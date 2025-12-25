Echipa „de suflet” a lui Gică Popescu. Mesajul postat chiar în ziua de Crăciun: „E cea mai frumoasă!”

Crăciunul anului 2025 a sosit, iar sportul a luat o pauză. Gică Popescu, actualul președinte al celor de la Farul Constanța, a decis să îl sărbătorească tot alături de asociatul său, Gică Hagi. Cum s-au pozat, dar și ce mesaj a postat, de fapt.
Crăciunul este cunoscut pentru sărbătorirea lui alături de familie. Mulți dintre fotbaliștii și oamenii din sport au ales să petreacă Nașterea Domnului astfel, Gică Popescu fiind unul dintre exemple.
Mai exact, fostul internațional român, care a investit peste 70 de milioane de euro într-o afacere, s-a pozat alături de Gică Hagi. Atașat fotografiei a fost un mesaj din suflet, în care a numit familia drept echipa ideală de Crăciun.
„Familia, cea mai frumoasă „echipă” de Crăciun. Sărbători fericite tuturor!”, a fost mesajul postat de Gică Popescu pe contul său de Instagram.
Naționala României va juca în luna martie a anului viitor primul baraj pentru calificarea la CM 2026 contra Turciei. Gică Popescu știe cum trebuie „tricolorii” să abordeze deplasarea „de foc”.
„Nu avem nimic de pierdut. Jucătorii trebuie să aibă curaj, trebuie să creadă, da, să dovedească că merită să fie la echipa națională. Și nea Mircea să fie inspirat acolo”, a spus Gică Popescu la mijlocul lunii decembrie.