70 de milioane de euro într-o afacere, s-a pozat alături de Gică Hagi. Atașat fotografiei a fost un mesaj din suflet, în care a numit familia drept echipa ideală de Crăciun.

„Familia, cea mai frumoasă „echipă” de Crăciun. Sărbători fericite tuturor!”, a fost mesajul postat de Gică Popescu pe contul său de Instagram.

ADVERTISEMENT
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de...
Digi24.ro
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Gica Popescu (@gica.popescuromania)

ADVERTISEMENT
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce...
Digisport.ro
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”

Gică Popescu, mesaj înainte de barajul Turcia – România

Naționala României va juca în luna martie a anului viitor primul baraj pentru calificarea la CM 2026 contra Turciei. Gică Popescu știe cum trebuie „tricolorii” să abordeze deplasarea „de foc”.

„Nu avem nimic de pierdut. Jucătorii trebuie să aibă curaj, trebuie să creadă, da, să dovedească că merită să fie la echipa națională. Și nea Mircea să fie inspirat acolo”, a spus Gică Popescu la mijlocul lunii decembrie.

ADVERTISEMENT
Fundaşul “de fier” al Generaţiei de Aur le ţine pumnii “tricolorilor” în barajul...
Fanatik
Fundaşul “de fier” al Generaţiei de Aur le ţine pumnii “tricolorilor” în barajul cu Turcia: “Calificarea la Mondiale este maximumul pe care poate să îl trăiască un jucător”
Cum râd dinamoviștii de rivalii de la Steaua după ce le-au luat mai...
Fanatik
Cum râd dinamoviștii de rivalii de la Steaua după ce le-au luat mai multe steaguri. Imaginea a devenit virală
Șocant! Cum a ratat, de fapt, România calificarea la mondiale. Arbitrii le-au cerut...
Fanatik
Șocant! Cum a ratat, de fapt, România calificarea la mondiale. Arbitrii le-au cerut bani lui Lucescu și jucătorilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în...
iamsport.ro
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în această țară! E prostul fudul al neamului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!