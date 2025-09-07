Echipa din România care a trecut trei tururi şi apoi a luat 7 goluri de la Arsenal: “L-au alergat în vestiar: Te-ai apucat tu să dai gol, să îi enervezi pe ăștia”

Andrei Vochin a povestit la „Oldies But Goldies” despre prima echipă din istoria fotbalului românesc care a reușit să se califice în primăvara europeană. Dinamo Bacău a trecut trei tururi preliminare în toamnă, iar ceea ce s-a întâmplat cu Arsenal a rămas în istorie!

Andrei Vochin, poveste uluitoare cu Dinamo Bacău, prima echipă românească din istorie calificată în primăvara europeană

În 1971, Dinamo Bacău, participantă în Cupa Orașelor Târguri, a fost prima echipă românească ce a reușit să treacă de trei tururi preliminare și să se califice mai departe în primăvara europeană. După 3 duble câștigate fără prea multe emoții, băcăuanii nu au avut prea mult noroc la tragerea la sorți și au întâlnit Arsenal, care le-a administrat o înfrângere umilitoare la Londra:

„Dinamo Bacău este prima echipă românească ce se califică în primăvara europeană. A fost o surpriză pentru că nu era o echipă cu tradiție. Ei au reușit să treacă trei tururi în toamnă: 6-0 și 1-0 pe Floriana La Valleta, 0-0 și 2-0 pe Skeid Oslo, din Norvegia, și 1-1 și 2-0 cu Killmarnock, din Scoția.

Au căzut rău în primăvară. Au picat cu Arsenal, care i-au eliminat și au câștigat competiția. Cupa Orașelor Târguri se numea această competiție, iar Arsenal a câștigat finala cu Anderlecht. Practic, sunt eliminați și bătuți cu 7-1 de viitoarea deținătoare a trofeului. Antrenorii echipei de la Bacău erau Valentin Negru, principal, și Costică Rădulescu, secund, care a mai înregistrat o înfrângere cu 7 goluri primite.

În tur, a venit Arsenal la Bacău, a câștigat cu 2-0 și se cunoștea deja soarta calificării. În retur, cei de la Arsenal conduceau din nou 2-0 și Băluță, un atacant important pentru Bacău la vremea respectivă, dă gol. Se înfurie ăștia și le dau 7 până la final. După meci, cel mai furios este portarul, Aristică Ghiță, l-a alergat pe Băluță: «Unde e, mă, Băluță? Numai din cauza ta s-a întâmplat asta! I-ai enervat pe ăștia, că le-ai dat gol, și acum iau eu 7 din cauza ta. Să vezi ce mamă de bătaie îți dau!»”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.

Steaua s-a ferit de umilințe! Una dintre puținele echipe care nu a trăit rușinea de a primi peste 7 goluri

, așa cum o spune chiar Andrei Vochin. De-a lungul timpului, „roș-albaștrii”

„Steaua nu a înregistrat niciodată înfrângeri la diferențe atât de mari. Ea a avut și o caracteristică… ea foarte rar a făcut rezultate surprinzătoare cu adversari foarte slabi. Ea nu prea elimina adversari puternici, cu nume, în schimb nu făcea nefăcute”, a mai spus Andrei Vochin în exclusivitate la „Oldies But Goldies”