Echipa din liga a treia la care ar putea juca Budescu. Are oferta pe masă

Constantin Budescu (37 de ani) este liber de contract din noiembrie 2025, însă nu și-a anunțat oficial retragerea, iar acesta ar putea să își continue cariera în Liga 3. Adrian Zahariea, președintele clubului Kids Tâmpa Brașov, a anunțat că se află în discuții cu experimentatul fotbalist înainte de startul noului sezon.
Constantin Budescu ar putea să joace în noul sezon pentru Kids Tâmpa Brașov, grupare care în stagiunea precedentă a terminat pe locul 3 în play-out-ul seriei 4 din Liga 3. „Budescu este o opțiune pentru noi, avem discuții. Totul depinde doar de el. Sper să accepte și să înceapă antrenamentele. Budescu poate fi un exemplu pentru tinerii noștri jucători”, a declarat Adrian Zahariea, președintele grupării, pentru liga2.prosport.ro.
Fostul jucător de la FCSB și Astra Giurgiu s-a aflat în discuții în această vară și cu o altă echipă din Brașov, Corona, grupare cu care au semnat Gicu Grozav, Alexandru Mateiu sau Lucian Dumitriu. Ultima experiență a lui Constantin Budescu a fost la CS Tunari, formație pentru care a evoluat în prima parte a sezonului precedent din Liga 2. Fostul internațional român a marcat un gol în cele 7 partide disputate în tricoul ilfovenilor.
Constantin Budescu a fost lansat în fotbalul mare de Petrolul, grupare în tricoul căreia a debutat în 2005 la nivel de seniori. După 5 sezoane la gruparea ploieșteană, „decarul” a semnat cu Astra Giurgiu, echipă la care avea să evolueze în patru perioade diferite. Alături de giurgiuveni a cucerit singurele trofee din carieră: un titlu, o Cupă și o Supercupă.
Mijlocașul a mai jucat în România la FCSB (în două perioade), FC Voluntari, Farul, Gloria Buzău și CS Tunari. Prima sa experiență în străinătate a fost la gruparea chineză Dalian Yifang, iar mai apoi a jucat în Arabia Saudită, la Al Shabab și Damac. În tricoul naționalei României a strâns 15 selecții în perioada 2015-2021, marcând 5 goluri. În luna martie, „Magicianul” a fost prezent la Istanbul pentru meciul de baraj pe care România l-a disputat contra Turciei.