Echipa din liga a treia la care ar putea juca Budescu. Are oferta pe masă

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Constantin Budescu (37 de ani) este liber de contract din noiembrie 2025, însă nu și-a anunțat oficial retragerea, iar acesta ar putea să își continue cariera în Liga 3. Adrian Zahariea, președintele clubului Kids Tâmpa Brașov, a anunțat că se află în discuții cu experimentatul fotbalist înainte de startul noului sezon.

Constantin Budescu, în discuții cu o echipă din Liga 3

Constantin Budescu ar putea să joace în noul sezon pentru Kids Tâmpa Brașov, grupare care în stagiunea precedentă a terminat pe locul 3 în play-out-ul seriei 4 din Liga 3. „Budescu este o opțiune pentru noi, avem discuții. Totul depinde doar de el. Sper să accepte și să înceapă antrenamentele. Budescu poate fi un exemplu pentru tinerii noștri jucători”, a declarat Adrian Zahariea, președintele grupării, pentru .

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Fostul jucător de la FCSB și Astra Giurgiu s-a aflat în discuții în această vară și cu o altă echipă din Brașov, . Ultima experiență a lui Constantin Budescu a fost la CS Tunari, formație pentru care a evoluat în prima parte a sezonului precedent din Liga 2. Fostul internațional român a marcat un gol în cele 7 partide disputate în tricoul ilfovenilor.

La ce echipe a evoluat Constantin Budescu. A fost campion cu Astra

Constantin Budescu a fost lansat în fotbalul mare de Petrolul, grupare în tricoul căreia a debutat în 2005 la nivel de seniori. După 5 sezoane la gruparea ploieșteană, „decarul” a semnat cu Astra Giurgiu, echipă la care avea să evolueze în patru perioade diferite. Alături de giurgiuveni a cucerit singurele trofee din carieră: un titlu, o Cupă și o Supercupă.

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Mijlocașul a mai jucat în România la FCSB (în două perioade), FC Voluntari, Farul, Gloria Buzău și CS Tunari. Prima sa experiență în străinătate a fost la gruparea chineză Dalian Yifang, iar mai apoi a jucat în Arabia Saudită, la Al Shabab și Damac. În tricoul naționalei României a strâns 15 selecții în perioada 2015-2021, marcând 5 goluri. .