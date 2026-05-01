Echipa din România la care a jucat fiul lui Dumitru Dragomir. Cum și-a convins Mitică nepotul să renunțe la fotbal: ”Îți dau eu banii pe 10 ani”

ADVERTISEMENT

Fiul lui Dumitru Dragomir este un om realizat. Bogdan se ocupă în principal de afaceri, mai ales în zona imobiliară. Acasă îl așteaptă o familie fericită. Soția sa i-a dăruit doi băieți: Robin și Bogdan Călin. În ceea ce-l privește pe unicul băiat al fostului șef al LPF, acesta a jucat fotbal în tinerețe. Echipa de tradiție din România alături de care a cucerit titlul național.

Care este echipa de tradiție din România unde a jucat fiul lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir, 79 de ani, și soția sa Vica sunt căsătoriți de șase decenii. Bogdan, fiul celor doi, este o prezență ceva mai discretă în spațiul public. Asta nu înseamnă că el nu este o persoană realizată în viață. Despre fiul lui Mitică se cunoaște faptul că, alături de tatăl său, a reușit să dezvolte un adevărat imperiu imobiliar.

ADVERTISEMENT

Puțină lume știe însă că Bogdan Dragomir, 49 de ani, înainte să ajungă persoana realizată din prezent, a cochetat și cu fotbalul. Și nu a fost un fotbalist oarecare. În cadrul emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, fiul său a jucat la Steaua, mai exact la juniorii celei mai titrate echipe din România.

”(n.r. Bogdan Dragomir ajungea fotbalist?) Da, ajungea fotbalist de Divizia A. A jucat mijlocaș. A ieșit campion național cu Steaua. A jucat meci de meci. A fost coleg cu Aliuță, cu Bogdan Nicolae. Interesați-vă, a mai luat Steaua vreun campionat național la juniori de atunci? Cu Bogdan Dragomir… a fost un fotbalist trăsnet. Eu l-am oprit din a mai juca fotbal. Și pe el, și pe nepot”, spune Mitică.

ADVERTISEMENT

Cum și-a convins Mitică Dragomir nepotul să renunțe la fotbal: ”Îți dau eu banii pe 10 ani”

Nu doar Bogdan Dragomir a jucat fotbal, ci și un nepot de-al lui Mitică. Tot la emisiunea de la FANATIK, pe care a adoptat-o atunci când l-a convins pe cel mic să renunțe la cariera de fotbalist. Dragomir este sincer și spune că nu a acceptat ca cei din familia sa să ”trăiască din fotbal”.

ADVERTISEMENT

”(n.r. De ce l-ați oprit?) Copiii mei nu trăiesc din fotbal. Să învețe carte. Au învățat carte. (n.r. a suferit Bogdan că a fost oprit?) Poate nepotul meu a suferit. Bogdan nu. A terminat două facultăți la zi, Masterate. Vorbește 5 limbi. Nepotul 3 limbi. Pe cel mic (n.r. pe nepot) știi cum l-am oprit (n.r. din a mai juca fotbal)? L-am întrebat: Cât câștigi, bă, dacă ajungi fotbalist la Steaua?/ 100 de mii de euro, pun deoparte. I-am zis: Păi îți dau eu banii pe 10 ani, lasă-te de fotbal”, spune Dragomir, despre rudele sale și relația lor cu ”sportul rege”.

ADVERTISEMENT

De ce a renunțat la fotbal Bogdan Dragomir

La ”Profețiile lui Mitică”, fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal a mai spus că fiul său era extrem de tehnic, dar nu îi plăcea efortul în teren. Bogdan Dragomir nu voia să renunțe la fotbal, dar s-a accidentat și astfel a ales calea studiilor. Mitică se declară fericit de această alegere și spune că fotbalul nu îi asigură existența unei persoane.

”(n.r. Ce stil era Bogdan ca mijlocaș?) Foarte tehnic dar nu îi plăcea munca. Nu trăgea. De-asta l-am oprit. Bogdan nu voia să se lase de fotbal, dar s-a accidentat un pic. Și i-am zis: ‘Bă, dacă ești accidentat, nu te duci la facultate?.. Bă, cu cartea nu mori de foame. (n.r. Nici cu fotbalul nu mori) Eh, cât timp joci fotbal? Până la 32-33 de ani. Apoi ce faci? Banii se devalorizează și și zboară. Cu cartea nu dai chix niciodată. Ascultați ce vă spune un om bătrân. Nu mori de foame”, mai punctează Mitică.

ADVERTISEMENT