Echipa din SuperLiga, cantonament de iarnă inedit în „casa FRF”. Cine se va pregăti la fel ca naționala lui Mircea Lucescu

O echipă din SuperLiga cu pretenții la titlu își va efectua cantonamentul de iarnă în casa FRF. Cine este clubul care se va pregăti în cele mai bune condiții.
Mihai Dragomir
29.12.2025 | 23:29
Ce club din SuperLiga își va face cantonamentul la Mogoșoaia. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Vacanța de iarnă este aproape de final, iar echipele vor începe cantonamentele. Una dintre formațiile din SuperLiga care aspiră la titlu în acest sezon se va pregăti în casa echipei naționale a României.

FC Botoșani face cantonamentul de iarnă la Mogoșoaia

Cantonamentele de iarnă sunt pe cale să înceapă. Dacă unele echipe aleg să plece în destinații mai călduroase, precum Antalya sau Spania, există și formații care, din diverse motive, rămân pe plaiuri autohtone.

Este și cazul celor de la FC Botoșani, echipa care a încheiat anul 2025 pe locul 3. Moldovenii vor benefica însă și ei de condiții la superlativ, întrucât se vor pregăti chiar la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, casa echipei naționale a României.

„FC Botoșani și-a definitivat programul din această pauză competițională. Reunirea „roș-alb-albaștrilor” va avea loc pe 5 ianuarie 2026 la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Aici va avea loc și cantonamentul centralizat al iernii, elevii lui Leo Grozavu urmând a reveni în localitate pe 16 ianuarie 2026.

În cadrul stagiului de pregătire centralizat de la Mogoșoaia, George Miron & co vor susține și un test în compania formației Farul Constanța, acesta fiind programat pe 12 ianuarie. Este posibil ca pe lângă acest joc amical, „roș-alb-albaștrii” să mai susțină un test, fiind discuții avansate în acest sens.

FC Botoșani va debuta oficial în 2026 la Miercurea Ciuc contra celor de la FK Csikszereda. Partida se va disputa duminică, 18 ianuarie, ora 15:30, în cadrul rundei a XXII-a din acest sezon regular al SuperLigii”, a transmis FC Botoșani pe pagina de Facebook.

Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani

FC Botoșani este una dintre relevațiile acestui sezon competițional, moldovenii ocupând, la un moment dat, chiar primul loc în SuperLiga. Desemnat investitorul anului în fotbalul românesc la SUPER GALA FANATIK 2025, Valeriu Iftime a dezvăluit suma pe care a investit-o la echipa lui.

„Să fii o echipă care se bate acolo, la șefia clasamentului, după 20 de etape, chiar e un sentiment absolut fantastic, le-aș dori multora să încerce să ajungă acolo. Bine, se cheltuie 30 de milioane de euro ca să ajungă acolo. 

(n.r. 30 de milioane de euro e cheltuiala?) Aproximativ, dar nu e sigur că dacă dai 30 de milioane ajungi acolo. Și nici că vor rămâne 30 de milioane, s-ar putea să fie mai mult, dar în momentul de față asta e socoteala”, a declarat Valetriu Iftime la SUPER GALA FANATIK.

