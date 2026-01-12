Sport

Echipa din SuperLiga a scăpat de interdicția la transferuri impusă de FIFA!

Clubul din Superliga a făcut un anunț important după ce a primit interdicție la transferuri din partea FIFA. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Bogdan Mariș
12.01.2026 | 20:30
Echipa din SuperLiga a scapat de interdictia la transferuri impusa de FIFA
ULTIMA ORĂ
FC Hermannstadt a reacționat oficial după interdicția la transferuri impusă de FIFA. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

FC Hermannstadt a reacționat rapid după ce clubul a primit interdicție la transferuri din partea FIFA. Sibienii au dezvăluit că sancțiunea impusă de forul mondial a fost ridicată, așadar clubul va putea să efectueze mutări în perioada de mercato din această iarnă.

FC Hermannstadt a anunțat că a scăpat de interdicția la transferuri impusă recent de FIFA

Clubul FC Hermannstadt a anunțat printr-un comunicat pe rețelele sociale că interdicția la transferuri impusă de FIFA a fost ridicată. Gruparea din SuperLiga a precizat și de la ce a pornit totul. „BREAKING NEWS! Interdicția la transferuri impusă recent de forurile superioare abilitate pentru A.F.C. Hermannstadt a fost ridicată.

ADVERTISEMENT

În speța respectivă a fost vorba despre o dobândă infimă pentru o sumă care fusese deja achitată de clubul nostru în luna decembrie a anului trecut”, a precizat gruparea sibiană pe Facebook. Hermannstadt nu a fost singura formație din Superliga sancționată recent de FIFA.

Ce transferuri a efectuat Hermannstadt până la momentul sancțiunii

Hermannstadt a realizat trei mutări în perioada de transferuri din această iarnă, în mod evident înainte ca acea sancțiune să fie dictată. Fundașul bulgar Bozhidar Chorbadzhiyski, care a evoluat în trecut la FCSB, a semnat cu sibienii după despărțirea de Botev Vratsa. De asemenea, gruparea antrenată de Dorinel Munteanu a adus și doi jucători de la Unirea Slobozia: Christ Afalna și Eduard Florescu.

ADVERTISEMENT
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi24.ro
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

O altă noutate în lot față de prima parte a sezonului este Răzvan Călugăr, care a revenit la echipă după ce fusese împrumutat la CSC Șelimbăr. Acesta a suferit o accidentare gravă în chiar prima partidă a sezonului de Liga 2. La capitolul plecări, există două nume: Vahid Selimovic, care s-a despărțit de echipă la începutul anului și este momentan liber de contract, și Ianis Mihart, care a fost împrumutat la Șelimbăr.

ADVERTISEMENT
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în...
Digisport.ro
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!

Ce rezultate a înregistrat Hermannstadt în cantonamentul din Antalya

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu a disputat trei meciuri amicale în cantonamentul din Antalya, iar rezultatele au fost pozitive. În prima partidă, Hermannstadt a remizat, scor 0-0, cu Kayserispor, grupare din prima ligă a Turciei. Apoi, sibienii s-au impus cu 2-0 contra celor de la Muglaspor, formație care evoluează în Liga 3 din „Țara Semilunii”.

În ultima partidă de pregătire din Antalya, Hermannstadt a înregistrat o nouă remiză, 2-2 cu prim-divizionara sârbă Napredak Krusevac. Primul meci oficial al sibienilor din 2026 va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 17:15, când gruparea pregătită de Dorinel Munteanu va juca pe terenul Farului. Momentan, Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu doar 13 puncte strânse în primele 21 de etape.

ADVERTISEMENT
Bijuteria din România care a generat mari controverse. A costat aproape 100 de...
Fanatik
Bijuteria din România care a generat mari controverse. A costat aproape 100 de milioane de euro, însă lucrările nu sunt chiar cele așteptate
Absolut șocant! Fostul președinte al clubului unde a jucat Mutu a fost asasinat...
Fanatik
Absolut șocant! Fostul președinte al clubului unde a jucat Mutu a fost asasinat când se afla la înmormântarea mamei sale!
Edi Iordănescu la echipa națională a României?! Fostul selecționer și-a anunțat în direct...
Fanatik
Edi Iordănescu la echipa națională a României?! Fostul selecționer și-a anunțat în direct viitoarea destinație: „Sunt șanse foarte mari!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a răbufnit, după interviul dat de fiul...
iamsport.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a răbufnit, după interviul dat de fiul lui Gino: 'A pomenit ceva de copiii care au rămas fără tată?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!