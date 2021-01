Echipa din Craiova care a dispărut de pe harta fotbalului românesc. Motivele care au dus la desființare

FANATIK îți prezintă povestea echipei pe care Craiova a pierdut-o din cauza dorului pentru formația fanion, Universitatea. Se întâmpla în sezonul 2011-2012, pe vremea când Craiova dispărea de pe harta fotbalului românesc.

Acum, Bănia se poate lăuda că stă bine la capitolul echipe. Clubul lui Mihai Rotaru se află în lupta pentru titlu, în timp ce FCU Craiova 1948 a încheiat turul Ligii 2 pe prima poziție. Dacă ne referim la județul Dolj, CSO Filiași conduce seria 4 din Liga 3.

A existat o vreme în care Craiova fotbalistică avea nenumărate echipe prin ligile a doua și a treia, dar în materialul FANATIK vom afla cine era Gaz Metan CFR Craiova.

Din cauza dorului pentru Universitatea Craiova, Bănia a pierdut-o pe Gaz Metan CFR. Marius Sava a evoluat pentru această echipă când era în Liga 3

Gaz Metan CFR Craiova nu a avut o istorie prea lungă, însă a fost o echipă întrăgită de olteni, atât cei din Cetatea Băniei, cât și cei de la Severin. Echipa a jucat până în 2011-2012 la Craiova, dar după aceea formația antrenată la acea vreme de Jerry Gane s-a refugiat la malul Dunării. Autoritățile din Drobeta-Turnu Severin au oferit sprijinul de care Gazul CFR avea nevoie și pe care nu-l găsea „acasă”, întrucât capitala Olteniei încă plângea după Universitatea Craiova, formația fanion.

Clubul a luat ființă în 2007, atunci când Gaz Metan Podari și CFR Craiova au fuzionat și a rezultat „Gaz Metan CFR Craiova”. O ramură a celei de-a doua formații a refuzat colaborarea și a mers în paralel cu noua echipă, dar nu a rezistat prea mult. Astfel, parcursul echipei a început din Liga 3, iar rezultatele din primul sezon au fost cumva sub așteptări, deoarece s-a dorit foarte mult promovarea, însă barajul disputat la Alba Iulia a adus rezultate nefaste cu Avântul Reghin și ACU Arad.

Din fericire, sezonul următor, 2007-2008, Gaz Metan CFR Craiova a reușit un parcurs foarte bun sub comanda lui Cristian Boldici, fratele fostului mare portar al Științei, Gabriel Boldici, și a lui Ionel Luță, fostul jucător al lui Electroputere. Craiovenii au promovat, fiind la opt puncte distanță de FC Caracal, echipa de pe locul secund. Cei doi tehnicieni au fost ajutați din teren de Marius Sava, fosta marea speranță a fotbalului românesc. Din punct de vedere al fanilor, susținere exista, nu ca la Știința, dar exista. Gaz Metan CFR avea și o galerie în anii de liga a III-a, numită Legione Brazdă (membrii veneau din cartierul craiovean Brazda lui Novac)

Jerry Gane i-a preluat pe olteni după promovarea în Liga 2. Meciuri cu CFR Cluj și Steaua București în Cupa României

Cu o nouă conducere tehnică, cu Jerry Gane (n.r. – actualul antrenor al lui Dinamo) „principal” și Dragoș Bon (n.r. – antrenorul secund al Universității Craiova, Gaz Metan CFR Craiova a făcut o figură frumoasă la prima apariție în Liga 2, dar mai ales în Cupa României, Dincolo de perioada Severin, atunci când echipa a promovat în prima ligă și a avut meciuri cu echipe de tradiție, cel mai mare meci al clubului „de la Depou” este partida cu Steaua București, din 16-imile Cupei României. Edi Iordănescu se afla pe banca Stelei.

Bucureștenii au câștigat cu 1-0, grație golului marcat de Bănel Nicoliță. „Ion Oblemenco” a găzduit acest meci, la care au asistat în jur de 6.000 de persoane. Totuși, craiovenii au mers și până în optimi, când, cu un sezon în urmă, au dat de CFR Cluj în optimi, fiind de asemenea eliminați, 0-1.

În vara lui 2011, nemulțumiți de faptul că sunt nebăgați în seamă de autoritățile locale din Bănie, oficialii lui Gaz Metan CFR Craiova au decis să mute echipa la Severin. De fapt, mutarea de facto se făcuse deja de șase luni, însă clubul a fost luat cu totul și și-a schimbat denumirea în Gaz Metan Severin, nume cu care au reușit și promovarea în Liga 1, terminând pe locul 3, dar profitând de faptul că FC Bihor nu a primit licența. Era perioada în care orașul Craiova a pierdut două echipe din primele două eșaloane.

A evoluat timp de un sezon în Liga 1, dar a retrogradat și a dispărut! Acesta este clubul unde Alex Mitriță și-a făcut junioratul și și-a început cariera

Din rațiuni administrative, Gaz Metan Severin a fost nevoită să își schimbe, iar denumirea și așa a ajuns CS Turnu Severin să joace în prima ligă. Din păcate, nu a reușit să evite retrogradarea. Proiectul se stingea prematur în vara lui 2013, când oficialii nu au mai găsit forța financiară să continuie, iar clubul era desființat.

Pe vremea când evolua în Bănie, la Gaz Metan CFR Craiova au mai jucat fotbaliști ca Victor Râmniceanu (ex FC Viitorul, Dinamo, etc.), Alex Neacșa (ex U Craiova), Marius Sava (fost jucător al „U” Craiova), Sorin Chivu, George Feleagă (fost „U” Craiova), Alin Vigariu, Lăpădat și mulți alții. De asemenea, Alexandru Mitriță, fostul căpitan al Universității Craiova, și-a început cariera aici.