Echipa din SuperLiga a scăpat de interdicția la transferuri impusă de FIFA!

FC Hermannstadt a reacționat rapid după ce clubul a primit interdicție la transferuri din partea FIFA. Sibienii au dezvăluit că sancțiunea impusă de forul mondial a fost ridicată, așadar clubul va putea să efectueze mutări în perioada de mercato din această iarnă.

FC Hermannstadt a anunțat că a scăpat de interdicția la transferuri impusă recent de FIFA

Clubul FC Hermannstadt a anunțat printr-un comunicat pe rețelele sociale că interdicția la transferuri impusă de FIFA a fost ridicată. Gruparea din SuperLiga a precizat și de la ce a pornit totul. „BREAKING NEWS! Interdicția la transferuri impusă recent de forurile superioare abilitate pentru A.F.C. Hermannstadt a fost ridicată.

În speța respectivă a fost vorba despre o dobândă infimă pentru o sumă care fusese deja achitată de clubul nostru în luna decembrie a anului trecut”, a precizat gruparea sibiană pe . .

Ce transferuri a efectuat Hermannstadt până la momentul sancțiunii

Hermannstadt a realizat trei mutări în perioada de transferuri din această iarnă, în mod evident înainte ca acea sancțiune să fie dictată. . De asemenea, gruparea antrenată de Dorinel Munteanu a adus și doi jucători de la Unirea Slobozia: Christ Afalna și Eduard Florescu.

O altă noutate în lot față de prima parte a sezonului este Răzvan Călugăr, care a revenit la echipă după ce fusese împrumutat la CSC Șelimbăr. Acesta a suferit o accidentare gravă în chiar prima partidă a sezonului de Liga 2. La capitolul plecări, există două nume: Vahid Selimovic, care s-a despărțit de echipă la începutul anului și este momentan liber de contract, și Ianis Mihart, care a fost împrumutat la Șelimbăr.

Ce rezultate a înregistrat Hermannstadt în cantonamentul din Antalya

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu a disputat trei meciuri amicale în cantonamentul din Antalya, iar rezultatele au fost pozitive. În prima partidă, Hermannstadt a remizat, scor 0-0, cu Kayserispor, grupare din prima ligă a Turciei. Apoi, sibienii s-au impus cu 2-0 contra celor de la Muglaspor, formație care evoluează în Liga 3 din „Țara Semilunii”.

În ultima partidă de pregătire din Antalya, Hermannstadt a înregistrat o nouă remiză, 2-2 cu prim-divizionara sârbă Napredak Krusevac. Primul meci oficial al sibienilor din 2026 va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 17:15, când gruparea pregătită de Dorinel Munteanu va juca pe terenul Farului. Momentan, Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu doar 13 puncte strânse în primele 21 de etape.