Echipa de top care vrea să-l transfere pe Mason Greenwood. Fotbalistul acuzat de viol nu mai vrea să joace la Manchester United

Mason Greenwood cu care mai are contract până în vara anului 2025. Deși a scăpat în februarie de acuzațiile de viol și agresiune sexuală care i-au fost aduse, fotbalistul de 21 de ani nu vrea să rămână sub comanda lui Erik ten Hag pe Old Trafford.

Juventus, echipa care vrea să-l transfere pe Mason Greenwood

Juventus se gândește serios să-l transfere pe Mason Greenwood încă din această vară. În ianuarie 2022, tânărul fotbalist de la Manchester United a fost arestat pentru acuzații de viol și agresiune, iar clubul de pe Old Trafford a luat imediat decizia de a-l suspenda pe fotbalist.

În urmă cu trei luni, Mason Greenwood a scăpat de acuzații, însă extrema dreaptă nu a fost readusă la antrenamentele lui Manchester United. Clubul deținut încă de familia Glazer desfășoară în interiorul clubului propria investigație internă cu privire la cazul lui Greenwood.

Fără meci oficial de 16 luni, viitorul lui Mason Greenwood pe Old Trafford devine aproape imposibil. Potrivit The Sun, Juventus a intrat pe fir pentru a-i oferi șansa revenirii tânărului jucător englez. cu care a fost sancționat în Serie A i-a contactat deja pe agenții jucătorului pentru a-l aduce la Torino sub formă de împrumut.

Mason Greenwood nu vrea să continue la Manchester United

Clubul antrenat de Erik ten Hag este conștient că l-ar putea pierde pe Mason Greenwood, iar „diavolii” sunt dispuși să-l cedeze pe fotbalistul britanic atât timp cât echipa la care ajunge sub formă de împrumut este dispusă să-i plătească salariul de 75.000 de lire pe săptămână.

Totodată, potrivit sursei menționate, AS Roma și AC Milan sunt de asemenea interesate de Mason Greenwood alături de anumite cluburi din Turcia. Totuși, Juventus consideră că are un avantaj din acest punct de vedere, deoarece îl are deja în lot pe Paul Pogba, fostul coleg al lui Greenwood la Manchester United.

“Mason e convins că aventura lui la United s-a terminat. Stă acasă, bate din călcâie și e foarte frustrat. Vrea să revină să joace fotbal, dar știe că situația lui e foarte complicată. Este conștient că nu va mai evolua niciodată pentru Man. United”, a povestit o sursă pentru tabloidul britanic.

Mason Greenwood a scăpat în februarie de acuzațiile de viol: „Sunt ușurat”

Mason Greenwood a adunat deja 129 de meciuri în tricoul lui Manchester United, reușind să marcheze 35 de goluri și să ofere 12 pase decisive. Fotbalistul în vârstă de doar 21 de ani a declarat în luna februarie 2023 că este fericit, deoarece acuzațiile de viol i-au fost retrase.

„Sunt ușurat că această problemă este încheiată acum și aș vrea să mulțumesc familiei mele, celor care mă iubesc și prietenilor pentru sprijinul lor. Nu o să mai fie alte comentarii”, a spus Mason Greenwood.

În prima lună a anului 2022 mai multe fotografii și filmulețe video au apărut pe rețelele de socializare în care apărea o tânără cu faţa însângerată şi vânătăi pe corp. Era vorba despre Harriet Robson, fosta iubită a lui Greenwood cu care s-a împăcat și cu care așteaptă primul copil.